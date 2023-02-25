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https://sputnikarabic.ae/20230225/رئيسة-الجالية-الأوكرانية-في-القرم-تحذر-زيلينسكي-من-عواقب-الهجوم-على-شبه-الجزيرة-1073978237.html
رئيسة الجالية الأوكرانية في القرم تحذر زيلينسكي من عواقب الهجوم على شبه الجزيرة
رئيسة الجالية الأوكرانية في القرم تحذر زيلينسكي من عواقب الهجوم على شبه الجزيرة
قالت رئيسة الجالية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم، أناستازيا غريدتشينا، إن محاولة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الاستيلاء على شبه الجزيرة ستتحول إلى حرب... 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T06:30+0000
2023-02-25T06:38+0000
روسيا
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كما أشارت إلى أن الرئيس الأوكراني يقرأ مثل هذه التصريحات على أنها تعويذة محفوظة.وقالت لوكالة "سبوتنيك": "شجعه السادة الغربيون كثيرًا على إنجاز مآثر عظيمة، لكنهم نسوا أنه إذا كانت هناك محاولة لغزو عسكري لشبه جزيرة القرم، فستكون بالتأكيد الحرب العالمية الثالثة، حيث ستشتعل دباباتهم وجميع أسلحتهم مثل الشموع".وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن في وقت سابق أن أوكرانيا تستعد للاستيلاء على شبه جزيرة القرم. في الوقت نفسه، لم يذكر تواريخ محددة، لكنه أعلن عن الاستعداد الفكري والفني للقوميين.في أوائل فبراير/ شباط الجاري، أعلن وزير الداخلية الأوكراني بالنيابة، إيغور كليمينكو، أن سلطات كييف بدأت في تشكيل ألوية هجومية للاستيلاء على شبه جزيرة القرم ودونباس. وبحسب قوله، أطلق على المشروع اسم "الحرس الهجومي".ورد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في 3 فبراير/ شباط، أن شبه جزيرة القرم، مثل دونباس، هي كيان تابع لروسيا ويتم ضمان أمن المنطقة بشكل موثوق.
https://sputnikarabic.ae/20230219/بيسكوف-التصريحات-حول-اعتبار-القرم-هدفا-عسكريا-مشروعا-تكشف-دور-واشنطن-كمستفز-1073705914.html
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رئيسة الجالية الأوكرانية في القرم تحذر زيلينسكي من عواقب الهجوم على شبه الجزيرة

06:30 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 06:38 GMT 25.02.2023)
© Sputnik . Konstantin Chalabovالقرم
القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© Sputnik . Konstantin Chalabov
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قالت رئيسة الجالية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم، أناستازيا غريدتشينا، إن محاولة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الاستيلاء على شبه الجزيرة ستتحول إلى حرب عالمية ثالثة.
كما أشارت إلى أن الرئيس الأوكراني يقرأ مثل هذه التصريحات على أنها تعويذة محفوظة.
وقالت لوكالة "سبوتنيك": "شجعه السادة الغربيون كثيرًا على إنجاز مآثر عظيمة، لكنهم نسوا أنه إذا كانت هناك محاولة لغزو عسكري لشبه جزيرة القرم، فستكون بالتأكيد الحرب العالمية الثالثة، حيث ستشتعل دباباتهم وجميع أسلحتهم مثل الشموع".
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
بيسكوف: التصريحات حول اعتبار القرم هدفا عسكريا مشروعا تكشف دور واشنطن كمستفز
19 فبراير, 08:54 GMT
وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن في وقت سابق أن أوكرانيا تستعد للاستيلاء على شبه جزيرة القرم. في الوقت نفسه، لم يذكر تواريخ محددة، لكنه أعلن عن الاستعداد الفكري والفني للقوميين.
في أوائل فبراير/ شباط الجاري، أعلن وزير الداخلية الأوكراني بالنيابة، إيغور كليمينكو، أن سلطات كييف بدأت في تشكيل ألوية هجومية للاستيلاء على شبه جزيرة القرم ودونباس. وبحسب قوله، أطلق على المشروع اسم "الحرس الهجومي".
ورد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في 3 فبراير/ شباط، أن شبه جزيرة القرم، مثل دونباس، هي كيان تابع لروسيا ويتم ضمان أمن المنطقة بشكل موثوق.
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