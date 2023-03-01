https://sputnikarabic.ae/20230301/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-غير-تكتيك-العقوبات-ضد-روسيا-1074165749.html

إعلام: الاتحاد الأوروبي غير "تكتيك العقوبات" ضد روسيا

إعلام: الاتحاد الأوروبي غير "تكتيك العقوبات" ضد روسيا

ذكرت صحيفة غربية أن الاتحاد الأوروبي يركز الآن على فرض العقوبات التي تم تبنيها بالفعل ضد روسيا، والتي لم تحقق النتائج المرجوة منها بالنسبة لبروكسل، بدلاً من... 01.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-01T08:43+0000

2023-03-01T08:43+0000

2023-03-01T08:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وبحسب صحيفة "بوليتيكو" التي نشرت تقريرا مطولا شرحت فيه الجدل القائم داخل دول الاتحاد، فإن "بروكسل تحول تركيزها من تبني عقوبات جديدة إلى فرض عقوبات قائمة".يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد تبنى بالفعل 10 حزم من العقوبات كان لها تأثير أقل مما كان يأمل قادة التكتل المناهض لروسيا.أعلنت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقا على العقوبات الأخيرة، أن كل حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تثبت أن العقوبات أداة فاشلة.وأضافت زاخاروفا أن "كل "حزمة" جديدة توضح أكثر فأكثر شيئًا واحدًا، وهو أن القيود المعادية لروسيا أداة فاشلة".

https://sputnikarabic.ae/20230301/موسكو-قلقة-من-أن-استفزاز-كييف-بالمواد-المشعة-قد-يتم-بالقرب-من-بريدنيستروفيه-1074163629.html

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