https://sputnikarabic.ae/20230228/كازخستان-تؤكد-على-متانة-العلاقة-مع-روسيا--1074142561.html

كازخستان تؤكد على متانة العلاقة مع روسيا

كازخستان تؤكد على متانة العلاقة مع روسيا

أعلن وزير الخارجية الكازاخستاني، مختار تلوبيردي، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لا تشكل تهديداً أو خطراً على بلاده التي تربطها بروسيا روابط تاريخية، وأن هناك اتصالات... 28.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-28T14:22+0000

2023-02-28T14:22+0000

2023-02-28T14:22+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال تلوبيردي، في مؤتمر صحفي بأستانا، عقب لقائه مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن: "روسيا لا تشكل تهديداً أو خطراً على كازاخستان"وأضاف تلوبيردي: "لدينا روابط تاريخية مع روسيا وأوكرانيا، واقتصادنا ارتبط لفترة طويلة معهما، موضحاً أن الوضع الحالي يؤثر علينا بشكل سلبي".التقى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن برئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، اليوم الثلاثاء، في أستانا لمناقشة مجموعة من المسائل الثنائية المشتركة.وخلال زيارته، جدد بلينكن التزام الولايات المتحدة الراسخ بسيادة كازاخستان واستقلالها وسلامة أراضيها.وعقد بلينكن محادثات مع وزير الخارجية الكازاخستاني مختار تلوبيردي، ثم مع الرئيس الكازاخستاني، في إطار زيارته لمجموعة من دول آسيا الوسطى، مشدداً في لقاءاته على التزام واشنطن "باستقلال وسيادة ووحدة أراضي" دول هذه المنطقة.

https://sputnikarabic.ae/20230223/بلينكن-لا-نريد-تصعيد-الصراع-في-أوكرانيا-ونأخذ-ذلك-في-الاعتبار-عند-تقديم-مساعدات-إلى-كييف-1073943897.html

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