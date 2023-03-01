عربي
https://sputnikarabic.ae/20230301/إلقاء-القبض-على-عصابة-تتاجر-بالأعضاء-البشرية-في-بغداد-1074193343.html
إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية في بغداد
إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية في بغداد
أعلنت السلطات العراقية، إلقاء القبض على عصابة من 10 أشخاص تتاجر بالأعضاء البشرية في العاصمة بغداد. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T18:55+0000
2023-03-01T18:55+0000
العراق
تجارة الأعضاء البشرية
العالم العربي
جرائم
الشرطة العراقية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101997/25/1019972501_0:22:1037:605_1920x0_80_0_0_3725bb2e609f5da000ac1e647a0d0ac1.jpg
جاء ذلك في بيان صادر عن قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان: "ألقت قوة من اللواء التاسع عشر التابع للشرطة الاتحادية وبالتعاون مع مفارز الجهد الاستخباري ومكتب تحقيقات مكافحة الإتجار بالأعضاء البشرية، القبض على عصابة مكونة من 5 رجال و5 نساء".وأضاف البيان، أن التحريات والمتابعة الدقيقة أثبتت تورط هؤلاء الأشخاص في تجارة الأعضاء البشرية.وأوضح البيان أنه تم إلقاء القبض على أعضاء العصابة ضمن قاطع المسؤولية في منطقة الشعب بالعاصمة.وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية أنه تمت إحالة المشتبه بهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية معهم.
https://sputnikarabic.ae/20230301/العراق-يعلن-تصفية-3-قياديين-لـداعش-من-بين-17-إرهابيا-قتلوا-في-الأنبار-1074189682.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101997/25/1019972501_100:0:935:626_1920x0_80_0_0_bf20740e92a1ac770638356069e23a34.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, تجارة الأعضاء البشرية, العالم العربي, جرائم, الشرطة العراقية
العراق, تجارة الأعضاء البشرية, العالم العربي, جرائم, الشرطة العراقية

إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية في بغداد

18:55 GMT 01.03.2023
© worldakhbar.comأفراد الشرطة العراقية
أفراد الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© worldakhbar.com
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطات العراقية، إلقاء القبض على عصابة من 10 أشخاص تتاجر بالأعضاء البشرية في العاصمة بغداد.
جاء ذلك في بيان صادر عن قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
انطلاق المرحلة الثامنة من إرادة النصر في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
العراق يعلن تصفية 3 قياديين لـ"داعش" من بين 17 إرهابيا قتلوا في الأنبار
16:17 GMT
وقال البيان: "ألقت قوة من اللواء التاسع عشر التابع للشرطة الاتحادية وبالتعاون مع مفارز الجهد الاستخباري ومكتب تحقيقات مكافحة الإتجار بالأعضاء البشرية، القبض على عصابة مكونة من 5 رجال و5 نساء".
وأضاف البيان، أن التحريات والمتابعة الدقيقة أثبتت تورط هؤلاء الأشخاص في تجارة الأعضاء البشرية.
وأوضح البيان أنه تم إلقاء القبض على أعضاء العصابة ضمن قاطع المسؤولية في منطقة الشعب بالعاصمة.
وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية أنه تمت إحالة المشتبه بهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية معهم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала