https://sputnikarabic.ae/20230303/زيلينسكي-يعلن-عن-نقص-في-الذخيرة-والأسلحة-لدى-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1074279249.html
زيلينسكي يعلن عن نقص في الذخيرة والأسلحة لدى القوات المسلحة الأوكرانية
زيلينسكي يعلن عن نقص في الذخيرة والأسلحة لدى القوات المسلحة الأوكرانية
صرّح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من نقص في الأسلحة والذخيرة. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T16:28+0000
2023-03-03T16:28+0000
2023-03-03T16:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللاتفي إيغيلس ليفيتس: "نحتاج أنظمة مدفعية، وذخيرة بأعداد كبيرة".وأضاف زيلينسكي أنه وبسبب نقص الأسلحة، يتعين على الغرب الإسراع في توفير الطائرات المقاتلة والدبابات والمدفعية والذخيرة.وقال زيلينسكي: "أعتقد أنه مهما كان الأمر، سنحصل على دبابات، ويتم تدريب قواتنا المسلحة بالفعل، لكن مع ذلك هناك نقص في العتاد".وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أنه كلما تم تزويد الجانب الأوكراني بمدافع بعيدة المدى، ستضطر روسيا إلى إبعاد التهديد بعيدا عن حدودها.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230303/الجيش-الأوكراني-يستهدف-البنية-التحتية-لمدينة--أرتيوموفسك-1074263796.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يعلن عن نقص في الذخيرة والأسلحة لدى القوات المسلحة الأوكرانية
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صرّح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من نقص في الأسلحة والذخيرة.
وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي
مع نظيره اللاتفي إيغيلس ليفيتس: "نحتاج أنظمة مدفعية، وذخيرة بأعداد كبيرة".
وأضاف زيلينسكي أنه وبسبب نقص الأسلحة، يتعين على الغرب الإسراع في توفير الطائرات المقاتلة والدبابات والمدفعية والذخيرة.
وتابع: "البلاد بحاجة إلى أسلحة ليس من أجل ضرب روسيا، ولكن من أجل محاولة إعادة المناطق التي لا تزال كييف تعتبرها ملكًا لها".
وقال زيلينسكي: "أعتقد أنه مهما كان الأمر، سنحصل على دبابات، ويتم تدريب قواتنا المسلحة بالفعل، لكن مع ذلك هناك نقص في العتاد".
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أنه كلما تم تزويد الجانب الأوكراني بمدافع بعيدة المدى، ستضطر روسيا إلى إبعاد التهديد بعيدا عن حدودها.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
في إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.