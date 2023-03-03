عربي
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230303/المفوضية-الأوروبية-حان-الوقت-لنقل-الصناعات-الدفاعية-الأوروبية-إلى-نموذج-اقتصاد-الحرب-1074288052.html
المفوضية الأوروبية: حان الوقت لنقل الصناعات الدفاعية الأوروبية إلى نموذج اقتصاد الحرب
المفوضية الأوروبية: حان الوقت لنقل الصناعات الدفاعية الأوروبية إلى نموذج اقتصاد الحرب
أعلن المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، تييري بريتون، عن ضرورة نقل الصناعات الدفاعية الأوروبية إلى مرحلة اقتصاد الحرب. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T22:43+0000
2023-03-03T22:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المفوضية الأوروبية
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/11/1072385703_0:0:2805:1577_1920x0_80_0_0_82b0466697af4da4aa3811fa183a64b4.jpg
موسكو - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن بريتون قوله، "أعتقد أن الوقت قد حان لكي تنتقل صناعات الدفاع الأوروبية إلى نموذج اقتصادي في زمن الحرب لتلبية احتياجات التصنيع الدفاعي".ويذكر، أن بريتون يمارس الضغوط على المؤسسات المالية، التي لا تتعاون مع شركات الأسلحة، لزيادة حجم الإقراض لهذه الشركات.وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وتواصل القوات المسلحة الروسية لتحقيق أهدافها المعلنة بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230303/زيلينسكي-يعلن-عن-نقص-في-الذخيرة-والأسلحة-لدى-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1074279249.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/11/1072385703_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_488b2fb8cb8501dd771fb525989e53c5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
المفوضية الأوروبية, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, روسيا
المفوضية الأوروبية, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, روسيا

المفوضية الأوروبية: حان الوقت لنقل الصناعات الدفاعية الأوروبية إلى نموذج اقتصاد الحرب

22:43 GMT 03.03.2023
© Sputnik . Rodion Proca / الانتقال إلى بنك الصوررئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
© Sputnik . Rodion Proca
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، تييري بريتون، عن ضرورة نقل الصناعات الدفاعية الأوروبية إلى مرحلة اقتصاد الحرب.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن بريتون قوله، "أعتقد أن الوقت قد حان لكي تنتقل صناعات الدفاع الأوروبية إلى نموذج اقتصادي في زمن الحرب لتلبية احتياجات التصنيع الدفاعي".
وأشار المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، إلى ضرورة تكثيف إنتاج الذخائر "للتعامل مع واقع الصراع الشديد".
ويذكر، أن بريتون يمارس الضغوط على المؤسسات المالية، التي لا تتعاون مع شركات الأسلحة، لزيادة حجم الإقراض لهذه الشركات.
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يعلن عن نقص في الذخيرة والأسلحة لدى القوات المسلحة الأوكرانية
16:28 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية لتحقيق أهدافها المعلنة بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала