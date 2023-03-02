https://sputnikarabic.ae/20230302/ماكرون-يعلن-انتهاء-حقبة-التدخل-الفرنسي-في-أفريقيا-1074233227.html
ماكرون يعلن انتهاء حقبة التدخل الفرنسي في أفريقيا
ماكرون يعلن انتهاء حقبة التدخل الفرنسي في أفريقيا
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، انتهاء حقبة التدخل الفرنسي في أفريقيا. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T14:52+0000
2023-03-02T14:52+0000
2023-03-02T14:52+0000
أخبار فرنسا
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إيمانويل ماكرون
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الجيش الفرنسي
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أثناء لقائه بالجالية الفرنسية في عاصمة الغابون، ليبرفيل، حسبما ذكرت "فرانس برس".وقال الرئيس الفرنسي إن بلاده لا تبدي أي رغبة في العودة لسياساتها السابقة بالتدخل في شؤون القارة الأفريقية.وذكر ماكرون أن عهد أفريقيا الفرنسية قد انتهى.وأضاف: "أحيانا أشعر أن أنماط التفكير لم تحرز تقدما مثلما فعلنا، عندما أقرأ وأسمع وأرى أشخاصا ينسبون نوايا لفرنسا ليست لديها".بدأ الرئيس الفرنسي جولة في وسط أفريقيا، أمس الأربعاء، في إطار حملة دبلوماسية لاختبار "علاقة مسؤولة" جديدة مع القارة، في الوقت الذي تتصاعد فيه المشاعر المعادية لفرنسا في بعض المستعمرات السابقة.وفي خطابه بشأن سياسة فرنسا في أفريقيا، يوم الاثنين، دعا ماكرون إلى علاقات "متكافئة ومسؤولة" مع القارة التي تضم أكثر من 50 دولة، بما في ذلك قضايا المناخ.وقال أيضا إن الجيش الفرنسي سيقلص وجوده في القارة خلال الأشهر المقبلة، رغم أن مصدرا عسكريا ومحللا قال إن قادة الجيش الفرنسي ربما يحجمون عن القيام بذلك.وينتشر أكثر من ثلاثة آلاف جندي فرنسي في السنغال وساحل العاج والغابون وجيبوتي، بحسب أرقام رسمية. وينتشر عدد مماثل في منطقة الساحل، بما في ذلك في النيجر وتشاد.
https://sputnikarabic.ae/20230227/ماكرون-هناك-أطراف-تسعى-لإجهاض-المصالحة-بين-فرنسا-والجزائر-1074113595.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , العالم, إيمانويل ماكرون, الأخبار, الجيش الفرنسي
أخبار فرنسا , العالم, إيمانويل ماكرون, الأخبار, الجيش الفرنسي
ماكرون يعلن انتهاء حقبة التدخل الفرنسي في أفريقيا
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، انتهاء حقبة التدخل الفرنسي في أفريقيا.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أثناء لقائه بالجالية الفرنسية في عاصمة الغابون، ليبرفيل، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وقال الرئيس الفرنسي
إن بلاده لا تبدي أي رغبة في العودة لسياساتها السابقة بالتدخل في شؤون القارة الأفريقية.
وذكر ماكرون أن عهد أفريقيا الفرنسية قد انتهى.
وأضاف: "أحيانا أشعر أن أنماط التفكير لم تحرز تقدما مثلما فعلنا، عندما أقرأ وأسمع وأرى أشخاصا ينسبون نوايا لفرنسا ليست لديها".
بدأ الرئيس الفرنسي جولة في وسط أفريقيا
، أمس الأربعاء، في إطار حملة دبلوماسية لاختبار "علاقة مسؤولة" جديدة مع القارة، في الوقت الذي تتصاعد فيه المشاعر المعادية لفرنسا في بعض المستعمرات السابقة.
وفي خطابه بشأن سياسة فرنسا في أفريقيا، يوم الاثنين، دعا ماكرون إلى علاقات "متكافئة ومسؤولة" مع القارة التي تضم أكثر من 50 دولة، بما في ذلك قضايا المناخ.
وقال أيضا إن الجيش الفرنسي سيقلص وجوده في القارة خلال الأشهر المقبلة، رغم أن مصدرا عسكريا ومحللا قال إن قادة الجيش الفرنسي ربما يحجمون عن القيام بذلك.
وينتشر أكثر من ثلاثة آلاف جندي فرنسي في السنغال وساحل العاج والغابون وجيبوتي، بحسب أرقام رسمية. وينتشر عدد مماثل في منطقة الساحل، بما في ذلك في النيجر وتشاد.