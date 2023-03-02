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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230302/ميدفيديف-تسليم-الناتو-طائرات-لكييف-وصيانتها-على-أراضيه-يعد-دخولا-مباشرا-في-الحرب-ضد-روسيا-1074243623.html
ميدفيديف: تسليم الناتو طائرات لكييف وصيانتها على أراضيه يعد دخولا مباشرا في الحرب ضد روسيا
ميدفيديف: تسليم الناتو طائرات لكييف وصيانتها على أراضيه يعد دخولا مباشرا في الحرب ضد روسيا
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، أن تسليم طائرات الناتو إلى أوكرانيا وصيانتها على أراضي الحلف سيكون دخولًا مباشرًا للناتو في الحرب ضد... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T20:45+0000
2023-03-02T20:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح ميدفيديف، في بيان عبر "تلغرام": "منذ عشرينيات القرن الماضي، يمكن الاعتراف بدولة ما على أنها مشاركة في الأعمال العدائية إذا قامت بتوفير الأسلحة، وتدريب الأفراد على استخدامها".وأضاف: "هذا ما يحدث اليوم، يقوم المدربون الكنديون والألمان بالفعل بتعليم القتلة الأوكرانيين كيفية التعامل مع ليوبارد، إذا تخيلنا أن طائرات الناتو التي يتم تسليمها في المستقبل ستتم خدمتها على بعض أراضي بولندا، سيكون هذا دخولًا مباشرًا للناتو في الحرب ضد روسيا مع كل العواقب المترتبة على ذلك".وتابع ميدفيديف: "مثل هذه المعدات أو الأسلحة إلى جانب المرتزقة الأجانب والمدربين العسكريين ستصبح أهدافا عسكرية مشروعة".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وأكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح "هدفًا مشروعًا" لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230302/الخارجية-الروسية-الغرب-يدفن-بلا-خجل-الحزمة-الإنسانية-للأمين-العام-للأمم-المتحدة-1074243032.html
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ميدفيديف: تسليم الناتو طائرات لكييف وصيانتها على أراضيه يعد دخولا مباشرا في الحرب ضد روسيا

20:45 GMT 02.03.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، أن تسليم طائرات الناتو إلى أوكرانيا وصيانتها على أراضي الحلف سيكون دخولًا مباشرًا للناتو في الحرب ضد روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح ميدفيديف، في بيان عبر "تلغرام": "منذ عشرينيات القرن الماضي، يمكن الاعتراف بدولة ما على أنها مشاركة في الأعمال العدائية إذا قامت بتوفير الأسلحة، وتدريب الأفراد على استخدامها".

وأضاف: "هذا ما يحدث اليوم، يقوم المدربون الكنديون والألمان بالفعل بتعليم القتلة الأوكرانيين كيفية التعامل مع ليوبارد، إذا تخيلنا أن طائرات الناتو التي يتم تسليمها في المستقبل ستتم خدمتها على بعض أراضي بولندا، سيكون هذا دخولًا مباشرًا للناتو في الحرب ضد روسيا مع كل العواقب المترتبة على ذلك".
وتابع ميدفيديف: "مثل هذه المعدات أو الأسلحة إلى جانب المرتزقة الأجانب والمدربين العسكريين ستصبح أهدافا عسكرية مشروعة".
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
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20:19 GMT

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وأرسلت روسيا، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح "هدفًا مشروعًا" لروسيا.
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