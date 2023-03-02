https://sputnikarabic.ae/20230302/الخارجية-الفلسطينية-تدين-اقتحام-نتنياهو-للضفة-وتعتبره-إمعانا-في-تخريب-تفاهمات-العقبة-1074229624.html
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام نتنياهو للضفة وتعتبره إمعانا في تخريب تفاهمات العقبة
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام نتنياهو للضفة وتعتبره إمعانا في تخريب تفاهمات العقبة
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، "بأشد العبارات الاقتحام الاستفزازي الذي ارتكبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الضفة الغربية المحتلة... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T13:31+0000
2023-03-02T13:31+0000
2023-03-02T13:31+0000
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واعتبرت الخارجية، في بيان لها، "تصريحات نتنياهو إمعانا إسرائيليا رسميا بضم الضفة الغربية المحتلة، بشكل صامت وتدريجي، معاداةً للسلام وتخريبًا متعمدًا للجهود الأمريكية والدولية والإقليمية المبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة".وأكد البيان أن "هذا الاقتحام ليس له أية صفة شرعية أو قانونية، ومخالف لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الموقعة، ويندرج في إطار حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه".وتابع أنه "يكشف الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها من حيث أنها حكومة استيطان ومستوطنين وتخريب لفرصة إحياء عملية السلام".واختتم في مدينة العقبة الأردنية، الأحد الماضي، اجتماع أمني خماسي طارئ بمشاركة إسرائيلية وفلسطينية وأمريكية ومصرية وأردنية، بهدف وقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية قبل شهر رمضان.وقالت الخارجية الأردنية، في بيان لها عقب الاجتماع، إن "الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية أكدتا استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر".
https://sputnikarabic.ae/20230301/الجيش-الإسرائيلي-يجري-مناورات-عسكرية-في-الضفة-الغربية-معلومات-عن-قواته-البرية-1074168035.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام نتنياهو للضفة وتعتبره إمعانا في تخريب تفاهمات العقبة
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أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، "بأشد العبارات الاقتحام الاستفزازي الذي ارتكبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الضفة الغربية المحتلة والتصريحات والمواقف العدائية التي أدلى بها، دعما وتشجيعا للاستيطان".
واعتبرت الخارجية، في بيان لها، "تصريحات نتنياهو إمعانا إسرائيليا رسميا بضم الضفة الغربية المحتلة، بشكل صامت وتدريجي، معاداةً للسلام وتخريبًا متعمدًا للجهود الأمريكية والدولية والإقليمية المبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة".
وأكد البيان أن "هذا الاقتحام ليس له أية صفة شرعية أو قانونية، ومخالف لقواعد القانون الدولي
وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الموقعة، ويندرج في إطار حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه".
وتابع أنه "يكشف الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها من حيث أنها حكومة استيطان ومستوطنين
وتخريب لفرصة إحياء عملية السلام".
واختتم في مدينة العقبة الأردنية
، الأحد الماضي، اجتماع أمني خماسي طارئ بمشاركة إسرائيلية وفلسطينية وأمريكية ومصرية وأردنية، بهدف وقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية قبل شهر رمضان.
وقالت الخارجية الأردنية، في بيان لها عقب الاجتماع، إن "الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية أكدتا استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر".