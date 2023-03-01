الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24" في دونيتسك
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-"24 فوق بلدة دروجكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة في بيان إن "طيران القوات الفضائية الروسية في منطقة دروزكوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية أسقط طائرة من طراز "سو-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في معركة جوية".
وأضاف بيان الدفاع "في اتجاه كوبيانسك، أصابت الضربات الهجومية وطيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات" الغربية "وحدات معادية في دفورتشنايا وسينكوفكا في منطقة خاركوف..
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وتيمكوفكا في منطقة خاركوف. وبلغت خسائر العدو يوميا في هذا الاتجاه بلغت 90 جنديا أوكرانيا وثلاث شاحنات صغيرة، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر من طراز "دي-30".
في اتجاه كراسني ليمان، أوضحت وزارة الدفاع أن الإجراءات النشطة للوحدات ونيران المدفعية لمجموعة "الوسط" من القوات هزمت القوة البشرية والمعدات للقوات الأوكرانية في مناطق ستيلماخوفكا وتشيرفونوبوفكا في جمهورية لوغانسك ويامبولوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الوزارة أنه "تم تحييد أكثر من 150 جنديا أوكرانيا وتدمير أربع مركبات قتالية مدرعة بالإضافة إلى مدافع هاوتزر من طراز Msta-Bو D-30 في هذا الاتجاه خلال يوم واحد".
وتابع البيان "تم تحييد ما يصل إلى 190 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبتين قتاليتين مصفحتان و 16 مركبة، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر D-20 وD-30 أثناء العمليات النشطة بواسطة الوحدات ونيران المدفعية من مجموعة القوات الجنوبية في اتجاه دونيتسك".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 110 في منطقة أوشيريتينو، وضُربت قاعدة تخزين الوقود التابعة للواء البحرية 36 للجيش الأوكراني في منطقة نوفوسيليفكا الأولى في جمهورية دونيتسك الشعبية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 110 في منطقة أوشيريتينو، وضُربت قاعدة تخزين الوقود التابعة للواء البحرية 36 للجيش الأوكراني في منطقة نوفوسيليفكا الأولى في جمهورية دونيتسك الشعبية.
"في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابورجيه، ألحقت مدفعية مجموعة "فوستوك" من القوات أضرارًا بوحدات القوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق أوغلدار ونيكولسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وشيرفونوي ونوفودانيلوفكا وشيرباكي في مقاطعة زابوروجيه. بلغت خسائر العدو في هذه الاتجاهات 80 جنديًا أوكرانيًا ودبابة وأربع مركبات قتالية مدرعة ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".
"في اتجاه خيرسون، نتيجة لقصف مدفعي، تم تحييد ما يصل إلى 85 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابة واحدة وثلاث مركبات قتالية مصفحة و 12 مركبة ومدفعتي هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Akatsia في يوم واحد. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة لـلواء الدفاع الإقليمي 123 في قرية الكسندروفكا بمنطقة خيرسون".
27 فبراير, 14:39 GMT