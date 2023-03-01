https://sputnikarabic.ae/20230301/الناتو-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-ستكون-مرتبطة-بما-يحدث-في-ساحة-المعركة-1074180256.html

"الناتو": المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستكون مرتبطة بما يحدث في ساحة المعركة

"الناتو": المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستكون مرتبطة بما يحدث في ساحة المعركة

قال أمين حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، إن القتال في أوكرانيا من المحتمل أن ينتهي على طاولة المفاوضات، مشيرًا إلى أنها ستكون مرتبطة بما يحدث في ساحة... 01.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-01T13:35+0000

2023-03-01T13:35+0000

2023-03-01T13:35+0000

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وأضاف ستولتنبرغ في مقابلة صحفية، الثلاثاء، أنه "من المحتمل جدا أن تنتهي الأزمة على طاولة المفاوضات وبعد ذلك سيكون للأوكرانيين أن يقرروا شروط المفاوضات وما يمكنهم قبوله". وتابع: "لذلك، إذا كنا نريد حقا حلا سلميا تفاوضيا للقتال في أوكرانيا، فإن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي توفير الدعم العسكري لها".يذكر أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، كان قد صرح بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان وما زال منفتحا أمام أي اتصالات، من شأنها أن تحقق أهداف روسيا بأية طريقة.وقال بيسكوف خلال مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو مستعدة لإجراء اتصالات مع الغرب بشأن النزاع في أوكرانيا: "الرئيس بوتين كان وما زال منفتحا أمام أي اتصالات، يمكنها مساعدة روسيا في تحقيق أهدافها، بأي طريقة كانت".وتابع: "يفضل أن تكون تلك الطرق سلمية، وعلى طاولة المفاوضات، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنا، فسيتم استخدام السبل العسكرية، وهو ما نراه الآن".

https://sputnikarabic.ae/20230227/الكرملين-الرئيس-الروسي-منفتح-أمام-أي-اتصالات-يمكن-أن-تساعد-في-تحقيق-أهداف-روسيا-1074116403.html

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