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الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24" في دونيتسك
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230301/الجيش-الروسي-يتصدى-لهجوم-شامل-بطائرات-مسيرة-على-شبه-جزيرة-القرم-1074173581.html
الجيش الروسي يتصدى لهجوم كثيف بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم
الجيش الروسي يتصدى لهجوم كثيف بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوية نجحت بمنع تنفيذ هجوم مكثف بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T11:03+0000
2023-03-01T11:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت وزارة الدفاع في بيانها إلى أنه تم إسقاط ست طائرات بدون طيار وتعطيل أربع طائرات أخرى بمساعدة الأنظمة التقنية المضادة للطائرات المسيرة.بالإضافة إلى ذلك ، وخلال الـ24 ساعة الماضية ، أسقط الدفاعات الجوية الروسية 15 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين و مقاطعتي وزابوروجيا وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230225/رئيسة-الجالية-الأوكرانية-في-القرم-تحذر-زيلينسكي-من-عواقب-الهجوم-على-شبه-الجزيرة-1073978237.html
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روسيا

الجيش الروسي يتصدى لهجوم كثيف بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم

11:03 GMT 01.03.2023 (تم التحديث: 11:36 GMT 01.03.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة "أورلان-10أو" للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوية نجحت بمنع تنفيذ هجوم مكثف بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم.
وأشارت وزارة الدفاع في بيانها إلى أنه تم إسقاط ست طائرات بدون طيار وتعطيل أربع طائرات أخرى بمساعدة الأنظمة التقنية المضادة للطائرات المسيرة.
القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
رئيسة الجالية الأوكرانية في القرم تحذر زيلينسكي من عواقب الهجوم على شبه الجزيرة
25 فبراير, 06:30 GMT
بالإضافة إلى ذلك ، وخلال الـ24 ساعة الماضية ، أسقط الدفاعات الجوية الروسية 15 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين و مقاطعتي وزابوروجيا وخيرسون.
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:40 GMT
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