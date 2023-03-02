https://sputnikarabic.ae/20230302/اكتشاف-فيتامين-يعالج-المرض-الذي-قتل-ستيفن-هوكينغ-1074231465.html
اكتشاف فيتامين يعالج المرض الذي قتل ستيفن هوكينغ
اكتشاف فيتامين يعالج المرض الذي قتل ستيفن هوكينغ
أظهر علماء جامعة بيلغورود الحكومية من ضمن فريق بحث دولي، فعالية علاج التصلب الجانبي الضموري باستخدام مشتق حيوي من أحد الفيتامينات. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T14:22+0000
2023-03-02T14:22+0000
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مجتمع
علوم
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وأكدت التجارب التي أجريت على الفئران المعدلة وراثيا، أن العلاج يقلل من مستوى جزيئات الإشارات الالتهابية في النخاع الشوكي.التصلب الجانبي الضموريالتصلب الجانبي الضموري هو اضطراب عصبي قاتل يتميز بالتنكس السريع للخلايا العصبية الحركية، وأشهر مريض عانى من هذا المرض كان الفيزيائي البريطاني ستيفن هوكينغ.وأكد العلماء أنه هناك أشكال وراثية من المرض، وهناك أيضا أشكال غير وراثية، حيث يزداد خطر تطوره مع التقدم بالعمر، ووفقا لبعض التقديرات، يكون 1/300 (الخطر الأكبر عند الرجال والعسكريين والمدخنين ورياضيي كرة اليد).أجرى العلماء أبحاثا على نموذج حيواني للتصلب الجانبي الضموري الذي تم إنشاؤه في روسيا على الفئران المعدلة وراثيًا، وذكر العلماء أن هذه الفئران لديها أعراض المرض مثل البشر.وفقا لعلماء الجامعة، فإن تلك النتائج تمهد الطريق للبحث عن طرق جديدة لتشخيص وعلاج التصلب الجانبي الضموري.
https://sputnikarabic.ae/20230224/-4-فيتامينات-ضرورية-لصحتك-بعد-سن-الخمسين-1073959312.html
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علوم, منوعات
اكتشاف فيتامين يعالج المرض الذي قتل ستيفن هوكينغ
14:22 GMT 02.03.2023 (تم التحديث: 14:30 GMT 02.03.2023) تابعنا عبر
أظهر علماء جامعة بيلغورود الحكومية من ضمن فريق بحث دولي، فعالية علاج التصلب الجانبي الضموري باستخدام مشتق حيوي من أحد الفيتامينات.
وأكدت التجارب التي أجريت على الفئران المعدلة وراثيا، أن العلاج يقلل من مستوى جزيئات الإشارات الالتهابية في النخاع الشوكي.
التصلب الجانبي الضموري
التصلب الجانبي الضموري هو اضطراب عصبي قاتل يتميز بالتنكس السريع للخلايا العصبية الحركية، وأشهر مريض عانى من هذا المرض كان الفيزيائي البريطاني ستيفن هوكينغ.
وأكد العلماء أنه هناك أشكال وراثية من المرض، وهناك أيضا أشكال غير وراثية، حيث يزداد خطر تطوره مع التقدم بالعمر، ووفقا لبعض التقديرات، يكون 1/300 (الخطر الأكبر عند الرجال والعسكريين والمدخنين ورياضيي كرة اليد).
وقال باحثون من جامعة بيلغورود الحكومية الوطنية للبحوث، إن الأدوية التي تستخدم حاليا لعلاج مرض التصلب الجانبي الضموري تطيل عمر المرضى من شهرين إلى ثلاثة أشهر فقط.
أجرى العلماء أبحاثا على نموذج حيواني للتصلب الجانبي الضموري الذي تم إنشاؤه في روسيا على الفئران المعدلة وراثيًا، وذكر العلماء أن هذه الفئران لديها أعراض المرض مثل البشر.
وأشار العلماء إلى أن مشتقات "فيتامين ب 1"، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية، أثبت فعالية ضد مرض التصلب الجانبي الضموري في الفئران المعدلة وراثيا.
قال أليكسي ديكين، الأستاذ المشارك في قسم علم الأدوية والصيدلة السريرية في جامعة بيلغورود للأبحاث الوطنية: "تم مشاهدة قدر أكبر من الحركة، وفقدان أقل للوزن، وتلف أقل في الدماغ في الفئران التي عولجت".
وفقا لعلماء الجامعة، فإن تلك النتائج تمهد الطريق للبحث عن طرق جديدة لتشخيص وعلاج التصلب الجانبي الضموري.