لافروف: نصر على إجراء تحقيق نزيه بمشاركة روسيا في الهجوم الإرهابي على أنابيب "التيار الشمالي"
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع "سبوتنيك" حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة
© Sputnik . Grigory Sysoev/
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو تصر على إجراء تحقيق نزيه وفوري بالهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، تشارك فيه روسيا وأطراف أخرى معنية.
وقال لافروف، خلال اجتماع لمجلس وزراء خارجية مجموعة العشرين :"لقد صدمنا بالتخريب والذي لم يتم معاقبة (الفاعلين) الذي وقع لخطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، في منطقة مسؤولية حلف الناتو والاتحاد الأوروبي. ونصر على إجراء تحقيق نزيه وفوري في هذا العمل الإرهابي، تشارك فيه روسيا الاتحادية والأطراف المعنية الأخرى".
في الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن روسيا تؤيد ضمان أمن الطاقة ووصول جميع الدول المحتاجة إلى موارد الطاقة بأسعار معقولة، والقضاء على المنافسة غير العادلة.
وفي 26 أيلول/سبتمبر العام الماضي، وقعت هجمات إرهابية استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، وذكرت الشركة المشغلة لخط الأنابيب "نورد ستريم إيه جي" أن الضرر كان غير مسبوق وأنه من المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إنه سُمح لشركة" غازبروم" بفحص موقع انفجار "التيار الشمالي" وأبلغه رئيس الشركة، أليكسي ميللر، حول سير عمليات الفحص.
يشار إلى أن الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، الحائز على جائزة بوليتزر، نشر تحقيقًا صحفيًا، أجراه حول الانفجارات التي استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، أكد فيه قيام غواصين أمريكيين بتركيب متفجرات تحت الأنابيب خلال مناورات الناتو "بالتوبس" في صيف عام 2022، قبل أن يقوم النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إنه سُمح لشركة" غازبروم" بفحص موقع انفجار "التيار الشمالي" وأبلغه رئيس الشركة، أليكسي ميللر، حول سير عمليات الفحص.
يشار إلى أن الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، الحائز على جائزة بوليتزر، نشر تحقيقًا صحفيًا، أجراه حول الانفجارات التي استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، أكد فيه قيام غواصين أمريكيين بتركيب متفجرات تحت الأنابيب خلال مناورات الناتو "بالتوبس" في صيف عام 2022، قبل أن يقوم النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.