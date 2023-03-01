https://sputnikarabic.ae/20230301/الجيش-الروسي-يتصدى-لهجوم-شامل-بطائرات-مسيرة-على-شبه-جزيرة-القرم-1074173581.html
الجيش الروسي يتصدى لهجوم كثيف بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم
الجيش الروسي يتصدى لهجوم كثيف بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوية نجحت بمنع تنفيذ هجوم مكثف بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T11:03+0000
2023-03-01T11:03+0000
2023-03-01T11:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073345475_0:260:3057:1980_1920x0_80_0_0_82ae9b5712e976bf8cc2b0a75db29029.jpg
وأشارت وزارة الدفاع في بيانها إلى أنه تم إسقاط ست طائرات بدون طيار وتعطيل أربع طائرات أخرى بمساعدة الأنظمة التقنية المضادة للطائرات المسيرة.بالإضافة إلى ذلك ، وخلال الـ24 ساعة الماضية ، أسقط الدفاعات الجوية الروسية 15 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين و مقاطعتي وزابوروجيا وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230225/رئيسة-الجالية-الأوكرانية-في-القرم-تحذر-زيلينسكي-من-عواقب-الهجوم-على-شبه-الجزيرة-1073978237.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073345475_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_d91dfe58880fe856b0e4afb07334b343.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الجيش الروسي يتصدى لهجوم كثيف بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم
11:03 GMT 01.03.2023 (تم التحديث: 11:36 GMT 01.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوية نجحت بمنع تنفيذ هجوم مكثف بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم.
وأشارت وزارة الدفاع في بيانها إلى أنه تم إسقاط ست طائرات بدون طيار وتعطيل أربع طائرات أخرى بمساعدة الأنظمة التقنية المضادة للطائرات المسيرة.
بالإضافة إلى ذلك ، وخلال الـ24 ساعة الماضية ، أسقط الدفاعات الجوية الروسية 15 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين و مقاطعتي وزابوروجيا وخيرسون.