https://sputnikarabic.ae/20230303/إيران-ترسل-الطائرة-الـ-15-لمنكوبي-الزلزال-في-سوريا-1074257900.html

إيران ترسل الطائرة الـ 15 لمنكوبي الزلزال في سوريا

إيران ترسل الطائرة الـ 15 لمنكوبي الزلزال في سوريا

حطت طائرة المساعدات الإغاثية الإيرانية الـ15 للمنكوبين بالزلزال في سوريا، أمس الخميس، في مطار مدينة حلب شمال غربي سوريا. 03.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-03T09:12+0000

2023-03-03T09:12+0000

2023-03-03T09:12+0000

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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء أمس الخميس، بأن طائرة المساعدات الإنسانية الـ 15 وصلت إلى الأهالي السوريين على خلفية تضررهم من الزلزال، في مطار مدينة حلب شمال غربي سوريا، وتم تسليم حمولتها للسلطات السورية.ونقلت عن سلمان نواب نوري، القنصل العام الإيراني في مدينة حلب السورية، أنه تم نقل 422 طنا من المساعدات الإنسانية الإيرانية إلى 3 مطارات في سوريا من خلال 15 طائرة تم تسليمها إلى السلطات السورية، مشيرًا إلى أن تلك الطائرة الـ 15، هي التاسعة من نوعها التي يتم تسليمها إلى مدينة حلب.ولفت نواب نوري أن تلك الطائرة الـ 15 تحتوي على 16 طنا من جميع أنواع المساعدات الإنسانية، وتشمل أدوية ومواد غذائية وحليبا مجففا.وفي السياق نفسه، سبق أن أرسلت إيران عدة شحنات من المساعدات الجوية إلى دمشق، ومثلهما إلى اللاذقية، فضلا عن إرسال طائرة أخرى إلى مدينة حلب، قبل عدة أيام، ليصل عدد الطائرات الإيرانية التي هبطت في سوريا إلى 10 خلال الأيام الأربعة الأخيرة.يشار إلى أن فريق البحث والإنقاذ الإيراني المكون من 11 شخصا قد تم إرسالهم إلى مدينة حلب، في اليوم نفسه الذي وقع فيه الزالزل، والموافق للسادس من الشهر الماضي، من أجل مساعدة ضحايا الزلزال في سوريا، وبعد الانتهاء من مهمتهم غادروا المدينة وعادوا إلى بلادهم، صباح اليوم الجمعة.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/ فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة.وقدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، يصل زهاء 23 مليون شخص.وتسبب الزلزال في البلدين، إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة، بما في ذلك المدارس، ومرافق الرعاية الصحية، والبنية التحتية العامة الأخرى.كانت الحكومة السورية أعلنت، يوم الأحد الماضي، وصول عدد الضحايا إلى 1414 قتيلا و2349 مصابا، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، التي ضربها الزلزال.

https://sputnikarabic.ae/20230225/إيران-ترسل-الطائرة-الـ-13-لمنكوبي-الزلزال-في-سوريا-1074002343.html

https://sputnikarabic.ae/20230217/وصول-طائرة-مساعدات-إيرانية-تاسعة-إلى-مطار-حلب-الدولي-1073657182.html

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زلزال, إيران, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي