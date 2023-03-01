عربي
https://sputnikarabic.ae/20230301/علماء-روس-يبتكرون-علاجا-جديدا-للسرطان-1074178805.html
علماء روس يبتكرون علاجا جديدا للسرطان
علماء روس يبتكرون علاجا جديدا للسرطان
انطلق علماء من معهد الفيزياء النووية ومعهد علم الغدد الليمفاوية السريرية والتجريبية التابع لأكاديمية العلوم الروسية بدراسة فعالية علاج التقاط الليثيوم... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T12:50+0000
2023-03-01T12:50+0000
روسيا
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/0f/1049253056_0:159:3073:1887_1920x0_80_0_0_76733ea8122707f5b78441780cbd053a.jpg
وبحسب الدراسة المنشورة، يعد العلاج بالتقاط البورون النيوتروني أحد الأساليب الواعدة عالية التقنية لعلاج الأورام السرطانية، والتي تتكون من تراكم نظير البورون المستقر غير المشع في الخلايا السرطانية وإشعاع النيوترون اللاحق ونتيجة لامتصاص البورون لنيوترون يحدث تفاعل نووي مع إطلاق 84% من طاقة التفاعل على وجه التحديد في الخلية التي تحتوي على نواة البورون، مما يؤدي إلى موتها.وأضافت الدراسة: "من المعروف أن إطلاق 100% من طاقة التفاعل النووي في الخلايا السرطانية يمكن تحقيقه عن طريق استبدال البورون بالليثيوم، ولكن لعدد من الأسباب لم يجر أحد بحثًا علميًا لتطوير هذه الفكرة.وأظهر متخصصون من معهد علم الليمفولوجيا السريرية والتجريبية التابع لفرع الأكاديمية الروسية للعلوم ومعهد الفيزياء النووية أن الليثيوم يمكن أن يتراكم في الخلايا السرطانية بشكل مركز.ويشير علماء المعهد أن الخطوة الأولى لتطوير علاج التقاط الليثيوم والنيوترون في جميع أنحاء العالم، والذي يتميز بجودة جديدة توصيل جرعة كاملة إلى الخلايا السرطانية.
https://sputnikarabic.ae/20230220/باحثون-يقتربون-من-علاج-جديد-للسرطان-باستخدام-مصابيح-led-1073750457.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/0f/1049253056_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8de51d30ed57089614ee52aa0ea14e5d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, علوم
روسيا, علوم

علماء روس يبتكرون علاجا جديدا للسرطان

12:50 GMT 01.03.2023
© Sputnik . Mohammad Damourأول مركز للخلايا الجذعية الدموية في سوريا يعيد أمل الحياة لأطفال السرطان
أول مركز للخلايا الجذعية الدموية في سوريا يعيد أمل الحياة لأطفال السرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبرTelegram
انطلق علماء من معهد الفيزياء النووية ومعهد علم الغدد الليمفاوية السريرية والتجريبية التابع لأكاديمية العلوم الروسية بدراسة فعالية علاج التقاط الليثيوم والنيوترون لأمراض الأورام، والذي يتم إجراؤه باستخدام مصدر النيوترون المعجل.
وبحسب الدراسة المنشورة، يعد العلاج بالتقاط البورون النيوتروني أحد الأساليب الواعدة عالية التقنية لعلاج الأورام السرطانية، والتي تتكون من تراكم نظير البورون المستقر غير المشع في الخلايا السرطانية وإشعاع النيوترون اللاحق ونتيجة لامتصاص البورون لنيوترون يحدث تفاعل نووي مع إطلاق 84% من طاقة التفاعل على وجه التحديد في الخلية التي تحتوي على نواة البورون، مما يؤدي إلى موتها.
وأضافت الدراسة: "من المعروف أن إطلاق 100% من طاقة التفاعل النووي في الخلايا السرطانية يمكن تحقيقه عن طريق استبدال البورون بالليثيوم، ولكن لعدد من الأسباب لم يجر أحد بحثًا علميًا لتطوير هذه الفكرة.
سرطان الرئة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
مجتمع
باحثون يقتربون من علاج جديد للسرطان باستخدام مصابيح LED
20 فبراير, 08:57 GMT
وأظهر متخصصون من معهد علم الليمفولوجيا السريرية والتجريبية التابع لفرع الأكاديمية الروسية للعلوم ومعهد الفيزياء النووية أن الليثيوم يمكن أن يتراكم في الخلايا السرطانية بشكل مركز.
ويشير علماء المعهد أن الخطوة الأولى لتطوير علاج التقاط الليثيوم والنيوترون في جميع أنحاء العالم، والذي يتميز بجودة جديدة توصيل جرعة كاملة إلى الخلايا السرطانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала