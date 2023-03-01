https://sputnikarabic.ae/20230301/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-غير-تكتيك-العقوبات-ضد-روسيا-1074165749.html
إعلام: الاتحاد الأوروبي غير "تكتيك العقوبات" ضد روسيا
إعلام: الاتحاد الأوروبي غير "تكتيك العقوبات" ضد روسيا
ذكرت صحيفة غربية أن الاتحاد الأوروبي يركز الآن على فرض العقوبات التي تم تبنيها بالفعل ضد روسيا، والتي لم تحقق النتائج المرجوة منها بالنسبة لبروكسل، بدلاً من... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T08:43+0000
2023-03-01T08:43+0000
2023-03-01T08:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وبحسب صحيفة "بوليتيكو" التي نشرت تقريرا مطولا شرحت فيه الجدل القائم داخل دول الاتحاد، فإن "بروكسل تحول تركيزها من تبني عقوبات جديدة إلى فرض عقوبات قائمة".يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد تبنى بالفعل 10 حزم من العقوبات كان لها تأثير أقل مما كان يأمل قادة التكتل المناهض لروسيا.أعلنت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقا على العقوبات الأخيرة، أن كل حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تثبت أن العقوبات أداة فاشلة.وأضافت زاخاروفا أن "كل "حزمة" جديدة توضح أكثر فأكثر شيئًا واحدًا، وهو أن القيود المعادية لروسيا أداة فاشلة".
https://sputnikarabic.ae/20230301/موسكو-قلقة-من-أن-استفزاز-كييف-بالمواد-المشعة-قد-يتم-بالقرب-من-بريدنيستروفيه-1074163629.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: الاتحاد الأوروبي غير "تكتيك العقوبات" ضد روسيا
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ذكرت صحيفة غربية أن الاتحاد الأوروبي يركز الآن على فرض العقوبات التي تم تبنيها بالفعل ضد روسيا، والتي لم تحقق النتائج المرجوة منها بالنسبة لبروكسل، بدلاً من اعتماد عقوبات جديدة.
وبحسب صحيفة "بوليتيكو" التي نشرت تقريرا مطولا شرحت فيه الجدل القائم داخل دول الاتحاد، فإن "بروكسل تحول تركيزها من تبني عقوبات جديدة إلى فرض عقوبات قائمة
".
ونقلت الصحيفة تصريحات عن دبلوماسيين غربيين من 12 دولة في الاتحاد الأوروبي، أشاروا فيها إلى أن فرض قيود على سلع وموارد أخرى مستوردة سيضر الاتحاد أكثر من روسيا. خصوصا، المواد المرتبطة بالأسمدة والمعادن النادرة وقضبان التيتانيوم واليورانيوم.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد تبنى بالفعل 10 حزم من العقوبات كان لها تأثير أقل مما كان يأمل قادة التكتل المناهض لروسيا.
أعلنت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقا على العقوبات الأخيرة، أن كل حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تثبت أن العقوبات أداة فاشلة.
وقالت زاخاروفا في تعليقها على إدراج حزمة العقوبات العاشرة من قبل الاتحاد الأوروبي ضد روسيا: "إن الاتحاد الأوروبي، الذي لا يزال مفتونًا بأفكاره المتغطرسة تجاه روسيا، كان مخطئًا في كل التنبؤات حول عواقب العقوبات "الخانقة"، وسيكون هذا هو الحال هذه المرة أيضًا".
وأضافت زاخاروفا أن "كل "حزمة" جديدة توضح أكثر فأكثر شيئًا واحدًا، وهو أن القيود المعادية لروسيا أداة فاشلة".