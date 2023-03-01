https://sputnikarabic.ae/20230301/الجيش-الروسي-يتصدى-لهجوم-شامل-بطائرات-مسيرة-على-شبه-جزيرة-القرم-1074173581.html

الجيش الروسي يتصدى لهجوم كثيف بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم

الجيش الروسي يتصدى لهجوم كثيف بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوية نجحت بمنع تنفيذ هجوم مكثف بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم. 01.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-01T11:03+0000

2023-03-01T11:03+0000

2023-03-01T11:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأشارت وزارة الدفاع في بيانها إلى أنه تم إسقاط ست طائرات بدون طيار وتعطيل أربع طائرات أخرى بمساعدة الأنظمة التقنية المضادة للطائرات المسيرة.بالإضافة إلى ذلك ، وخلال الـ24 ساعة الماضية ، أسقط الدفاعات الجوية الروسية 15 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين و مقاطعتي وزابوروجيا وخيرسون.

https://sputnikarabic.ae/20230225/رئيسة-الجالية-الأوكرانية-في-القرم-تحذر-زيلينسكي-من-عواقب-الهجوم-على-شبه-الجزيرة-1073978237.html

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