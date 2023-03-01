https://sputnikarabic.ae/20230301/غوتيريش-الأمم-المتحدة-مستعدة-لدعم-جهود-الإصلاح-الممنهج-في-العراق-1074175486.html

غوتيريش: الأمم المتحدة مستعدة لدعم جهود الإصلاح الممنهج في العراق

غوتيريش: الأمم المتحدة مستعدة لدعم جهود الإصلاح الممنهج في العراق

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم جهود بناء المؤسسات القوية والإصلاح الاقتصادي الممنهج في العراق. 01.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-01T11:46+0000

2023-03-01T11:46+0000

2023-03-01T11:46+0000

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العراق

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بغداد - سبوتنيك. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، في بغداد: "الأمم المتحدة ملتزمة بدعم العراق لتعزيز السلام. ندرك التحديات التي يواجهها العراق، ولا يمكن أن نتوقع حل المشكلات في ليلة وضحاها، لكن هناك أمل في تحقيق التقدم. هذه التغييرات تتطلب إصلاحا ممنهجا ومؤسسات قوية والأمم المتحدة تبدي استعدادها لدعم هذه الجهود المهمة".وأعلن الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، في وقت سابق، أن بلاده صارت "أكثر استعدادا للتركيز على تحسين المعيشة اليومية للشعب، بعد التغلب على صعوبات العقدين الماضيين".وقال رشيد، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، إن "معظم العراقيين يعتقدون أن غزو الولايات المتحدة وحلفائها للعراق كان ضروريا بسبب وحشية الدكتاتور السابق صدام حسين"، على حد قوله.وأضاف أنه "يعتقد أن معظم العراقيين، بمن فيهم جميع شرائح المجتمع الأكراد والسنة والمسيحيين والشيعة، ضد صدام حسين، ويقدرون أن الولايات المتحدة وحلفاءها جاءوا "لإنقاذ" العراق".كما أكد أن بلاده "واجهت مصاعب في السابق، شملت سنوات من مقاومة القوات الأجنبية، والعنف بين السنة والشيعة، وهجمات داعش".واعترف الرئيس العراقي، في الوقت ذاته، أنه "لا تزال هناك صراعات"، لكنه حث العراقيين، خاصة جيل الشباب، على التحلي بالصبر والإيمان بالمستقبل.وفي شأن آخر، قال رشيد إن "تحسين العلاقات مع دول الجوار، بما في ذلك إيران وسوريا والكويت والسعودية وتركيا والأردن، هو مصدر قوة للعراق"، معربًا عن استعداد البلاد لمواصلة العمل كوسيط في المحادثات المتوقفة الآن بين الخصمين الإقليميين إيران والسعودية.

https://sputnikarabic.ae/20230227/الرئيس-العراقي-يقول-إن-البلاد-الآن-تنعم-بالسلام-والحياة-تعود-إلى-طبيعتها-1074102214.html

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