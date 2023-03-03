https://sputnikarabic.ae/20230303/حريق-هائل-يحول-ناطحة-سحاب-إلى-قطعة-جمر-فيديو-1074251429.html
حريق هائل يحول ناطحة سحاب إلى "قطعة جمر"... فيديو
حريق هائل يحول ناطحة سحاب إلى "قطعة جمر"... فيديو
تحولت ناطحة سحاب شاهقة الارتفاع إلى ما يشبه قطعة من الجمر المتفحم ليل اليوم، بسبب حرق ضخم التهم جميع طوابقها. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T08:07+0000
2023-03-03T08:07+0000
2023-03-03T08:07+0000
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وانتشرت فيديوهات ناطحة السحاب كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب المشهد المهيب الذي شاهده سكان مدينة هونغ كونغ.وتظهر المشاهد التي وثقت الحريق قبل انتشاره بشكل واسع أن البناء كان قيد الإنشاء، بسبب وجود رافعات عملاقة أعلى الناطحة، حيث بدأ الحريق من الأعلى.لكن سقوط المواد المشتعلة من أعلى البناء ساهم في انتشار الحرق بشكل واسع ووصوله إلى جميع الطوابق لتتحول ناطحة السحاب ليلا إلى ما يشبه "قطعة من الجمر" الملتهبة شاهدها المواطنون بحزن من شوارع المدنية.
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حريق هائل يحول ناطحة سحاب إلى "قطعة جمر"... فيديو
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تحولت ناطحة سحاب شاهقة الارتفاع إلى ما يشبه قطعة من الجمر المتفحم ليل اليوم، بسبب حرق ضخم التهم جميع طوابقها.
وانتشرت فيديوهات ناطحة السحاب كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب المشهد المهيب الذي شاهده سكان مدينة هونغ كونغ.
وتطل ناطحة السحاب العملاقة المتفحمة على أحد أهم الطرق السياحة والتجارية في المدينة، في منطقة تسيم شا تسوي، الأمر الذي جعل مشهد احتراق ناطحة السحاب ينتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتظهر المشاهد التي وثقت الحريق قبل انتشاره بشكل واسع أن البناء كان قيد الإنشاء، بسبب وجود رافعات عملاقة أعلى الناطحة، حيث بدأ الحريق من الأعلى.
لكن سقوط المواد المشتعلة من أعلى البناء ساهم في انتشار الحرق بشكل واسع ووصوله إلى جميع الطوابق لتتحول ناطحة السحاب ليلا إلى ما يشبه "قطعة من الجمر" الملتهبة شاهدها المواطنون بحزن من شوارع المدنية.