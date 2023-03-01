https://sputnikarabic.ae/20230301/إلقاء-القبض-على-عصابة-تتاجر-بالأعضاء-البشرية-في-بغداد-1074193343.html

إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية في بغداد

إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية في بغداد

أعلنت السلطات العراقية، إلقاء القبض على عصابة من 10 أشخاص تتاجر بالأعضاء البشرية في العاصمة بغداد. 01.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-01T18:55+0000

2023-03-01T18:55+0000

2023-03-01T18:55+0000

العراق

تجارة الأعضاء البشرية

العالم العربي

جرائم

الشرطة العراقية

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جاء ذلك في بيان صادر عن قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان: "ألقت قوة من اللواء التاسع عشر التابع للشرطة الاتحادية وبالتعاون مع مفارز الجهد الاستخباري ومكتب تحقيقات مكافحة الإتجار بالأعضاء البشرية، القبض على عصابة مكونة من 5 رجال و5 نساء".وأضاف البيان، أن التحريات والمتابعة الدقيقة أثبتت تورط هؤلاء الأشخاص في تجارة الأعضاء البشرية.وأوضح البيان أنه تم إلقاء القبض على أعضاء العصابة ضمن قاطع المسؤولية في منطقة الشعب بالعاصمة.وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية أنه تمت إحالة المشتبه بهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية معهم.

https://sputnikarabic.ae/20230301/العراق-يعلن-تصفية-3-قياديين-لـداعش-من-بين-17-إرهابيا-قتلوا-في-الأنبار-1074189682.html

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العراق, تجارة الأعضاء البشرية, العالم العربي, جرائم, الشرطة العراقية