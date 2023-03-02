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https://sputnikarabic.ae/20230302/ماكرون-يعلن-انتهاء-حقبة-التدخل-الفرنسي-في-أفريقيا-1074233227.html
ماكرون يعلن انتهاء حقبة التدخل الفرنسي في أفريقيا
ماكرون يعلن انتهاء حقبة التدخل الفرنسي في أفريقيا
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، انتهاء حقبة التدخل الفرنسي في أفريقيا. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T14:52+0000
2023-03-02T14:52+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أثناء لقائه بالجالية الفرنسية في عاصمة الغابون، ليبرفيل، حسبما ذكرت "فرانس برس".وقال الرئيس الفرنسي إن بلاده لا تبدي أي رغبة في العودة لسياساتها السابقة بالتدخل في شؤون القارة الأفريقية.وذكر ماكرون أن عهد أفريقيا الفرنسية قد انتهى.وأضاف: "أحيانا أشعر أن أنماط التفكير لم تحرز تقدما مثلما فعلنا، عندما أقرأ وأسمع وأرى أشخاصا ينسبون نوايا لفرنسا ليست لديها".بدأ الرئيس الفرنسي جولة في وسط أفريقيا، أمس الأربعاء، في إطار حملة دبلوماسية لاختبار "علاقة مسؤولة" جديدة مع القارة، في الوقت الذي تتصاعد فيه المشاعر المعادية لفرنسا في بعض المستعمرات السابقة.وفي خطابه بشأن سياسة فرنسا في أفريقيا، يوم الاثنين، دعا ماكرون إلى علاقات "متكافئة ومسؤولة" مع القارة التي تضم أكثر من 50 دولة، بما في ذلك قضايا المناخ.وقال أيضا إن الجيش الفرنسي سيقلص وجوده في القارة خلال الأشهر المقبلة، رغم أن مصدرا عسكريا ومحللا قال إن قادة الجيش الفرنسي ربما يحجمون عن القيام بذلك.وينتشر أكثر من ثلاثة آلاف جندي فرنسي في السنغال وساحل العاج والغابون وجيبوتي، بحسب أرقام رسمية. وينتشر عدد مماثل في منطقة الساحل، بما في ذلك في النيجر وتشاد.
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أخبار فرنسا , العالم, إيمانويل ماكرون, الأخبار, الجيش الفرنسي
أخبار فرنسا , العالم, إيمانويل ماكرون, الأخبار, الجيش الفرنسي

ماكرون يعلن انتهاء حقبة التدخل الفرنسي في أفريقيا

14:52 GMT 02.03.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، انتهاء حقبة التدخل الفرنسي في أفريقيا.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أثناء لقائه بالجالية الفرنسية في عاصمة الغابون، ليبرفيل، حسبما ذكرت "فرانس برس".
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وقال الرئيس الفرنسي إن بلاده لا تبدي أي رغبة في العودة لسياساتها السابقة بالتدخل في شؤون القارة الأفريقية.
وذكر ماكرون أن عهد أفريقيا الفرنسية قد انتهى.
وأضاف: "أحيانا أشعر أن أنماط التفكير لم تحرز تقدما مثلما فعلنا، عندما أقرأ وأسمع وأرى أشخاصا ينسبون نوايا لفرنسا ليست لديها".
بدأ الرئيس الفرنسي جولة في وسط أفريقيا، أمس الأربعاء، في إطار حملة دبلوماسية لاختبار "علاقة مسؤولة" جديدة مع القارة، في الوقت الذي تتصاعد فيه المشاعر المعادية لفرنسا في بعض المستعمرات السابقة.
وفي خطابه بشأن سياسة فرنسا في أفريقيا، يوم الاثنين، دعا ماكرون إلى علاقات "متكافئة ومسؤولة" مع القارة التي تضم أكثر من 50 دولة، بما في ذلك قضايا المناخ.
وقال أيضا إن الجيش الفرنسي سيقلص وجوده في القارة خلال الأشهر المقبلة، رغم أن مصدرا عسكريا ومحللا قال إن قادة الجيش الفرنسي ربما يحجمون عن القيام بذلك.
وينتشر أكثر من ثلاثة آلاف جندي فرنسي في السنغال وساحل العاج والغابون وجيبوتي، بحسب أرقام رسمية. وينتشر عدد مماثل في منطقة الساحل، بما في ذلك في النيجر وتشاد.
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