https://sputnikarabic.ae/20230303/أمريكا-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-400-مليون-دولار--1074283033.html
أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
صرّح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم الجمعة، أن أمريكا تخصص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T18:14+0000
2023-03-03T18:14+0000
2023-03-03T18:21+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأشار بلينكين إلى أن هذه الحزمة تشمل ذخيرة لراجمات "هيمارس" الصاروخية ومدافع الهاوتزر، ومركبات "برادلي"، بالإضافة إلى جسور آلية متحركة، ومعدات لهدم المباني.وقال بلينكين إن حزمة المساعدات هي 33 التي تخصصها الولايات المتحدة لأوكرانيا من احتياطات البنتاغون منذ أغسطس / آب 2021.وتابع: "سيخصص جزء من الأموال لتدريب القوات الأوكرانية، وصيانة ودعم الأسلحة المنقولة".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230303/زيلينسكي-يعلن-عن-نقص-في-الذخيرة-والأسلحة-لدى-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1074279249.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
18:14 GMT 03.03.2023 (تم التحديث: 18:21 GMT 03.03.2023) تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم الجمعة، أن أمريكا تخصص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار.
وأشار بلينكين إلى أن هذه الحزمة تشمل ذخيرة لراجمات "هيمارس" الصاروخية ومدافع الهاوتزر، ومركبات "برادلي"، بالإضافة إلى جسور آلية متحركة، ومعدات لهدم المباني.
وقال بلينكين إن حزمة المساعدات هي 33 التي تخصصها الولايات المتحدة لأوكرانيا من احتياطات البنتاغون منذ أغسطس / آب 2021.
وتابع: "سيخصص جزء من الأموال لتدريب القوات الأوكرانية، وصيانة ودعم الأسلحة المنقولة".
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
.
من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.