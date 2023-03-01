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وزير الدفاع الألماني: برلين لا تملك جيشا قادرا على الدفاع عنها
وزير الدفاع الألماني: برلين لا تملك جيشا قادرا على الدفاع عنها
أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، اليوم الأربعاء، أن الجيش الألماني غير قادر على الدفاع عن ألمانيا، في حال وقوع حرب، بسبب قلة الموارد التي يملكها،... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T12:30+0000
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برلين-سبوتنيك. وقال بيستوريوس، خلال مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في مبنى البرلمان الألماني (البوندستاغ)، إن "ألمانيا ليس لديها قوات مسلحة تمتلك قدرات دفاعية قادرة على حماية البلاد من "حرب وحشية".وأشار بيستوريوس إلى أن ألمانيا بحاجة إلى زيادة الاستثمار في تحديث الجيش، للوفاء بالتزاماتها تجاه أعضاء حلف الناتو الآخرين.واعتبر بيستوريوس أن من بين أوجه القصور التي تواجه القوات المسلحة الألمانية، العدد غير الكافي للأفراد الذين يخدمون داخل الجيش، ونقص المعدات والأسلحة، لا سيما بعد تقديم أسلحة إلى أوكرانيا.وكانت وزارة الدفاع الألمانية أعلنت، في وقت سابق، أنها تعتزم إرسال 4 دبابات "ليوبارد2" إضافية إلى أوكرانيا بجانب الـ 14 دبابة التي سبق وأن تعهدت بإرسالها إلى كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230228/ألمانيا-تزود-أوكرانيا-بنظامي-دفاع-جوي-جديدين--1074150469.html
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العالم, أخبار ألمانيا, جيش
العالم, أخبار ألمانيا, جيش

وزير الدفاع الألماني: برلين لا تملك جيشا قادرا على الدفاع عنها

12:30 GMT 01.03.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbisجنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، اليوم الأربعاء، أن الجيش الألماني غير قادر على الدفاع عن ألمانيا، في حال وقوع حرب، بسبب قلة الموارد التي يملكها، وعدم كفاية الأفراد.
برلين-سبوتنيك. وقال بيستوريوس، خلال مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في مبنى البرلمان الألماني (البوندستاغ)، إن "ألمانيا ليس لديها قوات مسلحة تمتلك قدرات دفاعية قادرة على حماية البلاد من "حرب وحشية".
وأشار بيستوريوس إلى أن ألمانيا بحاجة إلى زيادة الاستثمار في تحديث الجيش، للوفاء بالتزاماتها تجاه أعضاء حلف الناتو الآخرين.

وتابع قائلا: "علينا سد الثغرات التي نشأت في الـ 30 عامًا الماضية".

واعتبر بيستوريوس أن من بين أوجه القصور التي تواجه القوات المسلحة الألمانية، العدد غير الكافي للأفراد الذين يخدمون داخل الجيش، ونقص المعدات والأسلحة، لا سيما بعد تقديم أسلحة إلى أوكرانيا.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
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أمس, 16:30 GMT
وكانت وزارة الدفاع الألمانية أعلنت، في وقت سابق، أنها تعتزم إرسال 4 دبابات "ليوبارد2" إضافية إلى أوكرانيا بجانب الـ 14 دبابة التي سبق وأن تعهدت بإرسالها إلى كييف.
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