https://sputnikarabic.ae/20230302/الخارجية-الروسية-الغرب-يخرب-صفقة-الحبوب-1074246438.html
الخارجية الروسية: الغرب يخرب "صفقة الحبوب"
الخارجية الروسية: الغرب يخرب "صفقة الحبوب"
قالت وزارة الخارجية الروسية إن الغرب "يدفن" المبادرة الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من خلال تخريب تنفيذ الجزء الروسي من "الاتفاقية". 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T23:50+0000
2023-03-02T23:50+0000
2023-03-02T23:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
عقوبات أمريكية ضد روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/04/1070816686_0:317:3079:2048_1920x0_80_0_0_dc19cc86b5ee94c12975d10fb1b00000.jpg
موسكو - سبوتنيك. قالت الوزارة في بيان: "علينا أن نعلن أن "حزمة" الاتفاقات التي اقترحها أنطونيو غوتيريس ووقعت في إسطنبول في 22 يوليو 2022، لا تعمل".وأضاف البيان: "المشكلة الرئيسية هي تخريب تنفيذ الدول الغربية لاتفاق الأمم المتحدة مع روسيا".وتابع: "إنه من الواضح أن الأمريكيين والأوروبيين لا يهتمون بالبلدان التي تحتاج إلى الأمم المتحدة وجهودها، والتي كانوا يحاولون منذ فترة طويلة بعناد تحويلها إلى أداة مطيعة لخدمة أهدافهم السياسية".وشددت الوزارة على أن "حان الوقت للتوقف عن لعب بطاقة الطعام".يذكر، أنه تم في إسطنبول، يوم 22 تموز/يوليو الماضي، توقيع اتفاقية متعددة الأطراف، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.وتنص الاتفاقية، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230220/مصدر-مفاوضات-تمديد-صفقة-الحبوب-تدخل-مرحلة-نشطة-في-الأيام-المقبلة-1073735816.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/04/1070816686_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_fa85098f43ea666e52920ef49c5dd199.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, عقوبات أمريكية ضد روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, عقوبات أمريكية ضد روسيا
الخارجية الروسية: الغرب يخرب "صفقة الحبوب"
تابعنا عبر
قالت وزارة الخارجية الروسية إن الغرب "يدفن" المبادرة الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من خلال تخريب تنفيذ الجزء الروسي من "الاتفاقية".
موسكو - سبوتنيك
. قالت الوزارة في بيان: "علينا أن نعلن أن "حزمة" الاتفاقات التي اقترحها أنطونيو غوتيريس ووقعت في إسطنبول في 22 يوليو 2022، لا تعمل".
وأضاف البيان: "المشكلة الرئيسية هي تخريب تنفيذ الدول الغربية لاتفاق الأمم المتحدة مع روسيا".
وتابع: "إنه من الواضح أن الأمريكيين والأوروبيين لا يهتمون بالبلدان التي تحتاج إلى الأمم المتحدة وجهودها، والتي كانوا يحاولون منذ فترة طويلة بعناد تحويلها إلى أداة مطيعة لخدمة أهدافهم السياسية".
وشددت الوزارة على أن "حان الوقت للتوقف عن لعب بطاقة الطعام".
يذكر، أنه تم في إسطنبول، يوم 22 تموز/يوليو الماضي، توقيع اتفاقية متعددة الأطراف
، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.
وتنص الاتفاقية، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.