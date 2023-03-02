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https://sputnikarabic.ae/20230302/بلينكن-وابن-فرحان-يلتقيان-على-هامش-اجتماع-مجموعة-العشرين-1074237320.html
بلينكن وابن فرحان يلتقيان على هامش اجتماع مجموعة العشرين
بلينكن وابن فرحان يلتقيان على هامش اجتماع مجموعة العشرين
عقد وزيرا الخارجية الأمريكي والسعودي، أنتوني بلينكن، وفيصل بن فرحان، لقاء اليوم الخميس في العاصمة نيودلهي على هامش اجتماع وزراء خارجية قمة العشرين. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T16:54+0000
2023-03-02T16:54+0000
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ووفقا لجريدة "عكاظ" السعودية، فقد استعرض الوزيران "العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسُبل تعزيزها ودعمها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك".كما ناقش الوزيران المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية وما يبذل من جهود دولية لاحتوائها.يشار إلى أن اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين كان قد انطلق، صباح اليوم الخميس، مستهلًا فعالياته بدقيقة حداد على ضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا أخيرا.طالع أيضا: الولايات المتحدة تعرب للسعودية عن مخاوفها بعد حكم بسجن مواطن أمريكي 16 عاما
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العالم, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

بلينكن وابن فرحان يلتقيان على هامش اجتماع مجموعة العشرين

16:54 GMT 02.03.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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عقد وزيرا الخارجية الأمريكي والسعودي، أنتوني بلينكن، وفيصل بن فرحان، لقاء اليوم الخميس في العاصمة نيودلهي على هامش اجتماع وزراء خارجية قمة العشرين.
ووفقا لجريدة "عكاظ" السعودية، فقد استعرض الوزيران "العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسُبل تعزيزها ودعمها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك".
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كما ناقش الوزيران المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية وما يبذل من جهود دولية لاحتوائها.
يشار إلى أن اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين كان قد انطلق، صباح اليوم الخميس، مستهلًا فعالياته بدقيقة حداد على ضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا أخيرا.
طالع أيضا: الولايات المتحدة تعرب للسعودية عن مخاوفها بعد حكم بسجن مواطن أمريكي 16 عاما
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