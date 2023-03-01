عربي
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230301/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-غير-تكتيك-العقوبات-ضد-روسيا-1074165749.html
إعلام: الاتحاد الأوروبي غير "تكتيك العقوبات" ضد روسيا
إعلام: الاتحاد الأوروبي غير "تكتيك العقوبات" ضد روسيا
ذكرت صحيفة غربية أن الاتحاد الأوروبي يركز الآن على فرض العقوبات التي تم تبنيها بالفعل ضد روسيا، والتي لم تحقق النتائج المرجوة منها بالنسبة لبروكسل، بدلاً من... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T08:43+0000
2023-03-01T08:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/13/1062422934_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8141844af1fbdabf99b037c776d290fc.jpg
وبحسب صحيفة "بوليتيكو" التي نشرت تقريرا مطولا شرحت فيه الجدل القائم داخل دول الاتحاد، فإن "بروكسل تحول تركيزها من تبني عقوبات جديدة إلى فرض عقوبات قائمة".يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد تبنى بالفعل 10 حزم من العقوبات كان لها تأثير أقل مما كان يأمل قادة التكتل المناهض لروسيا.أعلنت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقا على العقوبات الأخيرة، أن كل حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تثبت أن العقوبات أداة فاشلة.وأضافت زاخاروفا أن "كل "حزمة" جديدة توضح أكثر فأكثر شيئًا واحدًا، وهو أن القيود المعادية لروسيا أداة فاشلة".
https://sputnikarabic.ae/20230301/موسكو-قلقة-من-أن-استفزاز-كييف-بالمواد-المشعة-قد-يتم-بالقرب-من-بريدنيستروفيه-1074163629.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/13/1062422934_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_805539900c936c463492dff03817626c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

إعلام: الاتحاد الأوروبي غير "تكتيك العقوبات" ضد روسيا

08:43 GMT 01.03.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
ذكرت صحيفة غربية أن الاتحاد الأوروبي يركز الآن على فرض العقوبات التي تم تبنيها بالفعل ضد روسيا، والتي لم تحقق النتائج المرجوة منها بالنسبة لبروكسل، بدلاً من اعتماد عقوبات جديدة.
وبحسب صحيفة "بوليتيكو" التي نشرت تقريرا مطولا شرحت فيه الجدل القائم داخل دول الاتحاد، فإن "بروكسل تحول تركيزها من تبني عقوبات جديدة إلى فرض عقوبات قائمة".

ونقلت الصحيفة تصريحات عن دبلوماسيين غربيين من 12 دولة في الاتحاد الأوروبي، أشاروا فيها إلى أن فرض قيود على سلع وموارد أخرى مستوردة سيضر الاتحاد أكثر من روسيا. خصوصا، المواد المرتبطة بالأسمدة والمعادن النادرة وقضبان التيتانيوم واليورانيوم.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد تبنى بالفعل 10 حزم من العقوبات كان لها تأثير أقل مما كان يأمل قادة التكتل المناهض لروسيا.
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
موسكو قلقة من أن استفزاز كييف بالمواد المشعة قد يتم بالقرب من بريدنيستروفيه
07:05 GMT
أعلنت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقا على العقوبات الأخيرة، أن كل حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تثبت أن العقوبات أداة فاشلة.

وقالت زاخاروفا في تعليقها على إدراج حزمة العقوبات العاشرة من قبل الاتحاد الأوروبي ضد روسيا: "إن الاتحاد الأوروبي، الذي لا يزال مفتونًا بأفكاره المتغطرسة تجاه روسيا، كان مخطئًا في كل التنبؤات حول عواقب العقوبات "الخانقة"، وسيكون هذا هو الحال هذه المرة أيضًا".

وأضافت زاخاروفا أن "كل "حزمة" جديدة توضح أكثر فأكثر شيئًا واحدًا، وهو أن القيود المعادية لروسيا أداة فاشلة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала