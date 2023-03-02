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مجموعة تخريبية أوكرانية تتسلل إلى قرية روسية وتحتجز مواطنين كرهائن
https://sputnikarabic.ae/20230302/مجموعة-تخريبية-أوكرانية-تتسلل-إلى-مقاطعة-بريانسك-الروسية-وتقتل-مواطنا-1074207012.html
مجموعة تخريبية أوكرانية تتسلل إلى قرية روسية وتحتجز مواطنين كرهائن
مجموعة تخريبية أوكرانية تتسلل إلى قرية روسية وتحتجز مواطنين كرهائن
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الخميس، قيام مجموعة تخريبية أوكرانية بالتسلل إلى منطقة كليموفسك في مقاطعة بريانسك، على الحدود الروسية... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T09:10+0000
2023-03-02T09:27+0000
روسيا
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وقال الحاكم، في قناته على تطبيق تيلغرام: "تسللت مجموعة تخريبية من الحدود الأوكرانية إلى قرية لوبيتشان، فتحت هذه المجموعة النار على السيارات في تلك المنطقة ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة طفل يبلغ 10 سنوات بجروح.. نقل الطفل للمشفى لتلقي العلاج اللازم".وأضاف الحاكم أن "القوات المسلحة الروسية تقوم بجميع الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه المجموعة المتسللة".وبدوره، نفى نائب حاكم منطقة بريانسك في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، المعلومات التي تفيد بتعرض حافلات مدرسية والمدراس لعمليات إطلاق نار.وشنت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا آخر على مقاطعة كليموفسك، ونتيجة سقوط من طائرة بلا طيار، اشتعلت النيران في مبنى سكني في قرية سوشاني، ووصلت خدمات الطوارئ إلى الموقع.وتعرضت قرية لوماكوفكا، في منطقة ستارودوبسكي، لقصف أوكراني بقذائف الهاون، ولم تسجل إصابات نتيجة القصف وتضررت منزلان.
https://sputnikarabic.ae/20230302/القوات-الروسية-تستخدم-القطار-المدرع-في-منطقة-العمليات-الخاصة-فيديو-1074205882.html
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روسيا

مجموعة تخريبية أوكرانية تتسلل إلى قرية روسية وتحتجز مواطنين كرهائن

09:10 GMT 02.03.2023 (تم التحديث: 09:27 GMT 02.03.2023)
© AFP 2023 / Genya Savilovجندي أوكراني
جندي أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© AFP 2023 / Genya Savilov
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يتبع
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الخميس، قيام مجموعة تخريبية أوكرانية بالتسلل إلى منطقة كليموفسك في مقاطعة بريانسك، على الحدود الروسية الأوكرانية، حيث نفذت عمليات إجرامية وإرهابية في المنطقة.
وقال الحاكم، في قناته على تطبيق تيلغرام: "تسللت مجموعة تخريبية من الحدود الأوكرانية إلى قرية لوبيتشان، فتحت هذه المجموعة النار على السيارات في تلك المنطقة ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة طفل يبلغ 10 سنوات بجروح.. نقل الطفل للمشفى لتلقي العلاج اللازم".
وأضاف الحاكم أن "القوات المسلحة الروسية تقوم بجميع الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه المجموعة المتسللة".

وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك" إن المخربين احتجزوا 6 مواطنين كرهائن في مقاطعة بريانسك.

وبدوره، نفى نائب حاكم منطقة بريانسك في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، المعلومات التي تفيد بتعرض حافلات مدرسية والمدراس لعمليات إطلاق نار.
قطار نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستخدم القطار المدرع في منطقة العمليات الخاصة... فيديو
08:43 GMT
وشنت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا آخر على مقاطعة كليموفسك، ونتيجة سقوط من طائرة بلا طيار، اشتعلت النيران في مبنى سكني في قرية سوشاني، ووصلت خدمات الطوارئ إلى الموقع.
وتعرضت قرية لوماكوفكا، في منطقة ستارودوبسكي، لقصف أوكراني بقذائف الهاون، ولم تسجل إصابات نتيجة القصف وتضررت منزلان.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:42 GMT
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