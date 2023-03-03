https://sputnikarabic.ae/20230303/أمريكا-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-400-مليون-دولار--1074283033.html

أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

صرّح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم الجمعة، أن أمريكا تخصص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار. 03.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-03T18:14+0000

2023-03-03T18:14+0000

2023-03-03T18:21+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053478265_0:184:1791:1191_1920x0_80_0_0_db28894ae4e859be0982f8fd2476c33d.jpg

وأشار بلينكين إلى أن هذه الحزمة تشمل ذخيرة لراجمات "هيمارس" الصاروخية ومدافع الهاوتزر، ومركبات "برادلي"، بالإضافة إلى جسور آلية متحركة، ومعدات لهدم المباني.وقال بلينكين إن حزمة المساعدات هي 33 التي تخصصها الولايات المتحدة لأوكرانيا من احتياطات البنتاغون منذ أغسطس / آب 2021.وتابع: "سيخصص جزء من الأموال لتدريب القوات الأوكرانية، وصيانة ودعم الأسلحة المنقولة".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230303/زيلينسكي-يعلن-عن-نقص-في-الذخيرة-والأسلحة-لدى-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1074279249.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا