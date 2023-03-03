https://sputnikarabic.ae/20230303/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يحذر-الصين-من-دعم-روسيا-1074285023.html
إعلام: الاتحاد الأوروبي يحذر الصين من دعم روسيا
إعلام: الاتحاد الأوروبي يحذر الصين من دعم روسيا
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي سيرد بفرض عقوبات على الصين إذا زودت روسيا بالأسلحة. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T19:17+0000
2023-03-03T19:17+0000
2023-03-03T19:18+0000
روسيا
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول أوروبي قوله:وفي وقت سابق، قالت المتحدثة الرسمية باسم مسؤول العلاقات الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، إن المفوضية الأوروبية تتوقع ألا تزود الصين روسيا بالأسلحة.وفي السياق نفسه، أعربت الولايات المتحدة وحلفاؤها مرارا عن قلقهم بشأن إمكانية قيام الصين بتزويد روسيا بالأسلحة.لهذا، اتهمت بكين الغرب بازدواجية المعايير في مسألة إمدادات الأسلحة من الصين إلى روسيا، لأن الغرب نفسه يقوم بتسليح أوكرانيا.وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون، أن أمريكا بالفعل تزود الأسلحة باستمرار في ساحة معركة الصراع الأوكراني وليس الصين، وأنه يجب على واشنطن التوقف عن نشر المعلومات المضللة وتحويل المسؤولية إلى الآخرين.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا واستنزاف روسيا.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230303/أمريكا-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-400-مليون-دولار--1074283033.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
إعلام: الاتحاد الأوروبي يحذر الصين من دعم روسيا
19:17 GMT 03.03.2023 (تم التحديث: 19:18 GMT 03.03.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي سيرد بفرض عقوبات على الصين إذا زودت روسيا بالأسلحة.
وذكرت وكالة
"رويترز" نقلا عن مسؤول أوروبي قوله:
"سيكون تقديم الصين أسلحة لروسيا "خطا أحمر" بالنسبة لنا، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي سيرد بفرض عقوبات على الصين إذا حدث ذلك".
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة الرسمية باسم مسؤول العلاقات الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، إن المفوضية الأوروبية تتوقع ألا تزود الصين روسيا بالأسلحة.
وفي السياق نفسه، أعربت الولايات المتحدة وحلفاؤها مرارا عن قلقهم بشأن إمكانية قيام الصين بتزويد روسيا بالأسلحة.
لهذا، اتهمت بكين الغرب بازدواجية المعايير في مسألة إمدادات الأسلحة من الصين إلى روسيا، لأن الغرب نفسه يقوم بتسليح أوكرانيا.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون، أن أمريكا بالفعل تزود الأسلحة باستمرار في ساحة معركة الصراع الأوكراني وليس الصين، وأنه يجب على واشنطن التوقف عن نشر المعلومات المضللة وتحويل المسؤولية إلى الآخرين.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
واستنزاف روسيا.
من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.