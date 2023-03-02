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https://sputnikarabic.ae/20230302/لافروف-يناقش-التعامل-بالعملات-الوطنية-مع-وزيري-خارجية-الصين-وتركيا-1074224233.html
لافروف يناقش التعامل بالعملات الوطنية مع وزيري خارجية الصين وتركيا
لافروف يناقش التعامل بالعملات الوطنية مع وزيري خارجية الصين وتركيا
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه ناقش في نيودلهي مع وزراء خارجية تركيا والصين والبرازيل الانتقال إلى التسويات بالعملات الوطنية واستخدام سلاسل التوريد... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T12:36+0000
2023-03-02T13:04+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال الوزير الروسي في مؤتمر صحفي عقب قمة العشرين: "ناقشنا مع وزيري خارجية الصين وتركيا وكذلك وزير الخارجية البرازيلي الانتقال إلى سلاسل التوريد الجديدة التي ستتم حمايتها من تعسف الغرب، ومن العقوبات وغيرها من الإجراءات غير القانونية، والانتقال إلى التسويات بالعملات الوطنية فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة التي يسمح بها الأمريكيون كمصدرين للدولار، والاتحاد الأوروبي بصفته مصدرًا لليورو، واليابانيون أيضًا يسيئون استخدام الين".وعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا، عقب لقائه برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي.ويقوم لافروف بزيارة رسمية إلى الهند تستمر يومين في إطار منتدى مجموعة العشرين، حيث أجرى محادثات مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بالإضافة إلى دبلوماسيين كبار آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230302/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-على-هامش-قمة-العشرين-في-الهند-فيديو-1074212496.html
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

لافروف يناقش التعامل بالعملات الوطنية مع وزيري خارجية الصين وتركيا

12:36 GMT 02.03.2023 (تم التحديث: 13:04 GMT 02.03.2023)
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورعملي روسيا و الصين في منتدى مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند 2 مارس 2023
عملي روسيا و الصين في منتدى مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه ناقش في نيودلهي مع وزراء خارجية تركيا والصين والبرازيل الانتقال إلى التسويات بالعملات الوطنية واستخدام سلاسل التوريد الجديدة.
وقال الوزير الروسي في مؤتمر صحفي عقب قمة العشرين: "ناقشنا مع وزيري خارجية الصين وتركيا وكذلك وزير الخارجية البرازيلي الانتقال إلى سلاسل التوريد الجديدة التي ستتم حمايتها من تعسف الغرب، ومن العقوبات وغيرها من الإجراءات غير القانونية، والانتقال إلى التسويات بالعملات الوطنية فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة التي يسمح بها الأمريكيون كمصدرين للدولار، والاتحاد الأوروبي بصفته مصدرًا لليورو، واليابانيون أيضًا يسيئون استخدام الين".
وعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا، عقب لقائه برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال منتدى مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
لافروف: روسيا لا ترفض مقترحات جادة للتفاوض مع أوكرانيا... فيديو
10:37 GMT
ويقوم لافروف بزيارة رسمية إلى الهند تستمر يومين في إطار منتدى مجموعة العشرين، حيث أجرى محادثات مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بالإضافة إلى دبلوماسيين كبار آخرين.
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