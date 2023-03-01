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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230301/الناتو-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-ستكون-مرتبطة-بما-يحدث-في-ساحة-المعركة-1074180256.html
"الناتو": المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستكون مرتبطة بما يحدث في ساحة المعركة
"الناتو": المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستكون مرتبطة بما يحدث في ساحة المعركة
قال أمين حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، إن القتال في أوكرانيا من المحتمل أن ينتهي على طاولة المفاوضات، مشيرًا إلى أنها ستكون مرتبطة بما يحدث في ساحة... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T13:35+0000
2023-03-01T13:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف ستولتنبرغ في مقابلة صحفية، الثلاثاء، أنه "من المحتمل جدا أن تنتهي الأزمة على طاولة المفاوضات وبعد ذلك سيكون للأوكرانيين أن يقرروا شروط المفاوضات وما يمكنهم قبوله". وتابع: "لذلك، إذا كنا نريد حقا حلا سلميا تفاوضيا للقتال في أوكرانيا، فإن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي توفير الدعم العسكري لها".يذكر أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، كان قد صرح بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان وما زال منفتحا أمام أي اتصالات، من شأنها أن تحقق أهداف روسيا بأية طريقة.وقال بيسكوف خلال مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو مستعدة لإجراء اتصالات مع الغرب بشأن النزاع في أوكرانيا: "الرئيس بوتين كان وما زال منفتحا أمام أي اتصالات، يمكنها مساعدة روسيا في تحقيق أهدافها، بأي طريقة كانت".وتابع: "يفضل أن تكون تلك الطرق سلمية، وعلى طاولة المفاوضات، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنا، فسيتم استخدام السبل العسكرية، وهو ما نراه الآن".
https://sputnikarabic.ae/20230227/الكرملين-الرئيس-الروسي-منفتح-أمام-أي-اتصالات-يمكن-أن-تساعد-في-تحقيق-أهداف-روسيا-1074116403.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار أوكرانيا, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

"الناتو": المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستكون مرتبطة بما يحدث في ساحة المعركة

13:35 GMT 01.03.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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قال أمين حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، إن القتال في أوكرانيا من المحتمل أن ينتهي على طاولة المفاوضات، مشيرًا إلى أنها ستكون مرتبطة بما يحدث في ساحة المعركة.
وأضاف ستولتنبرغ في مقابلة صحفية، الثلاثاء، أنه "من المحتمل جدا أن تنتهي الأزمة على طاولة المفاوضات وبعد ذلك سيكون للأوكرانيين أن يقرروا شروط المفاوضات وما يمكنهم قبوله".

وأوضح: "مهمتنا هي دعم أوكرانيا لأننا نعلم أن ما يحدث على طاولة المفاوضات يرتبط ارتباطا وثيقا بالقوة في ساحة المعركة".

وتابع: "لذلك، إذا كنا نريد حقا حلا سلميا تفاوضيا للقتال في أوكرانيا، فإن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي توفير الدعم العسكري لها".
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: الرئيس الروسي منفتح على أي اتصالات يمكن أن تساعد في تحقيق أهداف روسيا
27 فبراير, 23:40 GMT
يذكر أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، كان قد صرح بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان وما زال منفتحا أمام أي اتصالات، من شأنها أن تحقق أهداف روسيا بأية طريقة.
وقال بيسكوف خلال مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو مستعدة لإجراء اتصالات مع الغرب بشأن النزاع في أوكرانيا: "الرئيس بوتين كان وما زال منفتحا أمام أي اتصالات، يمكنها مساعدة روسيا في تحقيق أهدافها، بأي طريقة كانت".
وتابع: "يفضل أن تكون تلك الطرق سلمية، وعلى طاولة المفاوضات، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنا، فسيتم استخدام السبل العسكرية، وهو ما نراه الآن".
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:15 GMT
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