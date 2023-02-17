https://sputnikarabic.ae/20230217/فرنسا-تلغي-شرط-إجراء-فحص-كورونا-قبل-48-ساعة-للقادمين-إليها-من-الصين-1073636642.html

فرنسا تلغي شرط إجراء فحص كورونا قبل 48 ساعة للقادمين إليها من الصين

فرنسا تلغي شرط إجراء فحص كورونا قبل 48 ساعة للقادمين إليها من الصين

أعلنت فرنسا إلغاء شرط حيازة المسافرين القادمين إليها من الصين نتيجة فحص سلبية لـ"كوفيد-19" لا تزيد مدته على 48 ساعة. 17.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-17T08:36+0000

2023-02-17T08:36+0000

2023-02-17T08:36+0000

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وكانت فرنسا قد فرضت هذا الإجراء، في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، إثر تفشي الإصابات بفيروس كورونا في الصين.وقالت السفارة الفرنسية لدى بكين في بيان نشرته وسائل الإعلام الصينية، مساء الخميس، إنه "ابتداءً من 16 فبراير/شباط الجاري، لم يعد يُطلب من الركاب المسافرين من الصين إلى فرنسا إبراز نتيجة سلبية لاختبار (بي سي آر) لا تزيد مدته على 48 ساعة، ولا تعبئة استمارة صحية تتعلق بكوفيد-19".وفقا للبيان، قررت باريس أيضاً إلغاء فحوص كوفيد-19 التي كانت السلطات تجريها في المطارات الفرنسية على بعض الركاب القادمين من الصين، من خلال عينات يتم اختيارها عشوائيا.ولكن البيان شدّد على أن شرط وضع كمامة على متن الطائرات المتجهة من الصين إلى فرنسا يبقى ساريا.وحسب تقارير إعلامية، اعتبر مسؤولون كبار في الصين أن بلادهم حققت "انتصارا ساحقا" على وباء كورونا، قائلين إن جهود البلاد أدت إلى تلقي أكثر من 200 مليون شخص العلاج اللازم وأن لديها أقل معدل وفيات في العالم.لكنهم حذّروا من أنه بينما يستمر الوضع الوبائي في التحسن داخل البلاد، لا يزال فيروس كورونا ينتشر على مستوى العالم ويواصل التحور.كانت الصين قد تخلت، في ديسمبر/كانون الأول، عن سياساتها الصارمة في مكافحة الفيروس التي استمرت نحو 3 سنوات، في أعقاب احتجاجات غير مسبوقة على القيود الصارمة، ما أدى لانتشار "كوفيد-19" بين السكان بشكل كبير.

https://sputnikarabic.ae/20230130/الصين-تعلن-اقتراب-موجة-كورونا-الحالية-من-نهايتها-في-البلاد-1072856591.html

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الصين, أخبار فرنسا , فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, العالم, أخبار العالم الآن