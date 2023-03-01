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الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24" في دونيتسك
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230301/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-سو-24-في-دونيتسك-1074174560.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24" في دونيتسك
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24" في دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-"24 فوق بلدة دروجكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T11:31+0000
2023-03-01T11:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف
إسقاط
مقاتلة
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وقالت الوزارة في بيان إن "طيران القوات الفضائية الروسية في منطقة دروزكوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية أسقط طائرة من طراز "سو-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في معركة جوية".وأضاف بيان الدفاع "في اتجاه كوبيانسك، أصابت الضربات الهجومية وطيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات" الغربية "وحدات معادية في دفورتشنايا وسينكوفكا في منطقة خاركوف..بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وتيمكوفكا في منطقة خاركوف. وبلغت خسائر العدو يوميا في هذا الاتجاه بلغت 90 جنديا أوكرانيا وثلاث شاحنات صغيرة، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر من طراز "دي-30".وأضافت الوزارة أنه "تم تحييد أكثر من 150 جنديا أوكرانيا وتدمير أربع مركبات قتالية مدرعة بالإضافة إلى مدافع هاوتزر من طراز Msta-Bو D-30 في هذا الاتجاه خلال يوم واحد".وتابع البيان "تم تحييد ما يصل إلى 190 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبتين قتاليتين مصفحتان و 16 مركبة، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر D-20 وD-30 أثناء العمليات النشطة بواسطة الوحدات ونيران المدفعية من مجموعة القوات الجنوبية في اتجاه دونيتسك".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 110 في منطقة أوشيريتينو، وضُربت قاعدة تخزين الوقود التابعة للواء البحرية 36 للجيش الأوكراني في منطقة نوفوسيليفكا الأولى في جمهورية دونيتسك الشعبية."في اتجاه خيرسون، نتيجة لقصف مدفعي، تم تحييد ما يصل إلى 85 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابة واحدة وثلاث مركبات قتالية مصفحة و 12 مركبة ومدفعتي هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Akatsia في يوم واحد. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة لـلواء الدفاع الإقليمي 123 في قرية الكسندروفكا بمنطقة خيرسون".
https://sputnikarabic.ae/20230301/القوات-المسلحة-الروسية-تتقدم-على-محور-كريمينايا-بغطاء-مدفعي-وتقدم-للمدرعات-1074169286.html
https://sputnikarabic.ae/20230227/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف, إسقاط, مقاتلة
الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف, إسقاط, مقاتلة

الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24" في دونيتسك

11:31 GMT 01.03.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-"24 فوق بلدة دروجكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة في بيان إن "طيران القوات الفضائية الروسية في منطقة دروزكوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية أسقط طائرة من طراز "سو-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في معركة جوية".
وأضاف بيان الدفاع "في اتجاه كوبيانسك، أصابت الضربات الهجومية وطيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات" الغربية "وحدات معادية في دفورتشنايا وسينكوفكا في منطقة خاركوف..
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وتيمكوفكا في منطقة خاركوف. وبلغت خسائر العدو يوميا في هذا الاتجاه بلغت 90 جنديا أوكرانيا وثلاث شاحنات صغيرة، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر من طراز "دي-30".
في اتجاه كراسني ليمان، أوضحت وزارة الدفاع أن الإجراءات النشطة للوحدات ونيران المدفعية لمجموعة "الوسط" من القوات هزمت القوة البشرية والمعدات للقوات الأوكرانية في مناطق ستيلماخوفكا وتشيرفونوبوفكا في جمهورية لوغانسك ويامبولوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الوزارة أنه "تم تحييد أكثر من 150 جنديا أوكرانيا وتدمير أربع مركبات قتالية مدرعة بالإضافة إلى مدافع هاوتزر من طراز Msta-Bو D-30 في هذا الاتجاه خلال يوم واحد".
منتدى أرميا 2020 في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة تي-90أ - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تتقدم على محور كريمينايا بغطاء مدفعي وتقدم للمدرعات
10:28 GMT
وتابع البيان "تم تحييد ما يصل إلى 190 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبتين قتاليتين مصفحتان و 16 مركبة، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر D-20 وD-30 أثناء العمليات النشطة بواسطة الوحدات ونيران المدفعية من مجموعة القوات الجنوبية في اتجاه دونيتسك".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 110 في منطقة أوشيريتينو، وضُربت قاعدة تخزين الوقود التابعة للواء البحرية 36 للجيش الأوكراني في منطقة نوفوسيليفكا الأولى في جمهورية دونيتسك الشعبية.

"في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابورجيه، ألحقت مدفعية مجموعة "فوستوك" من القوات أضرارًا بوحدات القوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق أوغلدار ونيكولسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وشيرفونوي ونوفودانيلوفكا وشيرباكي في مقاطعة زابوروجيه. بلغت خسائر العدو في هذه الاتجاهات 80 جنديًا أوكرانيًا ودبابة وأربع مركبات قتالية مدرعة ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".

"في اتجاه خيرسون، نتيجة لقصف مدفعي، تم تحييد ما يصل إلى 85 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابة واحدة وثلاث مركبات قتالية مصفحة و 12 مركبة ومدفعتي هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Akatsia في يوم واحد. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة لـلواء الدفاع الإقليمي 123 في قرية الكسندروفكا بمنطقة خيرسون".
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
27 فبراير, 14:39 GMT
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