https://sputnikarabic.ae/20230301/إلقاء-القبض-على-عصابة-تتاجر-بالأعضاء-البشرية-في-بغداد-1074193343.html
إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية في بغداد
إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية في بغداد
أعلنت السلطات العراقية، إلقاء القبض على عصابة من 10 أشخاص تتاجر بالأعضاء البشرية في العاصمة بغداد. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T18:55+0000
2023-03-01T18:55+0000
2023-03-01T18:55+0000
العراق
تجارة الأعضاء البشرية
العالم العربي
جرائم
الشرطة العراقية
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جاء ذلك في بيان صادر عن قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان: "ألقت قوة من اللواء التاسع عشر التابع للشرطة الاتحادية وبالتعاون مع مفارز الجهد الاستخباري ومكتب تحقيقات مكافحة الإتجار بالأعضاء البشرية، القبض على عصابة مكونة من 5 رجال و5 نساء".وأضاف البيان، أن التحريات والمتابعة الدقيقة أثبتت تورط هؤلاء الأشخاص في تجارة الأعضاء البشرية.وأوضح البيان أنه تم إلقاء القبض على أعضاء العصابة ضمن قاطع المسؤولية في منطقة الشعب بالعاصمة.وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية أنه تمت إحالة المشتبه بهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية معهم.
https://sputnikarabic.ae/20230301/العراق-يعلن-تصفية-3-قياديين-لـداعش-من-بين-17-إرهابيا-قتلوا-في-الأنبار-1074189682.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, تجارة الأعضاء البشرية, العالم العربي, جرائم, الشرطة العراقية
العراق, تجارة الأعضاء البشرية, العالم العربي, جرائم, الشرطة العراقية
إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية في بغداد
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أعلنت السلطات العراقية، إلقاء القبض على عصابة من 10 أشخاص تتاجر بالأعضاء البشرية في العاصمة بغداد.
جاء ذلك في بيان صادر عن قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان: "ألقت قوة من اللواء التاسع عشر التابع للشرطة الاتحادية
وبالتعاون مع مفارز الجهد الاستخباري ومكتب تحقيقات مكافحة الإتجار بالأعضاء البشرية، القبض على عصابة مكونة من 5 رجال و5 نساء".
وأضاف البيان، أن التحريات والمتابعة الدقيقة أثبتت تورط هؤلاء الأشخاص في تجارة الأعضاء البشرية.
وأوضح البيان أنه تم إلقاء القبض على أعضاء العصابة ضمن قاطع المسؤولية في منطقة الشعب بالعاصمة.
وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية أنه تمت إحالة المشتبه بهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية معهم.