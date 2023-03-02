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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230302/الخارجية-الروسية-الغرب-يخرب-صفقة-الحبوب-1074246438.html
الخارجية الروسية: الغرب يخرب "صفقة الحبوب"
الخارجية الروسية: الغرب يخرب "صفقة الحبوب"
قالت وزارة الخارجية الروسية إن الغرب "يدفن" المبادرة الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من خلال تخريب تنفيذ الجزء الروسي من "الاتفاقية". 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T23:50+0000
2023-03-02T23:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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موسكو - سبوتنيك. قالت الوزارة في بيان: "علينا أن نعلن أن "حزمة" الاتفاقات التي اقترحها أنطونيو غوتيريس ووقعت في إسطنبول في 22 يوليو 2022، لا تعمل".وأضاف البيان: "المشكلة الرئيسية هي تخريب تنفيذ الدول الغربية لاتفاق الأمم المتحدة مع روسيا".وتابع: "إنه من الواضح أن الأمريكيين والأوروبيين لا يهتمون بالبلدان التي تحتاج إلى الأمم المتحدة وجهودها، والتي كانوا يحاولون منذ فترة طويلة بعناد تحويلها إلى أداة مطيعة لخدمة أهدافهم السياسية".وشددت الوزارة على أن "حان الوقت للتوقف عن لعب بطاقة الطعام".يذكر، أنه تم في إسطنبول، يوم 22 تموز/يوليو الماضي، توقيع اتفاقية متعددة الأطراف، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.وتنص الاتفاقية، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230220/مصدر-مفاوضات-تمديد-صفقة-الحبوب-تدخل-مرحلة-نشطة-في-الأيام-المقبلة-1073735816.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, عقوبات أمريكية ضد روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, عقوبات أمريكية ضد روسيا

الخارجية الروسية: الغرب يخرب "صفقة الحبوب"

23:50 GMT 02.03.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSEسفن تحمل الحبوب من أوكرانيا تبحر عند مدخل مضيق البوسفور 2 نوفمبر 2022
سفن تحمل الحبوب من أوكرانيا تبحر عند مدخل مضيق البوسفور 2 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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قالت وزارة الخارجية الروسية إن الغرب "يدفن" المبادرة الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من خلال تخريب تنفيذ الجزء الروسي من "الاتفاقية".
موسكو - سبوتنيك. قالت الوزارة في بيان: "علينا أن نعلن أن "حزمة" الاتفاقات التي اقترحها أنطونيو غوتيريس ووقعت في إسطنبول في 22 يوليو 2022، لا تعمل".
سفن تحمل الحبوب من أوكرانيا تبحر عند مدخل مضيق البوسفور 2 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر: مفاوضات تمديد "صفقة الحبوب" تدخل مرحلة نشطة في الأيام المقبلة
20 فبراير, 03:09 GMT
وأضاف البيان: "المشكلة الرئيسية هي تخريب تنفيذ الدول الغربية لاتفاق الأمم المتحدة مع روسيا".
وتابع: "إنه من الواضح أن الأمريكيين والأوروبيين لا يهتمون بالبلدان التي تحتاج إلى الأمم المتحدة وجهودها، والتي كانوا يحاولون منذ فترة طويلة بعناد تحويلها إلى أداة مطيعة لخدمة أهدافهم السياسية".
وشددت الوزارة على أن "حان الوقت للتوقف عن لعب بطاقة الطعام".
يذكر، أنه تم في إسطنبول، يوم 22 تموز/يوليو الماضي، توقيع اتفاقية متعددة الأطراف، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.
وتنص الاتفاقية، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
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