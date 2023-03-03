https://sputnikarabic.ae/20230303/وكالة-سبوتنيك-ترسل-معدات-وأدوية-إلى-المستشفيات-السورية-1074271669.html

وكالة "سبوتنيك" ترسل معدات وأدوية إلى المستشفيات السورية

وكالة "سبوتنيك" ترسل معدات وأدوية إلى المستشفيات السورية

أرسلت وكالة "سبوتنيك عربي" بالتعاون مع صندوق إليزافيتا غلينكا "الدكتورة ليزا" الخيري، أدوية ومعدات طبية للمناطق المتضررة من الزلزال في سوريا. 03.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-03T14:27+0000

2023-03-03T14:27+0000

2023-03-03T15:13+0000

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وسيتم خلال أيام تسليم الشحنة من قبل ممثل صندوق "الدكتورة ليزا" إلى المستشفيات السورية.وتم جمع أكثر من 20 طنا من المساعدات الإنسانية لشحنها إلى سوريا، وتضمنت: أغذية الأطفال، حليب، حفاضات، منتجات النظافة الشخصية، ملابس وأحذية للأطفال والكبار، خيام، أكياس نوم، بطانيات، مصابيح كهربائية، البطاريات والمولدات، هذا وتم توزيع حوالي 2 طن من المساعدات للمحتاجين.يذكر أن وكالة "سبوتنيك" كانت قد بأت بجمع التبرعات بعد التنسيق مع السفارة السورية في موسكو بهدف معرفة المواد الضرورية لعملية التبرع.وشاركت فرق عاملة في المجال الإعلامي من وكالة "سبوتنيك" بالإضافة إلى متطوعين من روسيا وسوريا والعالم العربي، بالتعاون مع مؤسسة "الدكتور ليزا" الإنسانية، في عملية استلام التبرعات وتوضيبها وتنظيمها وتغليفها ونقلها.ومنذ إطلاق الحملة، وصلت كميات كبيرة من التبرعات من المواطنين الروس والعرب والعاملين في قطاع الإعلام في وكالة "سبوتنيك" والمجموعة الإعلامية الأم "روسيا سيغودنيا"، تضمنت أصنافا مختلفة من البضائع.أطلقت وكالة "سبوتنيك" حملة التبرعات، لدعم المتضررين في سوريا على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد وتسبب بسقوط عدد كبير من الضحايا وأضرار مادية كبيرة.ونشرت وكالة "سبوتنيك" بيانا أشارت فيه إلى أن نحو 11 مليون سوري شعروا بآثار الكارثة الطبيعية التي ألمت في البلاد، حيث وجدوا أنفسهم بشكل مؤسف بلا مسكن ولا طعام ولا ملبس بسبب الظروف القاهرة.وبيّنت الوكالة أن العقوبات الأحادية الجانب التي فرضها الغرب على سوريا تسببت أيضا بإعاقة إيصال المساعدات من جميع دول العالم، أو التسبب بعدم وصولها وانقطاعها."سبوتنيك"... نكشف ما يخفيه الآخرونوبدأت وكالة "سبوتنيك" العمل في مجال الإعلام العالمي في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014، بصفتها جزءا مهما من مجموعة الإعلام الدولية "روسيا سيغودنيا". وللوكالة مواقع إلكترونية، ومحطات بث إذاعي ورقمي، وتطبيقات للهواتف المحمولة وصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي. يبث الشريط الإخباري لوكالة "سبوتنيك" للمشتركين على مدار الساعة، باللغات الإنجليزية والعربية والإسبانية والصينية وغيرها.

https://sputnikarabic.ae/20230303/-وكالة-سبوتنيك-ترسل-معدات-وأدوية-للمستشفيات-السورية-1074267243.html

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أخبار سوريا اليوم, روسيا, زلزال, حصري, تقارير سبوتنيك