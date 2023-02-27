https://sputnikarabic.ae/20230227/نتنياهو-سنبني-آلاف-المنازل-في-المستوطنات-كرد-على-الهجمات-الفلسطينية-1074115295.html
نتنياهو: سنبني آلاف المنازل في المستوطنات كرد على الهجمات الفلسطينية
نتنياهو: سنبني آلاف المنازل في المستوطنات كرد على الهجمات الفلسطينية
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأثنين، أن "الحكومة الإسرائيلية ستعمل على تقنين وضع المستوطنات التي لم يتم تقنينها لفترة طويلة". 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T21:30+0000
2023-02-27T21:30+0000
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ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو، قوله خلال كلمة له في الكنيست، أن "الدولة ستبني آلاف المنازل في المستوطنات كرد على الهجمات الفلسطينية".يأتي ذلك في أعقاب "وقوع عمليتَي إطلاق نار قرب أريحا، أسفرت عن سقوط قتل وجرحى في صفوف المستوطيين". وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "هجوم مفترق بيت عربة: تأكدت وفاة الشاب البالغ من العمر 27 عامًا".كما لقي فلسطيني مصرعه ، وأُصيب أكثر من مائة آخرين، أمس الأحد، خلال اشتباكات بين فلسطينيين ومستوطنين وقوات إسرائيلية في جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن شابا يدعى سامح حمد الله محمود أقطش، "استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي في البطن خلال اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال على قرية زعترة، جنوب نابلس".وصرّح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس لوكالة سبوتنيك، إصابة أكثر من 100 شخص خلال اعتداء المستوطنين والقوات الإسرائيلية على المنازل والممتلكات العامة والسيارات في نابلس.جاء ذلك في أعقاب عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني أمس، أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين جنوب نابلس.وتزامنت الاشتباكات في الضفة الغربية مع انعقاد اجتماع رفيع المستوى في العقبة، بمشاركة مسؤولين من إسرائيل، وفلسطين، والولايات المتحدة، ومصر والأردن، حيث خلّص الاجتماع إلى إلزام إسرائيل بتجميد النشاط الإستيطاني لعدة أشهر.
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https://sputnikarabic.ae/20230227/إعلام-إسرائيلي-إصابات-في-عمليتي-إطلاق-نار-في-منطقة-الأغوار-قرب-أريحا-1074106875.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, بنيامين نتنياهو, الكنيست الإسرائيلي, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, بنيامين نتنياهو, الكنيست الإسرائيلي, العالم
نتنياهو: سنبني آلاف المنازل في المستوطنات كرد على الهجمات الفلسطينية
21:30 GMT 27.02.2023 (تم التحديث: 21:31 GMT 27.02.2023) تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأثنين، أن "الحكومة الإسرائيلية ستعمل على تقنين وضع المستوطنات التي لم يتم تقنينها لفترة طويلة".
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية
عن نتنياهو، قوله خلال كلمة له في الكنيست، أن "الدولة ستبني آلاف المنازل في المستوطنات كرد على الهجمات الفلسطينية".
يأتي ذلك في أعقاب "وقوع عمليتَي إطلاق نار قرب أريحا
، أسفرت عن سقوط قتل وجرحى في صفوف المستوطيين". وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "هجوم مفترق بيت عربة: تأكدت وفاة الشاب البالغ من العمر 27 عامًا".
كما لقي فلسطيني مصرعه
، وأُصيب أكثر من مائة آخرين، أمس الأحد، خلال اشتباكات بين فلسطينيين ومستوطنين وقوات إسرائيلية في جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن شابا يدعى سامح حمد الله محمود أقطش، "استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي في البطن خلال اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال على قرية زعترة، جنوب نابلس".
وصرّح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس لوكالة سبوتنيك، إصابة أكثر من 100 شخص خلال اعتداء المستوطنين والقوات الإسرائيلية على المنازل والممتلكات العامة والسيارات في نابلس.
جاء ذلك في أعقاب عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني أمس، أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين جنوب نابلس
.
وتزامنت الاشتباكات في الضفة الغربية مع انعقاد اجتماع رفيع المستوى في العقبة
، بمشاركة مسؤولين من إسرائيل، وفلسطين، والولايات المتحدة، ومصر والأردن، حيث خلّص الاجتماع إلى إلزام إسرائيل بتجميد النشاط الإستيطاني لعدة أشهر.