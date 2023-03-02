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https://sputnikarabic.ae/20230302/قيادي-بالانتقالي-الجنوبي-سنتخذ-إجراء-أحادي-إذا-استمرت-القوى-اليمنية-باستهداف-قضيتنا-1074244519.html
قيادي بالانتقالي الجنوبي: سنتخذ إجراء أحاديا إذا استمرت القوى اليمنية باستهداف قضيتنا
قيادي بالانتقالي الجنوبي: سنتخذ إجراء أحاديا إذا استمرت القوى اليمنية باستهداف قضيتنا
أكد منصور صالح، نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالمجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، أن المجلس الانتقالي وانطلاقا من التزامه بما جاء في اتفاق الرياض ومشاورات مجلس... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T21:02+0000
2023-03-02T21:03+0000
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وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، للأسف مازالت الأطراف الأخرى تماطل وتتنصل من التزاماتها في محاولة للالتفاف على حق تمثيل الجنوبيين لأنفسهم اعتقاداً منهم أن بإمكانهم اغتصاب هذا الحق والفصل في أمور الجنوب ومستقبل شعبه، بعيدا عن ممثله الحقيقي (المجلس الانتقالي الجنوبي) في استجرار واضح للماضي الذي كانت تتم فيه عملية تزوير الإرادة الجنوبية.وقال صالح "إن على القوى اليمنية أن تدرك أن ليس بمقدورها الالتفاف على الإرادة الجنوبية وأن ليس أمامها سوى الالتزام بما تم الاتفاق عليه".وتابع "إلا فإن المجلس سيتخذ اجراءً أحاديا بتشكيل وفد تفاوضي خاص به بعيدا عن مكونات مجلس القيادة الرئاسي الأخرى، وهذا حق طالما كانت هناك محاولات تستهدف قضية شعب الجنوب ومستقبله". وأشار إلى أن "الكرة في ملعب القوى اليمنية التي بات لزاماً عليها أن تغادر مربع التآمر والاستخفاف في التعامل مع قضية شعب الجنوب".وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي قد وقعا اتفاق مصالحة بوساطة سعودية في عام 2019 يستند على عدد من المبادئ أبرزها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة.
https://sputnikarabic.ae/20230110/رئيس-المجلس-الانتقالي-الجنوبي-يؤكد-التمسك-بمطالب-استعادة-دولة-جنوب-اليمن-1072136763.html
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حصري, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار

قيادي بالانتقالي الجنوبي: سنتخذ إجراء أحاديا إذا استمرت القوى اليمنية باستهداف قضيتنا

21:02 GMT 02.03.2023 (تم التحديث: 21:03 GMT 02.03.2023)
جنوب اليمن
جنوب اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
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حصري
أكد منصور صالح، نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالمجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، أن المجلس الانتقالي وانطلاقا من التزامه بما جاء في اتفاق الرياض ومشاورات مجلس التعاون الخليجي لا زال يتمسك بضرورة تشكيل وفد تفاوضي مشترك لمفاوضات وقف الحرب والتسوية السياسية الشاملة.
وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، للأسف مازالت الأطراف الأخرى تماطل وتتنصل من التزاماتها في محاولة للالتفاف على حق تمثيل الجنوبيين لأنفسهم اعتقاداً منهم أن بإمكانهم اغتصاب هذا الحق والفصل في أمور الجنوب ومستقبل شعبه، بعيدا عن ممثله الحقيقي (المجلس الانتقالي الجنوبي) في استجرار واضح للماضي الذي كانت تتم فيه عملية تزوير الإرادة الجنوبية.
جنوب اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يؤكد التمسك بمطالب استعادة دولة جنوب اليمن
10 يناير, 20:10 GMT
وقال صالح "إن على القوى اليمنية أن تدرك أن ليس بمقدورها الالتفاف على الإرادة الجنوبية وأن ليس أمامها سوى الالتزام بما تم الاتفاق عليه".
وتابع "إلا فإن المجلس سيتخذ اجراءً أحاديا بتشكيل وفد تفاوضي خاص به بعيدا عن مكونات مجلس القيادة الرئاسي الأخرى، وهذا حق طالما كانت هناك محاولات تستهدف قضية شعب الجنوب ومستقبله".
وأشار إلى أن "الكرة في ملعب القوى اليمنية التي بات لزاماً عليها أن تغادر مربع التآمر والاستخفاف في التعامل مع قضية شعب الجنوب".
وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي قد وقعا اتفاق مصالحة بوساطة سعودية في عام 2019 يستند على عدد من المبادئ أبرزها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة.
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