https://sputnikarabic.ae/20230301/القوات-المسلحة-الروسية-تتقدم-على-محور-كريمينايا-بغطاء-مدفعي-وتقدم-للمدرعات-1074169286.html
القوات المسلحة الروسية تتقدم على محور كريمينايا بغطاء مدفعي وتقدم للمدرعات
القوات المسلحة الروسية تتقدم على محور كريمينايا بغطاء مدفعي وتقدم للمدرعات
أفادت مصادر عسكرية روسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المظلية التابعة للجيش الروسي بدأت بالتقدم في بلدة كريمينايا وبدعم من لواء المدرعات في جمهورية لوغانسك... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T10:28+0000
2023-03-01T10:28+0000
2023-03-01T10:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأظهرت مقاطع الفيديو تقدم دبابات "تي 90 - بروريف" وأنظمة قاذفة اللهب الثقيل تقوم بمساعدة القوات العسكرية في التقدم على الجبهة.وقال قائد عسكري لوكالة "سبوتنيك": "يتم حرق المواقع ومنطقة الدمار 40 ألف متر مربع وتقوم دبابات "تي 90 بروريف" بدك معاقل العدو.ودبابة "تي-90إم" هي أحدث تعديل لدبابة القتال الروسية الرئيسية. تتميز بحماية شاملة ومحرك قوي وناقل حركة موثوق. تصل سرعة الدبابة التي تزن أكثر من 40 طنًا بسهولة إلى 70 كيلومترًا في الساعة.
https://sputnikarabic.ae/20230127/مقارنة-بين-دبابات-الناتو-ودبابة-تي-90-إم-الروسية-بروريف-فيديو-1072774794.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
القوات المسلحة الروسية تتقدم على محور كريمينايا بغطاء مدفعي وتقدم للمدرعات
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أفادت مصادر عسكرية روسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المظلية التابعة للجيش الروسي بدأت بالتقدم في بلدة كريمينايا وبدعم من لواء المدرعات في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وأظهرت مقاطع الفيديو تقدم دبابات "تي 90 - بروريف" وأنظمة قاذفة اللهب الثقيل تقوم بمساعدة القوات العسكرية في التقدم على الجبهة.
وقال قائد عسكري لوكالة "سبوتنيك": "يتم حرق المواقع ومنطقة الدمار 40 ألف متر مربع وتقوم دبابات "تي 90 بروريف" بدك معاقل العدو.
ودبابة
"تي-90إم" هي أحدث تعديل لدبابة القتال الروسية الرئيسية. تتميز بحماية شاملة ومحرك قوي وناقل حركة موثوق. تصل سرعة الدبابة التي تزن أكثر من 40 طنًا بسهولة إلى 70 كيلومترًا في الساعة.