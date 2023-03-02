https://sputnikarabic.ae/20230302/وزير-الخارجية-السعودي-يتوقع-عدد-الجياع-في-العالم-عام-2030-1074224327.html

وزير الخارجية السعودي يتوقع عدد الجياع في العالم عام 2030

وزير الخارجية السعودي يتوقع عدد الجياع في العالم عام 2030

يتوقّع وزير الخارجية السعودي، فيصل الفرحان، أن يصل عدد الجياع في العالم عام 2030، إلى 8% من عدد السكان وقتها. 02.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-02T12:39+0000

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ووفق تصريحات نقلتها جريدة "المدينة" السعودية، أكد فرحان أن كل المعطيات تشير إلى وصول عدد الجياع إلى 8% من سكان العالم في عام 2030.تصريحات الفرحان جاءت خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي.وقال: "التوقعات تشير إلى أن نحو 8% من سكان العالم قد يواجهون الجوع في عام 2030، فيما سيبقى 660 مليون شخص من غير الطاقة".ولذلك نصح الوزير السعودي بأنه "من الضروري الحفاظ على الاستثمار في جميع مصادر الطاقة، بما في ذلك المصادر التقليدية، لضمان الوصول وتلبية الطلب".وعن الصراعات العالمية وتأثيراتها، قال وزير الخارجية السعودي: "هناك حوالي 1.8 مليار شخص تؤثر عليهم الصراعات، ويمثلون 24% من سكان العالم، مما يحتم على المجتمع الدولي تسريع الدعم والتخفيف من عدم الاستقرار الذي ينتشر خارج الحدود".يشار إلى أن اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين كان قد انطلق، صباح اليوم الخميس، مستهلًا فعالياته بدقيقة حداد على ضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا أخيرا.طالع أيضا: السعودية تعلن عن اجتماع افتراضي لوزراء طاقة مجموعة العشرين

https://sputnikarabic.ae/20221211/السعودية-في-طريقها-لتصبح-الاقتصاد-الأسرع-نموا-بين-دول-مجموعة-العشرين-1071090801.html

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