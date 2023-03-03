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https://sputnikarabic.ae/20230303/حوالي-45-ألف-من-سكان-الأرجنتين-ما-زالوا-بدون-كهرباء-1074246766.html
حوالي 45 ألف من سكان الأرجنتين ما زالوا بدون كهرباء
حوالي 45 ألف من سكان الأرجنتين ما زالوا بدون كهرباء
أفادت وسائل الإعلام المحلية، يوم الخميس، إن حوالي 45000 شخص في الأرجنتين مازالوا بدون كهرباء بعد انقطاع التيار الكهربائي الهائل الذي أثر على حوالي 40٪ من... 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T00:51+0000
2023-03-03T00:51+0000
العالم
الأرجنتين
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بوينس آيرس - سبوتنيك. ووفقا لمذيعة محطة TN الأرجنتينية: "لا يزال حوالي 45000 من سكان العديد من المناطق الحضرية في الأرجنتين غير قادرين على الحصول على الكهرباء بعد انقطاع التيار الكهربائي".وتُرك جزء كبير من مناطق العاصمة والعديد من مقاطعات الأرجنتين بدون إمدادات الطاقة مساء الأربعاء بسبب حريق وقع على خط كهرباء، مما أدى إلى تعليق تشغيل محطة أتوشا للطاقة النووية.ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، كان سبب الحريق الحرارة التي كانت مستعرة في الأرجنتين لعدة أيام، إذ اقتربت درجة الحرارة في العديد من مناطق الأرجنتين من 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت).ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، أثر انقطاع يوم الأربعاء على حوالي 20 مليون شخص - حوالي 40٪ من المستهلكين الأرجنتينيين.
https://sputnikarabic.ae/20230302/موجة-حارة-في-الأرجنتين-تسبب-انقطاع-الكهرباء-عن-الملايين-1074208363.html
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العالم, الأرجنتين
العالم, الأرجنتين

حوالي 45 ألف من سكان الأرجنتين ما زالوا بدون كهرباء

00:51 GMT 03.03.2023
© 2ooly.comانقطاع التيار الكهربي بالغردقة
انقطاع التيار الكهربي بالغردقة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
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أفادت وسائل الإعلام المحلية، يوم الخميس، إن حوالي 45000 شخص في الأرجنتين مازالوا بدون كهرباء بعد انقطاع التيار الكهربائي الهائل الذي أثر على حوالي 40٪ من السكان.
بوينس آيرس - سبوتنيك. ووفقا لمذيعة محطة TN الأرجنتينية: "لا يزال حوالي 45000 من سكان العديد من المناطق الحضرية في الأرجنتين غير قادرين على الحصول على الكهرباء بعد انقطاع التيار الكهربائي".
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موجة حارة في الأرجنتين تسبب انقطاع الكهرباء عن الملايين
أمس, 09:42 GMT
وتُرك جزء كبير من مناطق العاصمة والعديد من مقاطعات الأرجنتين بدون إمدادات الطاقة مساء الأربعاء بسبب حريق وقع على خط كهرباء، مما أدى إلى تعليق تشغيل محطة أتوشا للطاقة النووية.
ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، كان سبب الحريق الحرارة التي كانت مستعرة في الأرجنتين لعدة أيام، إذ اقتربت درجة الحرارة في العديد من مناطق الأرجنتين من 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت).
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، أثر انقطاع يوم الأربعاء على حوالي 20 مليون شخص - حوالي 40٪ من المستهلكين الأرجنتينيين.
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