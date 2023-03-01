https://sputnikarabic.ae/20230301/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-سو-24-في-دونيتسك-1074174560.html

الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24" في دونيتسك

الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24" في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-"24 فوق بلدة دروجكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 01.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-01T11:31+0000

2023-03-01T11:31+0000

2023-03-01T11:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف

إسقاط

مقاتلة

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وقالت الوزارة في بيان إن "طيران القوات الفضائية الروسية في منطقة دروزكوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية أسقط طائرة من طراز "سو-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في معركة جوية".وأضاف بيان الدفاع "في اتجاه كوبيانسك، أصابت الضربات الهجومية وطيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات" الغربية "وحدات معادية في دفورتشنايا وسينكوفكا في منطقة خاركوف..بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وتيمكوفكا في منطقة خاركوف. وبلغت خسائر العدو يوميا في هذا الاتجاه بلغت 90 جنديا أوكرانيا وثلاث شاحنات صغيرة، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر من طراز "دي-30".وأضافت الوزارة أنه "تم تحييد أكثر من 150 جنديا أوكرانيا وتدمير أربع مركبات قتالية مدرعة بالإضافة إلى مدافع هاوتزر من طراز Msta-Bو D-30 في هذا الاتجاه خلال يوم واحد".وتابع البيان "تم تحييد ما يصل إلى 190 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبتين قتاليتين مصفحتان و 16 مركبة، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر D-20 وD-30 أثناء العمليات النشطة بواسطة الوحدات ونيران المدفعية من مجموعة القوات الجنوبية في اتجاه دونيتسك".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 110 في منطقة أوشيريتينو، وضُربت قاعدة تخزين الوقود التابعة للواء البحرية 36 للجيش الأوكراني في منطقة نوفوسيليفكا الأولى في جمهورية دونيتسك الشعبية."في اتجاه خيرسون، نتيجة لقصف مدفعي، تم تحييد ما يصل إلى 85 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابة واحدة وثلاث مركبات قتالية مصفحة و 12 مركبة ومدفعتي هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Akatsia في يوم واحد. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة لـلواء الدفاع الإقليمي 123 في قرية الكسندروفكا بمنطقة خيرسون".

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الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف, إسقاط, مقاتلة