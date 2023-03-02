https://sputnikarabic.ae/20230302/داعش-والمفخخات-يحصدان-أرواح-السوريين-الباحثين-عن-الكمأة-في-البادية-1074240738.html
"داعش" يحصد أرواح سوريين باحثين عن الكمأة في البادية
"داعش" يحصد أرواح سوريين باحثين عن الكمأة في البادية
قتل عدد من السوريين وأصيب أخرون بجروح جراء انفجار ألغام في سياراتهم أثناء ذهابهم لجمع فطر الكمأة في مناطق البادية السورية بمحافظتي دير الزور وحماة، تزامنا مع... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T18:41+0000
2023-03-02T18:41+0000
2023-03-02T18:45+0000
تنظيم داعش الإرهابي
أخبار سوريا اليوم
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وأفادت مصادر طبية حكومية سورية لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن ستة مواطنين قتلوا وأصيب أكثر من أربعين آخرين بجروح، اليوم الخميس 2 آذار/ مارس، جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) في منطقة كباجب بريف دير الزور الجنوبي الغربي.وتابعت المصادر أن لغما أرضيا انفجر بشاحنة تقل مجموعة من المدنيين خلال ذهابهم للبحث وجمع فطر الكمأة في منطقة كباجب بالريف الجنوبي الغربي (بادية دير الزور)، ما أسفر عن وقوع هذا العدد الكبير من القتلى والمصابين نقلوا على إثرها إلى مستشفى الأسد الحكومي في مدينة دير الزور لتلقي العلاج.والكمأة (أو الفقع في دول الخليج، والعبلاج في السودان، والترفاس في مصر والمغرب العربي) هي فطر بري ينمو تحت أرض الصحراء بعد سقوط الأمطار ويستخدم كطعام مميز، وهي تشكل مصدر دخل مهم للسوريين في ظل الحصار الاقتصادي وتردي الأوضاع المعيشية.كما قتل ثلاثة مدنيين سوريين كانوا يجمعون الكمأة في اعتداء نفذه إرهابيو تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة دويزين جنوب شرق سلمية، بريف حماة الشرقي.وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن ثلاثة جثامين وصلت إلى مشفى سلمية الوطني لمواطنين كانوا قضوا بنيران إرهابيي تنظيم "داعش"، أثناء بحثهم عن مادة الكمأة في منطقة دويزين قرب تل سلمة جنوب شرق سلمية.وقتل يوم الإثنين الماضي 10 مواطنين، وأصيب 12 آخرون بجروح بانفجار لغمين من مخلفات إرهابيي تنظيم "داعش" خلال توجه مجموعة من المواطنين للبحث عن فطر الكمأة في الأراضي بمحيط منطقة سلمية بريف حماة الشرقي.وتشهد مناطق البادية السورية في أرياف محافظات دير الزور وحماة وحمص والرقة انتشاراً كبيراً لفطر الكمأة هذا الموسم نتيجة العواصف الرعدية التي شهدتها المنطقة ما أدى لإنباته بشكل واسع مع ارتفاع أسعاره في الأسواق المحلية حيث وصل سعر الكيلو الواحد منه إلى أكثر من 40 ألف ليرة سورية.
https://sputnikarabic.ae/20230217/مراسل-سبوتنيك-مقتل-42-مدنيا-في-هجوم-لـ-داعش-الإرهابي-على-بادية-السخنة-بريف-حمص-الشرقي-1073667023.html
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تنظيم داعش الإرهابي, أخبار سوريا اليوم
تنظيم داعش الإرهابي, أخبار سوريا اليوم
"داعش" يحصد أرواح سوريين باحثين عن الكمأة في البادية
18:41 GMT 02.03.2023 (تم التحديث: 18:45 GMT 02.03.2023) تابعنا عبر
قتل عدد من السوريين وأصيب أخرون بجروح جراء انفجار ألغام في سياراتهم أثناء ذهابهم لجمع فطر الكمأة في مناطق البادية السورية بمحافظتي دير الزور وحماة، تزامنا مع مقتل 3 سوريين آخرين برصاص تنظيم "داعش" أثناء بحثهم عن الكمأة في ريف حماة.
وأفادت مصادر طبية حكومية سورية لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن ستة مواطنين قتلوا وأصيب أكثر من أربعين آخرين بجروح، اليوم الخميس 2 آذار/ مارس، جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) في منطقة كباجب بريف دير الزور الجنوبي الغربي.
وتابعت المصادر أن لغما أرضيا انفجر بشاحنة تقل مجموعة من المدنيين خلال ذهابهم للبحث وجمع فطر الكمأة في منطقة كباجب بالريف الجنوبي الغربي (بادية دير الزور)، ما أسفر عن وقوع هذا العدد الكبير من القتلى والمصابين نقلوا على إثرها إلى مستشفى الأسد الحكومي في مدينة دير الزور لتلقي العلاج.
والكمأة (أو الفقع في دول الخليج، والعبلاج في السودان، والترفاس في مصر والمغرب العربي) هي فطر بري ينمو تحت أرض الصحراء بعد سقوط الأمطار ويستخدم كطعام مميز، وهي تشكل مصدر دخل مهم للسوريين في ظل الحصار الاقتصادي وتردي الأوضاع المعيشية.
كما قتل ثلاثة مدنيين سوريين كانوا يجمعون الكمأة في اعتداء نفذه إرهابيو تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة دويزين جنوب شرق سلمية، بريف حماة الشرقي.
وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن ثلاثة جثامين وصلت إلى مشفى سلمية الوطني لمواطنين كانوا قضوا بنيران إرهابيي تنظيم "داعش"، أثناء بحثهم عن مادة الكمأة في منطقة دويزين قرب تل سلمة جنوب شرق سلمية.
وقتل يوم الإثنين الماضي 10 مواطنين، وأصيب 12 آخرون بجروح بانفجار لغمين من مخلفات إرهابيي تنظيم "داعش" خلال توجه مجموعة من المواطنين للبحث عن فطر الكمأة في الأراضي بمحيط منطقة سلمية بريف حماة الشرقي.
وتشهد مناطق البادية السورية في أرياف محافظات دير الزور وحماة وحمص والرقة انتشاراً كبيراً لفطر الكمأة هذا الموسم نتيجة العواصف الرعدية التي شهدتها المنطقة ما أدى لإنباته بشكل واسع مع ارتفاع أسعاره في الأسواق المحلية حيث وصل سعر الكيلو الواحد منه إلى أكثر من 40 ألف ليرة سورية.