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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230303/زيلينسكي-يعلن-عن-نقص-في-الذخيرة-والأسلحة-لدى-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1074279249.html
زيلينسكي يعلن عن نقص في الذخيرة والأسلحة لدى القوات المسلحة الأوكرانية
زيلينسكي يعلن عن نقص في الذخيرة والأسلحة لدى القوات المسلحة الأوكرانية
صرّح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من نقص في الأسلحة والذخيرة. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T16:28+0000
2023-03-03T16:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللاتفي إيغيلس ليفيتس: "نحتاج أنظمة مدفعية، وذخيرة بأعداد كبيرة".وأضاف زيلينسكي أنه وبسبب نقص الأسلحة، يتعين على الغرب الإسراع في توفير الطائرات المقاتلة والدبابات والمدفعية والذخيرة.وقال زيلينسكي: "أعتقد أنه مهما كان الأمر، سنحصل على دبابات، ويتم تدريب قواتنا المسلحة بالفعل، لكن مع ذلك هناك نقص في العتاد".وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أنه كلما تم تزويد الجانب الأوكراني بمدافع بعيدة المدى، ستضطر روسيا إلى إبعاد التهديد بعيدا عن حدودها.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230303/الجيش-الأوكراني-يستهدف-البنية-التحتية-لمدينة--أرتيوموفسك-1074263796.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يعلن عن نقص في الذخيرة والأسلحة لدى القوات المسلحة الأوكرانية

16:28 GMT 03.03.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press serviceالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press service
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صرّح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من نقص في الأسلحة والذخيرة.
وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللاتفي إيغيلس ليفيتس: "نحتاج أنظمة مدفعية، وذخيرة بأعداد كبيرة".
وأضاف زيلينسكي أنه وبسبب نقص الأسلحة، يتعين على الغرب الإسراع في توفير الطائرات المقاتلة والدبابات والمدفعية والذخيرة.

وتابع: "البلاد بحاجة إلى أسلحة ليس من أجل ضرب روسيا، ولكن من أجل محاولة إعادة المناطق التي لا تزال كييف تعتبرها ملكًا لها".

وقال زيلينسكي: "أعتقد أنه مهما كان الأمر، سنحصل على دبابات، ويتم تدريب قواتنا المسلحة بالفعل، لكن مع ذلك هناك نقص في العتاد".
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع هاوتزر دي - 20، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
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الجيش الأوكراني يستهدف البنية التحتية لمدينة أرتيوموفسك
11:43 GMT
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أنه كلما تم تزويد الجانب الأوكراني بمدافع بعيدة المدى، ستضطر روسيا إلى إبعاد التهديد بعيدا عن حدودها.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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