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الشرطة العراقية تلقي القبض على 10 عناصر من البيشمركة شمالي البلاد

الشرطة العراقية تلقي القبض على 10 عناصر من البيشمركة شمالي البلاد

ألقت الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الأحد، القبض على 10 من عناصر البيشمركة الكردية بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد. 05.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-05T15:17+0000

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وقالت شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية إن الواقعة حدثت في مدينة سليمان بك بمحافظة صلاح الدين.ونقلت عن المستشار الأمني والعسكري في المحافظة كاوه شيخاني، أن الشرطة الاتحادية ألقت القبض على 10 عناصر من قوات البيشمركة خلال عبورهم من سيطرة سليمان التابعة لقضاء طوزخورماتو.وأضاف "عقب إعلامنا بالواقعة من قبل قوات البيشمركة، قمنا فورا بتحرير عناصر البيشمركة عن طريق المحكمة".وفيما يتعلق بخلفيات الواقعة، قال قائد الفوج الأول اللواء التاسع بوزارة البيشمركة، المقدم آزاد نوري برغش، أنه "ألقي القبض عليهم بتهمة حيازة سلاح غير مرخص".ومضى بقوله: "خلال إلقاء القبض على عناصر البيشمركة، تم استفزازهم، لكن لم يتعرضوا لتعذيب"، مؤكداً أنه "أخلي سبيلهم الآن".وقضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين، هو من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل، ويقطنه عدد كبير من الأكراد.والبشمركة هو الاسم الذي يطلق على على الوحدات الكردية التي شكلت ما يشبه الجيش النظامي في إقليم كردستان العراق.ويقدر عدد عناصر البيشمركة حاليا بنحو 190 ألف مقاتل، وسبق أن دخلت في حروب مع القوات الحكومية العراقية في مراحل متعددة، كما تورطت أحيانا في اقتتال داخلي في الإقليم.وبعد تشكيل حكومة إقليم كردستان في شمال العراق في بداية التسعينيات، تحولت البيشمركة إلى جزء من مؤسسات حكومة الإقليم وأصبحات قوة نظامية.

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