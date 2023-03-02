https://sputnikarabic.ae/20230302/بوتين-يصف-الحادث-في-مقاطعة-بريانسك-بالإرهابي-1074222973.html
بوتين يصف الحادث في مقاطعة بريانسك بالإرهابي
بوتين يصف الحادث في مقاطعة بريانسك بالإرهابي
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوم المخربين الأوكرانيين في منطقة بريانسك بأنه عمل إرهابي، وأشار رئيس الدولة إلى أن المسلحين أطلقوا النار، ورأوا أنهم يطلقون... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T12:15+0000
2023-03-02T12:15+0000
2023-03-02T12:28+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال كلمة ألقاها أمام المشاركين في البرنامج التعليمي لمدرسة مينتور عبر الفيديو: "إن الجنود والضباط الروس يدافعون اليوم بشجاعة وبطولة عن روسيا ضد النازيين الجدد والإرهابيين الذين عذبوا وقتلوا الناس في دونباس لمدة ثماني سنوات والذين قتلوا داريا دوغينا في موسكو".وأضاف: "اليوم ارتكبوا عملاً إرهابياً آخر، جريمة أخرى. دخلوا المنطقة الحدودية وفتحوا النار على المدنيين. رأوا أنها سيارة مدنية، ورأوا مدنيين وأطفالاً يجلسون فيها، أطلقوا النار عليهم. هؤلاء الناس مهمتهم حرماننا من الذاكرة التاريخية ومن تاريخنا ومن تقاليدنا ولغتنا".وقال حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، صباح الخميس، إن مجموعة مخربين دخلت أراضي منطقة كليموفسكي من أوكرانيا.وبحسب معطيات رسمية، أطلق المخربون النار على سيارة متحركة. وأسفر القصف عن قتل مواطن وإصابة طفل عمره 10 سنوات.وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، خلال محادثة مع الصحافة، تصرفات المسلحين الأوكرانيين بأنها هجوم إرهابي.
https://sputnikarabic.ae/20230302/مجموعة-تخريبية-أوكرانية-تتسلل-إلى-مقاطعة-بريانسك-الروسية-وتقتل-مواطنا-1074207012.html
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روسيا
بوتين يصف الحادث في مقاطعة بريانسك بالإرهابي
12:15 GMT 02.03.2023 (تم التحديث: 12:28 GMT 02.03.2023) تابعنا عبر
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوم المخربين الأوكرانيين في منطقة بريانسك بأنه عمل إرهابي، وأشار رئيس الدولة إلى أن المسلحين أطلقوا النار، ورأوا أنهم يطلقون النار على المدنيين.
وقال بوتين خلال كلمة ألقاها أمام المشاركين في البرنامج التعليمي لمدرسة مينتور عبر الفيديو: "إن الجنود والضباط الروس يدافعون اليوم بشجاعة وبطولة عن روسيا ضد النازيين الجدد والإرهابيين الذين عذبوا وقتلوا الناس في دونباس لمدة ثماني سنوات والذين قتلوا داريا دوغينا في موسكو".
وأضاف: "اليوم ارتكبوا عملاً إرهابياً آخر، جريمة أخرى. دخلوا المنطقة الحدودية وفتحوا النار على المدنيين. رأوا أنها سيارة مدنية، ورأوا مدنيين وأطفالاً يجلسون فيها، أطلقوا النار عليهم. هؤلاء الناس مهمتهم حرماننا من الذاكرة التاريخية ومن تاريخنا ومن تقاليدنا ولغتنا".
وقال حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، صباح الخميس، إن مجموعة مخربين دخلت أراضي منطقة كليموفسكي من أوكرانيا.
وبحسب معطيات رسمية، أطلق المخربون النار على سيارة متحركة. وأسفر القصف عن قتل مواطن وإصابة طفل عمره 10 سنوات.
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، خلال محادثة مع الصحافة، تصرفات المسلحين الأوكرانيين بأنها هجوم إرهابي.