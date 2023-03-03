لافروف: روسيا لن تسمح للغرب بتفجير المزيد من خطوط أنابيب الغاز
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال منتدى مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند 2 مارس 2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation/
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة أن روسيا ستعتمد في سياستها في مجال الطاقة على شركاء موثوق بهم، بما في ذلك الصين والهند، لكن ليس على الدول الغربية، ولن تسمح لهم بتفجير خطوط أنابيب الغاز بعد الآن.
ورد على سؤال حول كيفية تأثير الصراع في أوكرانيا على سياسة الطاقة الروسية في منتدى ريسينا للحوار في نيودلهي: "الحرب التي نحاول وقفها والتي بدأت ضدنا باستخدام الشعب الأوكراني، بالطبع، أثرت على السياسة الروسية، بما في ذلك سياسة الطاقة. وباختصار، ما تغير هو أننا لن نعتمد بعد الآن على أي شركاء في الغرب"، مشددا على أن روسيا "لن تسمح لهم بتفجير المزيد من خطوط الأنابيب".
واختتم لافروف بالقول: "ومن الآن فصاعدًا، ستوجه سياسة الطاقة الروسية نحو شركاء موثوق بهم، وبالطبع الهند والصين، من بينهم".
وفي 26 أيلول/سبتمبر العام الماضي، وقعت هجمات إرهابية استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، وذكرت الشركة المشغلة لخط الأنابيب "نورد ستريم إيه جي" أن الضرر كان غير مسبوق وأنه من المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إنه سُمح لشركة" غازبروم" بفحص موقع انفجار "التيار الشمالي" وأبلغه رئيس الشركة، أليكسي ميللر، حول سير عمليات الفحص.
يشار إلى أن الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، الحائز على جائزة بوليتزر، نشر تحقيقًا صحفيًا، أجراه حول الانفجارات التي استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، أكد فيه قيام غواصين أمريكيين بتركيب متفجرات تحت الأنابيب خلال مناورات الناتو "بالتوبس" في صيف عام 2022، قبل أن يقوم النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إنه سُمح لشركة" غازبروم" بفحص موقع انفجار "التيار الشمالي" وأبلغه رئيس الشركة، أليكسي ميللر، حول سير عمليات الفحص.
يشار إلى أن الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، الحائز على جائزة بوليتزر، نشر تحقيقًا صحفيًا، أجراه حول الانفجارات التي استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، أكد فيه قيام غواصين أمريكيين بتركيب متفجرات تحت الأنابيب خلال مناورات الناتو "بالتوبس" في صيف عام 2022، قبل أن يقوم النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.