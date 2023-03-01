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https://sputnikarabic.ae/20230301/غوتيريش-يدعو-العراقيين-للتغلب-على-عدم-الاستقرار-1074195008.html
غوتيريش يدعو العراقيين للتغلب على حالة عدم الاستقرار
غوتيريش يدعو العراقيين للتغلب على حالة عدم الاستقرار
حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، العراق على "كسر دوائر عدم الاستقرار والهشاشة"، وذلك بعد محادثات مع مسؤولين كبار في بغداد اليوم الأربعاء. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T18:59+0000
2023-03-01T19:02+0000
العراق
منظمة الأمم المتحدة
رئيس الوزراء العراقي
البنية التحتية
العالم العربي
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تأتي زيارة الأمين العام للأمم المتحدة في الوقت الذي يستعد فيه العراق المنكوب بالفساد والبنية التحتية المتهالكة، لإحياء الذكرى العشرين للغزو الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين.وقال غوتيريش إنه أراد أن يظهر "التضامن" مع العراق "في دعم مؤسساته الديمقراطية ودفع السلام قدما"، بحسب "فرانس برس".وأضاف أنه أراد أن يعبر عن "ثقته في أن العراقيين سيكونون قادرين على التغلب على الصعوبات والتحديات التي ما زالوا يواجهونها من خلال حوار مفتوح وشامل".قال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني: "أنا هنا في بغداد ولدي قدر من الأمل: آمل أن يتمكن العراق من كسر حلقات عدم الاستقرار والهشاشة، آمل أن يتمكن من تحديد مسار مستدام نحو مزيد من الازدهار والحرية والسلام".ووصل الأمين العام للأمم المتحدة العراق الذي دمرت عقود من الحرب والصراع بنيته التحتية.
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العراق, منظمة الأمم المتحدة, رئيس الوزراء العراقي, البنية التحتية, العالم العربي
العراق, منظمة الأمم المتحدة, رئيس الوزراء العراقي, البنية التحتية, العالم العربي

غوتيريش يدعو العراقيين للتغلب على حالة عدم الاستقرار

18:59 GMT 01.03.2023 (تم التحديث: 19:02 GMT 01.03.2023)
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، العراق على "كسر دوائر عدم الاستقرار والهشاشة"، وذلك بعد محادثات مع مسؤولين كبار في بغداد اليوم الأربعاء.
تأتي زيارة الأمين العام للأمم المتحدة في الوقت الذي يستعد فيه العراق المنكوب بالفساد والبنية التحتية المتهالكة، لإحياء الذكرى العشرين للغزو الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
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وقال غوتيريش إنه أراد أن يظهر "التضامن" مع العراق "في دعم مؤسساته الديمقراطية ودفع السلام قدما"، بحسب "فرانس برس".
وأضاف أنه أراد أن يعبر عن "ثقته في أن العراقيين سيكونون قادرين على التغلب على الصعوبات والتحديات التي ما زالوا يواجهونها من خلال حوار مفتوح وشامل".
قال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني: "أنا هنا في بغداد ولدي قدر من الأمل: آمل أن يتمكن العراق من كسر حلقات عدم الاستقرار والهشاشة، آمل أن يتمكن من تحديد مسار مستدام نحو مزيد من الازدهار والحرية والسلام".
ووصل الأمين العام للأمم المتحدة العراق الذي دمرت عقود من الحرب والصراع بنيته التحتية.
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