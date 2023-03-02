https://sputnikarabic.ae/20230302/لافروف-نصر-على-إجراء-تحقيق-نزيه-بمشاركة-روسيا-في-الهجوم-الإرهابي-على-أنابيب-التيار-الشمالي-1074207330.html

لافروف: نصر على إجراء تحقيق نزيه بمشاركة روسيا في الهجوم الإرهابي على أنابيب "التيار الشمالي"

لافروف: نصر على إجراء تحقيق نزيه بمشاركة روسيا في الهجوم الإرهابي على أنابيب "التيار الشمالي"

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو تصر على إجراء تحقيق نزيه وفوري بالهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، تشارك فيه... 02.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-02T09:24+0000

2023-03-02T09:24+0000

2023-03-02T09:24+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/02/1073021185_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_6eb6a474de6e95c2638b871f9f753cbc.jpg

وقال لافروف، خلال اجتماع لمجلس وزراء خارجية مجموعة العشرين :"لقد صدمنا بالتخريب والذي لم يتم معاقبة (الفاعلين) الذي وقع لخطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، في منطقة مسؤولية حلف الناتو والاتحاد الأوروبي. ونصر على إجراء تحقيق نزيه وفوري في هذا العمل الإرهابي، تشارك فيه روسيا الاتحادية والأطراف المعنية الأخرى".في الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن روسيا تؤيد ضمان أمن الطاقة ووصول جميع الدول المحتاجة إلى موارد الطاقة بأسعار معقولة، والقضاء على المنافسة غير العادلة.وفي 26 أيلول/سبتمبر العام الماضي، وقعت هجمات إرهابية استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، وذكرت الشركة المشغلة لخط الأنابيب "نورد ستريم إيه جي" أن الضرر كان غير مسبوق وأنه من المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إنه سُمح لشركة" غازبروم" بفحص موقع انفجار "التيار الشمالي" وأبلغه رئيس الشركة، أليكسي ميللر، حول سير عمليات الفحص.يشار إلى أن الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، الحائز على جائزة بوليتزر، نشر تحقيقًا صحفيًا، أجراه حول الانفجارات التي استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، أكد فيه قيام غواصين أمريكيين بتركيب متفجرات تحت الأنابيب خلال مناورات الناتو "بالتوبس" في صيف عام 2022، قبل أن يقوم النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.

https://sputnikarabic.ae/20230227/أوربان-تفجير-التيار-الجنوبي-لن-يكون-ممكنا-طمسه-كما-هو-الحال-مع-التيار-الشمالي-1074109290.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا