https://sputnikarabic.ae/20230301/مقتل-16-شخصا-على-الأقل-في-حادث-تصادم-قطارين-في-اليونان-1074161734.html
مقتل 16 شخصا على الأقل في حادث تصادم قطارين في اليونان
مقتل 16 شخصا على الأقل في حادث تصادم قطارين في اليونان
قال المتحدث باسم خدمة الإطفاء اليونانية، فاسيليس فارتاكويانيس، يوم الأربعاء، إن قطاري ركاب وبضائع اصطدما في بلدية تيمبي اليونانية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T02:18+0000
2023-03-01T02:18+0000
2023-03-01T02:18+0000
اليونان
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أثينا - سبوتنيك. ووقع الحادث حوالي منتصف الليل في محطة إيفانجيليموس بالقرب من مدينة لاريسا، على بعد أكثر من 200 كيلومتر (124 ميلا) شمال غرب أثينا، في ظل ظروف غير معروفة وتسبب الاصطدام في نشوب حريق؛ وخروج ثلاث عربات قطار عن مسارها.وقال فارتاكويانيس في ظهور متلفز على هيئة الإذاعة اليونانية (ERT): "حتى الآن، توفي 16 شخصا، وأصيب 85 شخصا".وقال المتحدث إنه تم إرسال 40 سيارة إطفاء و30 سيارة إسعاف إلى الموقع.وأضاف إنه يتم نقل الجرحى إلى المستشفيات في لاريسا وكاتيريني، مضيفا أن المستشفيات العسكرية في أثينا وسالونيك وضعت في حالة تأهب لاستقبال الجرحى.وقالت الإذاعة إن وزير الصحة اليوناني، ثانوس بليفريس، كان في طريقه إلى المستشفيات، في حين يتم تحديث وزير أزمة المناخ والحماية المدنية كريستوس ستيليانيدس ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس باستمرار عن الحادث.وفقا للإذاعة كان حوالي 350 شخصا على متن قطار الركاب المسافرين من أثينا إلى سالونيك.ووفقا للموقع الإلكتروني لشركة القطارات اليونانية، كانت هناك تأخيرات في مغادرة القطارات يوم الثلاثاء.وغادر قطار أثينا-تسالونيك مع تأخير لمدة 48 دقيقة، في حين تأخر قطار سالونيك-أثينا لمدة 70 دقيقة.
https://sputnikarabic.ae/20221203/خروج-قطار-يحمل-دبابات-أمريكية-عن-القضبان-في-اليونان-1070791317.html
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اليونان, العالم
مقتل 16 شخصا على الأقل في حادث تصادم قطارين في اليونان
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قال المتحدث باسم خدمة الإطفاء اليونانية، فاسيليس فارتاكويانيس، يوم الأربعاء، إن قطاري ركاب وبضائع اصطدما في بلدية تيمبي اليونانية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وإصابة 85 شخصا.
أثينا - سبوتنيك
. ووقع الحادث حوالي منتصف الليل في محطة إيفانجيليموس بالقرب من مدينة لاريسا، على بعد أكثر من 200 كيلومتر (124 ميلا) شمال غرب أثينا، في ظل ظروف غير معروفة وتسبب الاصطدام في نشوب حريق؛ وخروج ثلاث عربات قطار عن مسارها.
وقال فارتاكويانيس في ظهور متلفز على هيئة الإذاعة اليونانية (ERT): "حتى الآن، توفي 16 شخصا، وأصيب 85 شخصا".
وقال المتحدث إنه تم إرسال 40 سيارة إطفاء و30 سيارة إسعاف إلى الموقع.
وأضاف إنه يتم نقل الجرحى إلى المستشفيات في لاريسا وكاتيريني، مضيفا أن المستشفيات العسكرية في أثينا وسالونيك وضعت في حالة تأهب لاستقبال الجرحى.
وقالت الإذاعة إن وزير الصحة اليوناني، ثانوس بليفريس، كان في طريقه إلى المستشفيات، في حين يتم تحديث وزير أزمة المناخ والحماية المدنية كريستوس ستيليانيدس ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس باستمرار عن الحادث.
وفقا للإذاعة كان حوالي 350 شخصا على متن قطار الركاب المسافرين من أثينا
إلى سالونيك.
ووفقا للموقع الإلكتروني لشركة القطارات اليونانية، كانت هناك تأخيرات في مغادرة القطارات يوم الثلاثاء.
وغادر قطار أثينا-تسالونيك مع تأخير لمدة 48 دقيقة، في حين تأخر قطار سالونيك-أثينا لمدة 70 دقيقة.