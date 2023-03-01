https://sputnikarabic.ae/20230301/بيلاروس-تعلن-عن-اعتماد-مفهوم-أمن-المعلومات-لدولة-الاتحاد-مع-روسيا-1074169156.html
بيلاروسيا تعلن عن اعتماد مفهوم أمن المعلومات لدولة الاتحاد مع روسيا
بيلاروسيا تعلن عن اعتماد مفهوم أمن المعلومات لدولة الاتحاد مع روسيا
أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الأربعاء، أن قرار المجلس الأعلى لدولة لاتحاد، دولة بيلاروسيا وروسيا، وافق على مفهوم الاتحاد لأمن المعلومات، والذي يهدف... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T10:36+0000
2023-03-01T10:36+0000
2023-03-01T11:04+0000
العالم
بيلاروس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/12/1048396144_0:157:3005:1847_1920x0_80_0_0_e192668b1d34493d0dca608c7224d109.jpg
مينسك - سبوتنيك. وقالت الخارجية البيلاروسية في بيان على موقعها الإلكتروني: "في 22 فبراير/ شباط 2023، بقرار من المجلس الأعلى لدولة الاتحاد، تمت الموافقة على مفهوم أمن المعلومات لدولة الاتحاد. والغرض الرئيسي من الوثيقة هو حماية المصالح الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية إنشاء دولة الاتحاد في مجال المعلومات".وأكدت الوزارة: "أن الوثيقة تساعد على زيادة أمن البنية التحتية المعلوماتية للدول المشاركة وفي المقام الأول مرافقها الحيوية، كما تهدف إلى مكافحة التأثير المدمر على موارد المعلومات في دولة الاتحاد".
https://sputnikarabic.ae/20230301/لوكاشينكو-زيارتي-إلى-بكين-ستبرز-آفاقا-جديدة-للتعاون-مع-الصين-1074162228.html
بيلاروس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/12/1048396144_166:0:2837:2003_1920x0_80_0_0_ae9a0b1abb5769bb434f837eed9670c0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, بيلاروس
بيلاروسيا تعلن عن اعتماد مفهوم أمن المعلومات لدولة الاتحاد مع روسيا
10:36 GMT 01.03.2023 (تم التحديث: 11:04 GMT 01.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الأربعاء، أن قرار المجلس الأعلى لدولة لاتحاد، دولة بيلاروسيا وروسيا، وافق على مفهوم الاتحاد لأمن المعلومات، والذي يهدف إلى مكافحة التأثير المدمر على موارد المعلومات لدولة الاتحاد.
مينسك - سبوتنيك. وقالت الخارجية البيلاروسية في بيان على موقعها الإلكتروني: "في 22 فبراير/ شباط 2023، بقرار من المجلس الأعلى لدولة الاتحاد، تمت الموافقة على مفهوم أمن المعلومات لدولة الاتحاد. والغرض الرئيسي من الوثيقة هو حماية المصالح الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية إنشاء دولة الاتحاد في مجال المعلومات".
وتجدر الإشارة إلى أن المفهوم يحدد الأساس لتشكيل سياسة دولة منسقة وتطوير العلاقات العامة في مجال أمن المعلومات، وكذلك تطوير إجراءات لتحسين أنظمة أمن المعلومات في بيلاروسيا وروسيا.
وأكدت الوزارة: "أن الوثيقة تساعد على زيادة أمن البنية التحتية المعلوماتية للدول المشاركة وفي المقام الأول مرافقها الحيوية، كما تهدف إلى مكافحة التأثير المدمر على موارد المعلومات في دولة الاتحاد".