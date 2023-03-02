https://sputnikarabic.ae/20230302/ميدفيديف-أحداث-اليوم-في-مقاطعة-بريانسك-أظهرت-من-الذي-يدعمه-الغرب-فعليا-1074241813.html
ميدفيديف: أحداث اليوم في مقاطعة بريانسك أظهرت من الذي يدعمه الغرب فعليا
ميدفيديف: أحداث اليوم في مقاطعة بريانسك أظهرت من الذي يدعمه الغرب فعليا
صرّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، بأن الأحداث في مقاطعة بريانسك أظهرت دعم واشنطن والناتو ودول أوروبا للإرهابيين. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T19:28+0000
2023-03-02T19:28+0000
2023-03-02T19:28+0000
روسيا
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وقال ميدفيدف في قناته على تطبيق "تلغرام"، إن هذه الدول تشارك الآن في الأعمال الإرهابية للنظام الأوكراني، وقادتها شركاء مباشرون للإرهابيين.وأضاف ميدفيدف: "دعهم الآن يبررون في لندن وباريس وبرلين وواشنطن. هؤلاء هم رعاياكم، السادة سوناك وماكرون وشولتس وبايدن! موقفنا تجاهكم الآن هو نفسه تجاههم، إن دولكم تشارك الآن فى الأعمال الإرهابية للنظام الاوكراني وأنتم شركاء مباشرون للإرهابيين".وفي السياق نفسه، صرّح حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الخميس، عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "تسللت مجموعة تخريبية من الحدود الأوكرانية إلى قرية لوبيتشان، وفتحت النار على السيارات في تلك المنطقة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة طفل يبلغ 10 سنوات بجروح. وتم نقل الطفل للمستشفى لتلقي العلاج اللازم".وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوم المخربين الأوكرانيين على مقاطعة بريانسك بأنه عمل إرهابي، وأشار إلى أن المسلحين أطلقوا النار على المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230302/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-تم-طرد-القوميين-الأوكرانيين-من-مقاطعة-بريانسك-1074237970.html
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روسيا
ميدفيديف: أحداث اليوم في مقاطعة بريانسك أظهرت من الذي يدعمه الغرب فعليا
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صرّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، بأن الأحداث في مقاطعة بريانسك أظهرت دعم واشنطن والناتو ودول أوروبا للإرهابيين.
وقال ميدفيدف في قناته على تطبيق "تلغرام"، إن هذه الدول تشارك الآن في الأعمال الإرهابية للنظام الأوكراني، وقادتها شركاء مباشرون للإرهابيين.
وتابع ميدفيدف: "لقد أظهرت أحداث اليوم من هو المدعوم حقا من أمريكا وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، هذا ليس شعب أوكرانيا المحب للحرية، هؤلاء مجرد أوغاد نازيين، حثالة إرهابية تنفذ هجمات على المدنيين".
وأضاف ميدفيدف: "دعهم الآن يبررون في لندن وباريس وبرلين وواشنطن. هؤلاء هم رعاياكم، السادة سوناك وماكرون وشولتس وبايدن! موقفنا تجاهكم الآن هو نفسه تجاههم، إن دولكم تشارك الآن فى الأعمال الإرهابية للنظام الاوكراني وأنتم شركاء مباشرون للإرهابيين".
وفي السياق نفسه، صرّح حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الخميس، عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "تسللت مجموعة تخريبية من الحدود الأوكرانية إلى قرية لوبيتشان، وفتحت النار على السيارات في تلك المنطقة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة طفل يبلغ 10 سنوات بجروح. وتم نقل الطفل للمستشفى لتلقي العلاج اللازم".
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوم المخربين الأوكرانيين على مقاطعة بريانسك بأنه عمل إرهابي، وأشار إلى أن المسلحين أطلقوا النار على المدنيين.