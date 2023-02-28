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https://sputnikarabic.ae/20230228/صور-في-الهاتف-لماذا-استدعى-ولي-العهد-السعودي-مسؤولا-كبيرا-1074120178.html
"صور في الهاتف"... لماذا استدعى ولي العهد السعودي مسؤولا كبيرا
"صور في الهاتف"... لماذا استدعى ولي العهد السعودي مسؤولا كبيرا
روى أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عياف، موقفًا يظهر حرص ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على الاهتمام بالعاصمة. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T07:30+0000
2023-02-28T07:30+0000
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وقال أمين الرياض، عبر برنامج "في الصورة"، إن "الأمير محمد بن سلمان استدعاه إلى القصر وتناقشا نقاش بسيط"، مضيفًا: "أخرج سموه الجوال وقال لي أنظر إلى هذه الصور، فوجدت صورا مختلفة للرياض لبعض السلبيات الموجودة في المدينة".وتابع المسؤول السعودي: "فهمت بعد ذلك أن ولي العهد كان في جولة ورأى بعض الأمور السلبية وصوّرها بجواله وأنا كأمين استدعيت من أجل هذه الظواهر السلبية"، حسب قوله.وقال إنه "لم ير في حياته شغفا في التطوير والعمل مثل الذي هو موجود عند الأمير محمد بن سلمان"، مؤكدًا أنه "حريص جدا على الرياض".
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, الأخبار, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, الأخبار, العالم العربي

"صور في الهاتف"... لماذا استدعى ولي العهد السعودي مسؤولا كبيرا

07:30 GMT 28.02.2023
© AFP 2023 / RUNGROJ YONGRITمحمد بن سلمان في تايلاند
محمد بن سلمان في تايلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
© AFP 2023 / RUNGROJ YONGRIT
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روى أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عياف، موقفًا يظهر حرص ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على الاهتمام بالعاصمة.
وقال أمين الرياض، عبر برنامج "في الصورة"، إن "الأمير محمد بن سلمان استدعاه إلى القصر وتناقشا نقاش بسيط"، مضيفًا: "أخرج سموه الجوال وقال لي أنظر إلى هذه الصور، فوجدت صورا مختلفة للرياض لبعض السلبيات الموجودة في المدينة".
وتابع المسؤول السعودي: "فهمت بعد ذلك أن ولي العهد كان في جولة ورأى بعض الأمور السلبية وصوّرها بجواله وأنا كأمين استدعيت من أجل هذه الظواهر السلبية"، حسب قوله.
وقال إنه "لم ير في حياته شغفا في التطوير والعمل مثل الذي هو موجود عند الأمير محمد بن سلمان"، مؤكدًا أنه "حريص جدا على الرياض".
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