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بيلاروسيا تعلن عن اعتماد مفهوم أمن المعلومات لدولة الاتحاد مع روسيا
بيلاروسيا تعلن عن اعتماد مفهوم أمن المعلومات لدولة الاتحاد مع روسيا
أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الأربعاء، أن قرار المجلس الأعلى لدولة لاتحاد، دولة بيلاروسيا وروسيا، وافق على مفهوم الاتحاد لأمن المعلومات، والذي يهدف... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T10:36+0000
2023-03-01T11:04+0000
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بيلاروس
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مينسك - سبوتنيك. وقالت الخارجية البيلاروسية في بيان على موقعها الإلكتروني: "في 22 فبراير/ شباط 2023، بقرار من المجلس الأعلى لدولة الاتحاد، تمت الموافقة على مفهوم أمن المعلومات لدولة الاتحاد. والغرض الرئيسي من الوثيقة هو حماية المصالح الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية إنشاء دولة الاتحاد في مجال المعلومات".وأكدت الوزارة: "أن الوثيقة تساعد على زيادة أمن البنية التحتية المعلوماتية للدول المشاركة وفي المقام الأول مرافقها الحيوية، كما تهدف إلى مكافحة التأثير المدمر على موارد المعلومات في دولة الاتحاد".
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العالم, بيلاروس
العالم, بيلاروس

بيلاروسيا تعلن عن اعتماد مفهوم أمن المعلومات لدولة الاتحاد مع روسيا

10:36 GMT 01.03.2023 (تم التحديث: 11:04 GMT 01.03.2023)
© AFP 2023 / Kirill Kudryavtsevعلم بيلاروسيا
علم بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© AFP 2023 / Kirill Kudryavtsev
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أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الأربعاء، أن قرار المجلس الأعلى لدولة لاتحاد، دولة بيلاروسيا وروسيا، وافق على مفهوم الاتحاد لأمن المعلومات، والذي يهدف إلى مكافحة التأثير المدمر على موارد المعلومات لدولة الاتحاد.
مينسك - سبوتنيك. وقالت الخارجية البيلاروسية في بيان على موقعها الإلكتروني: "في 22 فبراير/ شباط 2023، بقرار من المجلس الأعلى لدولة الاتحاد، تمت الموافقة على مفهوم أمن المعلومات لدولة الاتحاد. والغرض الرئيسي من الوثيقة هو حماية المصالح الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية إنشاء دولة الاتحاد في مجال المعلومات".

وتجدر الإشارة إلى أن المفهوم يحدد الأساس لتشكيل سياسة دولة منسقة وتطوير العلاقات العامة في مجال أمن المعلومات، وكذلك تطوير إجراءات لتحسين أنظمة أمن المعلومات في بيلاروسيا وروسيا.

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وأكدت الوزارة: "أن الوثيقة تساعد على زيادة أمن البنية التحتية المعلوماتية للدول المشاركة وفي المقام الأول مرافقها الحيوية، كما تهدف إلى مكافحة التأثير المدمر على موارد المعلومات في دولة الاتحاد".
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