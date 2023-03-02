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وزير الخارجية السعودي يتوقع عدد الجياع في العالم عام 2030
وزير الخارجية السعودي يتوقع عدد الجياع في العالم عام 2030
يتوقّع وزير الخارجية السعودي، فيصل الفرحان، أن يصل عدد الجياع في العالم عام 2030، إلى 8% من عدد السكان وقتها. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T12:39+0000
2023-03-02T12:39+0000
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ووفق تصريحات نقلتها جريدة "المدينة" السعودية، أكد فرحان أن كل المعطيات تشير إلى وصول عدد الجياع إلى 8% من سكان العالم في عام 2030.تصريحات الفرحان جاءت خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي.وقال: "التوقعات تشير إلى أن نحو 8% من سكان العالم قد يواجهون الجوع في عام 2030، فيما سيبقى 660 مليون شخص من غير الطاقة".ولذلك نصح الوزير السعودي بأنه "من الضروري الحفاظ على الاستثمار في جميع مصادر الطاقة، بما في ذلك المصادر التقليدية، لضمان الوصول وتلبية الطلب".وعن الصراعات العالمية وتأثيراتها، قال وزير الخارجية السعودي: "هناك حوالي 1.8 مليار شخص تؤثر عليهم الصراعات، ويمثلون 24% من سكان العالم، مما يحتم على المجتمع الدولي تسريع الدعم والتخفيف من عدم الاستقرار الذي ينتشر خارج الحدود".يشار إلى أن اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين كان قد انطلق، صباح اليوم الخميس، مستهلًا فعالياته بدقيقة حداد على ضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا أخيرا.طالع أيضا: السعودية تعلن عن اجتماع افتراضي لوزراء طاقة مجموعة العشرين
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أخبار السعودية اليوم, مجموعة العشرين, العالم
أخبار السعودية اليوم, مجموعة العشرين, العالم

وزير الخارجية السعودي يتوقع عدد الجياع في العالم عام 2030

12:39 GMT 02.03.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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يتوقّع وزير الخارجية السعودي، فيصل الفرحان، أن يصل عدد الجياع في العالم عام 2030، إلى 8% من عدد السكان وقتها.
ووفق تصريحات نقلتها جريدة "المدينة" السعودية، أكد فرحان أن كل المعطيات تشير إلى وصول عدد الجياع إلى 8% من سكان العالم في عام 2030.
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تصريحات الفرحان جاءت خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي.
وقال: "التوقعات تشير إلى أن نحو 8% من سكان العالم قد يواجهون الجوع في عام 2030، فيما سيبقى 660 مليون شخص من غير الطاقة".

وعلّق فرحان على تلك الأرقام، مؤكدًا أنها ستسهم في "تأخير العالم للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة الرئيسية بسبب انعدام الأمن الغذائي والطاقة".

ولذلك نصح الوزير السعودي بأنه "من الضروري الحفاظ على الاستثمار في جميع مصادر الطاقة، بما في ذلك المصادر التقليدية، لضمان الوصول وتلبية الطلب".
وعن الصراعات العالمية وتأثيراتها، قال وزير الخارجية السعودي: "هناك حوالي 1.8 مليار شخص تؤثر عليهم الصراعات، ويمثلون 24% من سكان العالم، مما يحتم على المجتمع الدولي تسريع الدعم والتخفيف من عدم الاستقرار الذي ينتشر خارج الحدود".
يشار إلى أن اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين كان قد انطلق، صباح اليوم الخميس، مستهلًا فعالياته بدقيقة حداد على ضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا أخيرا.
طالع أيضا: السعودية تعلن عن اجتماع افتراضي لوزراء طاقة مجموعة العشرين
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