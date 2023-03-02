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https://sputnikarabic.ae/20230302/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-تم-طرد-القوميين-الأوكرانيين-من-مقاطعة-بريانسك-1074237970.html
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: تم طرد القوميين الأوكرانيين من مقاطعة بريانسك
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: تم طرد القوميين الأوكرانيين من مقاطعة بريانسك
أفاد مكتب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم إخراج القوميين الأوكرانيين من مقاطعة بريانسك إلى أراضي أوكرانيا بعد تعرضهم لضربات مدفعية مكثفة. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T17:13+0000
2023-03-02T17:13+0000
روسيا
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وأضاف الجهاز: "نتيجة للتدابير المتخذة، تم إحباط طلعة جوية قام بها القوميون الأوكرانيون في منطفة كليموفسكي في مقاطعة بريانسك، ولتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، أجبرالعدو على دخول أراضي أوكرانيا، بعد تعرضه لضربات مدفعية مكثفة".وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوم المخربين الأوكرانيين على مقاطعة بريانسك بأنه عمل إرهابي، وأشار إلى أن المسلحين أطلقوا النار، ورأوا أنهم يطلقون النار على المدنيين.وشدد الجهاز على أن الوضع في المنطقة الآن تحت السيطرة، ويقوم خبراء الألغام بتمشيط المنطقة، وتم العثور على عدد كبير من العبوات الناسفة من مختلف الأنواع.
https://sputnikarabic.ae/20230302/جهاز-الأمن-الروسي-الوضع-في-بلدات-كليموفسكي-في-مقاطعة-بريانسك-تحت-السيطرة-1074231856.html
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جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: تم طرد القوميين الأوكرانيين من مقاطعة بريانسك

17:13 GMT 02.03.2023
© Sputnik . Russian Federal Security Service / الانتقال إلى بنك الصورФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации
ФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© Sputnik . Russian Federal Security Service
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أفاد مكتب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم إخراج القوميين الأوكرانيين من مقاطعة بريانسك إلى أراضي أوكرانيا بعد تعرضهم لضربات مدفعية مكثفة.
وأضاف الجهاز: "نتيجة للتدابير المتخذة، تم إحباط طلعة جوية قام بها القوميون الأوكرانيون في منطفة كليموفسكي في مقاطعة بريانسك، ولتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، أجبرالعدو على دخول أراضي أوكرانيا، بعد تعرضه لضربات مدفعية مكثفة".

وفي السياق نفسه، صرّح حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الخميس، في قناته على تطبيق "تلغرام": "تسللت مجموعة تخريبية من الحدود الأوكرانية إلى قرية لوبيتشان، وفتحت النار على السيارات في تلك المنطقة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة طفل يبلغ 10 سنوات بجروح. وتم نقل الطفل للمستشفى لتلقي العلاج اللازم".

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
جهاز الأمن الروسي: الوضع في منطقة كليموفسكي في مقاطعة بريانسك تحت السيطرة
14:14 GMT
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوم المخربين الأوكرانيين على مقاطعة بريانسك بأنه عمل إرهابي، وأشار إلى أن المسلحين أطلقوا النار، ورأوا أنهم يطلقون النار على المدنيين.
وشدد الجهاز على أن الوضع في المنطقة الآن تحت السيطرة، ويقوم خبراء الألغام بتمشيط المنطقة، وتم العثور على عدد كبير من العبوات الناسفة من مختلف الأنواع.

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