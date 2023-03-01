https://sputnikarabic.ae/20230301/آلاف-المتظاهرين-يحاصرون-سارة-نتنياهو-داخل-مركز-لتصفيف-الشعر-بتل-أبيب-فيديوهات-1074198874.html

آلاف المتظاهرين يحاصرون سارة نتنياهو داخل مركز لتصفيف الشعر بتل أبيب.. فيديوهات

آلاف المتظاهرين يحاصرون سارة نتنياهو داخل مركز لتصفيف الشعر بتل أبيب.. فيديوهات

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم الأربعاء، أمام صالون لتصفيف الشعر وسط تل أبيب، حيث تتواجد زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو. 01.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-01T21:35+0000

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استمر العديد من المتظاهرين في الوصول إلى المكان طوال المساء وتجمع الآلاف هناك.أغلقت الشرطة مدخل الصالون وسط هتافات من المتظاهرين "الثروة- السلطة-عاصمة العالم السفلي" و"البلد تحترق وسارة تصفف شعرها".وطالب عناصر الشرطة المتظاهرين بمغادرة المكان، في محاولة للسماح لسارة نتنياهو بمغادرة صالون التصفيف، واندلعت اشتباكات بين الجانبين في محاولة لتفريق المتظاهرين، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وندد نتنياهو بالمظاهرة خارج صالون التصفيف، ووصف المتظاهرين بـ "نشطاء الفوضى"، واتهم زعيم المعارضة يائير لابيد بقيادتهم.وقال نتنياهو إن "النشطاء الفوضويين بقيادة لابيد يواصلون تجاوز الخطوط الحمراء. في الوقت الحالي يضايقون زوجتي ويهددونها في تل أبيب. أدعو لابيد والمعارضة إلى إدانة هذا العمل المخزي".وندد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالواقعة، وقال في تغريدة بحسابه على تويتر: "مجموعة من الفوضويين لا يستطيعون تحمل فقدان السلطة، يضايقون زوجة رئيس الوزراء ولتذهب إلى الجحيم حرية الحركة"، داعيا الشرطة "للعمل بسرعة وحسبما تقتضي الضرورة لحماية حياتها".من جانبه، قال لابيد في تغريدة بحسابه على تويتر: "أدعو المتظاهرين للسماح لسارة نتنياهو بالعودة إلى منزلها. نضالكم وكفاحنا ضد الانقلاب السلطوي وتدمير الديمقراطية".ولاحقا، وبعد 3 ساعات من محاصرتها، تمكنت الشرطة بعد وصول عناصر حرس الحدود من تخليص سارة نتنياهو من المتظاهرين، وإعادتها إلى منزلها.يأتي ذلك، على وقع تظاهرات تخللتها أعمال عنف انطلقت اليوم في أنحاء متفرقة من إسرائيل ضمن احتجاجات على خطة حكومية لإضعاف نظام القضاء تصفها المعارضة بـ "الانقلاب" فيما تقول الحكومة إنها تهدف لإعادة التوازن بين السلطات.وتشمل الخطة، المطروحة أمام الكنيست للتصويت عليها، الحد من سلطات المحكمة العليا، وسيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة.

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