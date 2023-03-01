عربي
https://sputnikarabic.ae/20230301/آلاف-المتظاهرين-يحاصرون-سارة-نتنياهو-داخل-مركز-لتصفيف-الشعر-بتل-أبيب-فيديوهات-1074198874.html
آلاف المتظاهرين يحاصرون سارة نتنياهو داخل مركز لتصفيف الشعر بتل أبيب.. فيديوهات
آلاف المتظاهرين يحاصرون سارة نتنياهو داخل مركز لتصفيف الشعر بتل أبيب.. فيديوهات
تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم الأربعاء، أمام صالون لتصفيف الشعر وسط تل أبيب، حيث تتواجد زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T21:35+0000
2023-03-01T21:35+0000
العالم
أخبار العالم الآن
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104415/53/1044155312_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b26a53f96ed30738d9a0f2ef8c8829b.jpg
استمر العديد من المتظاهرين في الوصول إلى المكان طوال المساء وتجمع الآلاف هناك.أغلقت الشرطة مدخل الصالون وسط هتافات من المتظاهرين "الثروة- السلطة-عاصمة العالم السفلي" و"البلد تحترق وسارة تصفف شعرها".وطالب عناصر الشرطة المتظاهرين بمغادرة المكان، في محاولة للسماح لسارة نتنياهو بمغادرة صالون التصفيف، واندلعت اشتباكات بين الجانبين في محاولة لتفريق المتظاهرين، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وندد نتنياهو بالمظاهرة خارج صالون التصفيف، ووصف المتظاهرين بـ "نشطاء الفوضى"، واتهم زعيم المعارضة يائير لابيد بقيادتهم.وقال نتنياهو إن "النشطاء الفوضويين بقيادة لابيد يواصلون تجاوز الخطوط الحمراء. في الوقت الحالي يضايقون زوجتي ويهددونها في تل أبيب. أدعو لابيد والمعارضة إلى إدانة هذا العمل المخزي".وندد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالواقعة، وقال في تغريدة بحسابه على تويتر: "مجموعة من الفوضويين لا يستطيعون تحمل فقدان السلطة، يضايقون زوجة رئيس الوزراء ولتذهب إلى الجحيم حرية الحركة"، داعيا الشرطة "للعمل بسرعة وحسبما تقتضي الضرورة لحماية حياتها".من جانبه، قال لابيد في تغريدة بحسابه على تويتر: "أدعو المتظاهرين للسماح لسارة نتنياهو بالعودة إلى منزلها. نضالكم وكفاحنا ضد الانقلاب السلطوي وتدمير الديمقراطية".ولاحقا، وبعد 3 ساعات من محاصرتها، تمكنت الشرطة بعد وصول عناصر حرس الحدود من تخليص سارة نتنياهو من المتظاهرين، وإعادتها إلى منزلها.يأتي ذلك، على وقع تظاهرات تخللتها أعمال عنف انطلقت اليوم في أنحاء متفرقة من إسرائيل ضمن احتجاجات على خطة حكومية لإضعاف نظام القضاء تصفها المعارضة بـ "الانقلاب" فيما تقول الحكومة إنها تهدف لإعادة التوازن بين السلطات.وتشمل الخطة، المطروحة أمام الكنيست للتصويت عليها، الحد من سلطات المحكمة العليا، وسيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104415/53/1044155312_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_29081bbb6752e6a5065aafd0746fe968.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

آلاف المتظاهرين يحاصرون سارة نتنياهو داخل مركز لتصفيف الشعر بتل أبيب.. فيديوهات

21:35 GMT 01.03.2023
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© Sputnik . Alexei Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم الأربعاء، أمام صالون لتصفيف الشعر وسط تل أبيب، حيث تتواجد زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو.
استمر العديد من المتظاهرين في الوصول إلى المكان طوال المساء وتجمع الآلاف هناك.
أغلقت الشرطة مدخل الصالون وسط هتافات من المتظاهرين "الثروة- السلطة-عاصمة العالم السفلي" و"البلد تحترق وسارة تصفف شعرها".
وطالب عناصر الشرطة المتظاهرين بمغادرة المكان، في محاولة للسماح لسارة نتنياهو بمغادرة صالون التصفيف، واندلعت اشتباكات بين الجانبين في محاولة لتفريق المتظاهرين، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وندد نتنياهو بالمظاهرة خارج صالون التصفيف، ووصف المتظاهرين بـ "نشطاء الفوضى"، واتهم زعيم المعارضة يائير لابيد بقيادتهم.
وقال نتنياهو إن "النشطاء الفوضويين بقيادة لابيد يواصلون تجاوز الخطوط الحمراء. في الوقت الحالي يضايقون زوجتي ويهددونها في تل أبيب. أدعو لابيد والمعارضة إلى إدانة هذا العمل المخزي".
وندد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالواقعة، وقال في تغريدة بحسابه على تويتر: "مجموعة من الفوضويين لا يستطيعون تحمل فقدان السلطة، يضايقون زوجة رئيس الوزراء ولتذهب إلى الجحيم حرية الحركة"، داعيا الشرطة "للعمل بسرعة وحسبما تقتضي الضرورة لحماية حياتها".
من جانبه، قال لابيد في تغريدة بحسابه على تويتر: "أدعو المتظاهرين للسماح لسارة نتنياهو بالعودة إلى منزلها. نضالكم وكفاحنا ضد الانقلاب السلطوي وتدمير الديمقراطية".
ولاحقا، وبعد 3 ساعات من محاصرتها، تمكنت الشرطة بعد وصول عناصر حرس الحدود من تخليص سارة نتنياهو من المتظاهرين، وإعادتها إلى منزلها.
يأتي ذلك، على وقع تظاهرات تخللتها أعمال عنف انطلقت اليوم في أنحاء متفرقة من إسرائيل ضمن احتجاجات على خطة حكومية لإضعاف نظام القضاء تصفها المعارضة بـ "الانقلاب" فيما تقول الحكومة إنها تهدف لإعادة التوازن بين السلطات.
وتشمل الخطة، المطروحة أمام الكنيست للتصويت عليها، الحد من سلطات المحكمة العليا، وسيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала