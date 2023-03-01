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https://sputnikarabic.ae/20230301/مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-فيروس-كورونا-نشأ-على-الأرجح-في-مختبر-ووهان--1074162095.html
مكتب التحقيقات الفيدرالي: فيروس كورونا نشأ "على الأرجح" في مختبر ووهان
مكتب التحقيقات الفيدرالي: فيروس كورونا نشأ "على الأرجح" في مختبر ووهان
قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، يوم الثلاثاء، إن الفيروس التاجي الجديد نشأ على الأرجح من حادث محتمل في مختبر في مدينة ووهان الصينية. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T03:51+0000
2023-03-01T03:51+0000
فيروس كورونا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال راي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية بثت يوم الثلاثاء: "لقد قيم مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ بعض الوقت أن أصول الوباء هي على الأرجح حادث مختبر محتمل في ووهان".وقال البيت الأبيض مؤخرا إن مجتمع الاستخبارات الأمريكي لم يتوصل إلى توافق في الآراء حول أصول الفيروس التاجي الجديد، لكن الرئيس الأمريكي وجه مجتمع الاستخبارات الأمريكي إلى الاستمرار في إتاحة أي رؤى إضافية للكونغرس.ويوم الأحد، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن وزارة الطاقة الأمريكية، التي تدير شبكة من مختبرات البحوث البيولوجية الوطنية، انضمت إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي في الادعاء بأن وباء كوفيد-19 ظهر من أنبوب اختبار في مختبر في ووهان بالصين.وخلص تقرير الاستخبارات الأمريكية لعام 2021 إلى أن الفيروس تم تداوله لأول مرة في ووهان في موعد لا يتجاوز نوفمبر 2019.ويتجادل المجتمع العلمي والسياسي في الولايات المتحدة منذ ذلك الحين حول ما إذا كان قد تسرب من المختبر أو خرج بشكل طبيعي وقفز من حيوان مصاب إلى إنسان.وانتقدت الصين مرارا الاقتراحات القائلة بأن برنامج أبحاثها البيولوجية كان يمكن أن يكون أصل تفشي المرض، الذي أودى بحياة الملايين على مستوى العالم منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وباء في مارس 2020.
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فيروس كورونا
فيروس كورونا

مكتب التحقيقات الفيدرالي: فيروس كورونا نشأ "على الأرجح" في مختبر ووهان

03:51 GMT 01.03.2023
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التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في موسكو، روسيا 7 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© Sputnik . Vladimir Pesniya
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قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، يوم الثلاثاء، إن الفيروس التاجي الجديد نشأ على الأرجح من حادث محتمل في مختبر في مدينة ووهان الصينية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال راي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية بثت يوم الثلاثاء: "لقد قيم مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ بعض الوقت أن أصول الوباء هي على الأرجح حادث مختبر محتمل في ووهان".
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وقال البيت الأبيض مؤخرا إن مجتمع الاستخبارات الأمريكي لم يتوصل إلى توافق في الآراء حول أصول الفيروس التاجي الجديد، لكن الرئيس الأمريكي وجه مجتمع الاستخبارات الأمريكي إلى الاستمرار في إتاحة أي رؤى إضافية للكونغرس.
ويوم الأحد، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن وزارة الطاقة الأمريكية، التي تدير شبكة من مختبرات البحوث البيولوجية الوطنية، انضمت إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي في الادعاء بأن وباء كوفيد-19 ظهر من أنبوب اختبار في مختبر في ووهان بالصين.
وخلص تقرير الاستخبارات الأمريكية لعام 2021 إلى أن الفيروس تم تداوله لأول مرة في ووهان في موعد لا يتجاوز نوفمبر 2019.
ويتجادل المجتمع العلمي والسياسي في الولايات المتحدة منذ ذلك الحين حول ما إذا كان قد تسرب من المختبر أو خرج بشكل طبيعي وقفز من حيوان مصاب إلى إنسان.
وانتقدت الصين مرارا الاقتراحات القائلة بأن برنامج أبحاثها البيولوجية كان يمكن أن يكون أصل تفشي المرض، الذي أودى بحياة الملايين على مستوى العالم منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وباء في مارس 2020.
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