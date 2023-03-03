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اندلاع حريق ضخم داخل إحدى المنشآت شرقي السعودية... صور
اندلاع حريق ضخم داخل إحدى المنشآت شرقي السعودية... صور
اندلع حريق ضخم، اليوم الجمعة، داخل إحدى المنشآت في مدينة الدمام، شرقي المملكة العربية السعودية.‏ 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T17:54+0000
2023-03-03T17:56+0000
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وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، في بيان لها، على "تويتر"، أن مدني الدمام يباشر الحريق، الذي شبّ في مستودع بالمدينة الصناعية الأولى.وتابعت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي في بيانها، أن "عمليات إخماد الحريق ما زالت مستمرة".يشار إلى أنه في الشهر الماضي، تمكنت فرق الدفاع المدني في الدمام، من إخماد حريق شبّ في مستودع بحي المحمدية، ولم يسفر عنه أي إصابات.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, العالم
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, العالم

اندلاع حريق ضخم داخل إحدى المنشآت شرقي السعودية... صور

17:54 GMT 03.03.2023 (تم التحديث: 17:56 GMT 03.03.2023)
© Sputnik . Vladimir Trefilov / حريق
حريق - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
حريق
© Sputnik . Vladimir Trefilov /
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اندلع حريق ضخم، اليوم الجمعة، داخل إحدى المنشآت في مدينة الدمام، شرقي المملكة العربية السعودية.‏
وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، في بيان لها، على "تويتر"، أن مدني الدمام يباشر الحريق، الذي شبّ في مستودع بالمدينة الصناعية الأولى.
وتابعت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي في بيانها، أن "عمليات إخماد الحريق ما زالت مستمرة".
يشار إلى أنه في الشهر الماضي، تمكنت فرق الدفاع المدني في الدمام، من إخماد حريق شبّ في مستودع بحي المحمدية، ولم يسفر عنه أي إصابات.
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