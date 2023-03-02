https://sputnikarabic.ae/20230302/بلينكن-وابن-فرحان-يلتقيان-على-هامش-اجتماع-مجموعة-العشرين-1074237320.html

بلينكن وابن فرحان يلتقيان على هامش اجتماع مجموعة العشرين

بلينكن وابن فرحان يلتقيان على هامش اجتماع مجموعة العشرين

عقد وزيرا الخارجية الأمريكي والسعودي، أنتوني بلينكن، وفيصل بن فرحان، لقاء اليوم الخميس في العاصمة نيودلهي على هامش اجتماع وزراء خارجية قمة العشرين. 02.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-02T16:54+0000

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ووفقا لجريدة "عكاظ" السعودية، فقد استعرض الوزيران "العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسُبل تعزيزها ودعمها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك".كما ناقش الوزيران المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية وما يبذل من جهود دولية لاحتوائها.يشار إلى أن اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين كان قد انطلق، صباح اليوم الخميس، مستهلًا فعالياته بدقيقة حداد على ضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا أخيرا.طالع أيضا: الولايات المتحدة تعرب للسعودية عن مخاوفها بعد حكم بسجن مواطن أمريكي 16 عاما

https://sputnikarabic.ae/20220903/السعودية-تتفق-مع-الولايات-المتحدة-على-المساعدة-في-مهمة-أرتيمس1-الفضائية-1067230959.html

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