https://sputnikarabic.ae/20221017/سفارة-السعودية-في-الولايات-المتحدة-تؤكد-أن-قرار-أوبك--يستند-للاقتصاد-وليس-السياسة-1069164930.html
سفارة السعودية في الولايات المتحدة تؤكد أن قرار "أوبك +" يستند للاقتصاد وليس السياسة
سفارة السعودية في الولايات المتحدة تؤكد أن قرار "أوبك +" يستند للاقتصاد وليس السياسة
أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية أن القرار الذي اتخذه تحالف "أوبك +" تم اتخاذه على أساس اقتصادي وليس له علاقة بالسياسة. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T21:47+0000
2022-10-17T21:47+0000
2022-10-17T21:47+0000
العالم العربي
أخبار العالم العربي
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1068645340_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_29cda8c0c682bf38240ebc096b302745.jpg
جاء ذلك في بيان نشرته السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكي على صفحتها الرسمية على "تويتر، اليوم الاثنين، أشارت فيه إلى أن الرياض وواشنطن تربطهما علاقة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة للبلدين.وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أكد أن المملكة تدعم توازن أسواق النفط العالمية واستقرارها، مشيرا إلى أن البترول عنصرا مهما في دعم النمو الاقتصادي العالمي.وقال هيثم الغيص، أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" إن قرار مجموعة "أوبك +" الخاص بخفض الإنتاج لا يحمل أي رسائل سياسية بل هو نتاج دراسات وأسس فنية تم التوافق عليه بالإجماع.يذكر أن الولايات المتحدة ودول غربية أخرى انتقدت، قرار "أوبك +" خفض إنتاج النفط، معتبرة أنه "قرارا قصير النظر، ويمثل انحيازا لروسيا"، بينما قالت وزارة الخارجية السعودية، يوم الخميس الماضي، أن المملكة لا تقبل أي نوع من الإملاءات، مشيرة إلى أنها ترفض أي تصرفات تهدف لتحوير أهدافها لحماية الاقتصاد العالمي.
https://sputnikarabic.ae/20221016/وزير-الطاقة-الإماراتي-يؤكد-أن-قرار-أوبك-بخفض-إنتاج-النفط-فني-بحت-1069112677.html
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1068645340_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cf3ef2e882c1b0749def1e31f08c33bc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم العربي, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار العالم العربي, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية
سفارة السعودية في الولايات المتحدة تؤكد أن قرار "أوبك +" يستند للاقتصاد وليس السياسة
تابعنا عبر
أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية أن القرار الذي اتخذه تحالف "أوبك +" تم اتخاذه على أساس اقتصادي وليس له علاقة بالسياسة.
جاء ذلك في بيان نشرته السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكي على صفحتها الرسمية على "تويتر، اليوم الاثنين، أشارت فيه إلى أن الرياض وواشنطن تربطهما علاقة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة
للبلدين.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أكد أن المملكة تدعم توازن أسواق النفط العالمية واستقرارها، مشيرا إلى أن البترول عنصرا مهما في دعم النمو الاقتصادي العالمي.
وقال هيثم الغيص، أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" إن قرار مجموعة "أوبك +" الخاص بخفض الإنتاج
لا يحمل أي رسائل سياسية بل هو نتاج دراسات وأسس فنية تم التوافق عليه بالإجماع.
يذكر أن الولايات المتحدة ودول غربية أخرى انتقدت، قرار "أوبك +" خفض إنتاج النفط، معتبرة أنه "قرارا قصير النظر، ويمثل انحيازا لروسيا"، بينما قالت وزارة الخارجية السعودية
، يوم الخميس الماضي، أن المملكة لا تقبل أي نوع من الإملاءات، مشيرة إلى أنها ترفض أي تصرفات تهدف لتحوير أهدافها لحماية الاقتصاد العالمي.