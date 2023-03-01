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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230301/القوات-المسلحة-الروسية-تتقدم-على-محور-كريمينايا-بغطاء-مدفعي-وتقدم-للمدرعات-1074169286.html
القوات المسلحة الروسية تتقدم على محور كريمينايا بغطاء مدفعي وتقدم للمدرعات
القوات المسلحة الروسية تتقدم على محور كريمينايا بغطاء مدفعي وتقدم للمدرعات
أفادت مصادر عسكرية روسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المظلية التابعة للجيش الروسي بدأت بالتقدم في بلدة كريمينايا وبدعم من لواء المدرعات في جمهورية لوغانسك... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T10:28+0000
2023-03-01T10:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأظهرت مقاطع الفيديو تقدم دبابات "تي 90 - بروريف" وأنظمة قاذفة اللهب الثقيل تقوم بمساعدة القوات العسكرية في التقدم على الجبهة.وقال قائد عسكري لوكالة "سبوتنيك": "يتم حرق المواقع ومنطقة الدمار 40 ألف متر مربع وتقوم دبابات "تي 90 بروريف" بدك معاقل العدو.ودبابة "تي-90إم" هي أحدث تعديل لدبابة القتال الروسية الرئيسية. تتميز بحماية شاملة ومحرك قوي وناقل حركة موثوق. تصل سرعة الدبابة التي تزن أكثر من 40 طنًا بسهولة إلى 70 كيلومترًا في الساعة.
https://sputnikarabic.ae/20230127/مقارنة-بين-دبابات-الناتو-ودبابة-تي-90-إم-الروسية-بروريف-فيديو-1072774794.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات المسلحة الروسية تتقدم على محور كريمينايا بغطاء مدفعي وتقدم للمدرعات

10:28 GMT 01.03.2023
© Sputnik . Aleksander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى "أرميا 2020" في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة "تي-90أ"
منتدى أرميا 2020 في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة تي-90أ - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© Sputnik . Aleksander Vilf
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أفادت مصادر عسكرية روسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المظلية التابعة للجيش الروسي بدأت بالتقدم في بلدة كريمينايا وبدعم من لواء المدرعات في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وأظهرت مقاطع الفيديو تقدم دبابات "تي 90 - بروريف" وأنظمة قاذفة اللهب الثقيل تقوم بمساعدة القوات العسكرية في التقدم على الجبهة.
وقال قائد عسكري لوكالة "سبوتنيك": "يتم حرق المواقع ومنطقة الدمار 40 ألف متر مربع وتقوم دبابات "تي 90 بروريف" بدك معاقل العدو.
ودبابة "تي-90إم" هي أحدث تعديل لدبابة القتال الروسية الرئيسية. تتميز بحماية شاملة ومحرك قوي وناقل حركة موثوق. تصل سرعة الدبابة التي تزن أكثر من 40 طنًا بسهولة إلى 70 كيلومترًا في الساعة.
مقارنة بين دبابات غربية الصنع والدبابة الروسية تي90-إم بروريف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقارنة بين دبابات "الناتو" ودبابة "تي 90-إم" الروسية "بروريف"... فيديو
27 يناير, 09:58 GMT
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