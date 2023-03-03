https://sputnikarabic.ae/20230303/7-أخطاء-نرتكبها-لدى-تناول-القهوة-قد-تدمر-الصحة-1074286587.html

7 أخطاء نرتكبها لدى تناول القهوة قد تدمر الصحة

7 أخطاء نرتكبها لدى تناول القهوة قد تدمر الصحة

يعتبر شرب القهوة من أدوات شحن الطاقة لدى الكثيرين، لكن هل فكرت يوما في أن عادات قد ترتكبها دون قصد لدى تناول القهوة قد تكون ضارة بحياتك؟. 03.03.2023, سبوتنيك عربي

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تقول كلية "تي أتش تشان" للصحة العامة في جامعة هارفارد، إن من يشربون القهوة بانتظام كانوا أقل عرضة للوفاة المبكرة. ومع ذلك، فإن أخطاء يقع فيها البعض مع القهوة تؤثر على نوعية حياتهم.يقول خبير التغذية فيدي تشاولا، مؤسس Fisico Diet Clinic، إن الكافيين، أحد أعظم مشروبات الطاقة في العالم، مؤكدا أن استهلاك القهوة اليومي له عدد من المزايا الصحية، إذ يمكنك بالفعل إنقاص الوزن عن طريق القهوة، حتى خطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب قد ينخفض.لذلك وبحسب موقع "هيلث شوتز"، لجني كل هذه الفوائد من القهوة تأكد من أنك لا ترتكب أخطاء القهوة التالية:1. جرعة زائدة من الكافيينالكافيين مسؤول عن الفوائد المحفزة للقهوة. في حين أن القهوة يمكن أن تقدم دفعة طاقة مؤقتة وتساعد في تعزيز الانتباه، فإن تناول الكثير منها قد يضر بصحتك. يزيد استهلاك الكافيين المفرط من مخاطر الأرق وارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب. لذلك، قلل من استهلاكك اليومي من الكافيين بما لا يزيد عن ثلاثة أكواب.2. عدم شرب كمية كافية من الماءقد ينتج جسمك المزيد من البول نتيجة لتناول القهوة، مما قد يؤدي إلى الجفاف. في حين أن البقاء رطبا بشكل صحيح طوال اليوم أمر ضروري، فإن شرب كمية كافية من الماء أمر بالغ الأهمية بشكل خاص إذا كنت تشرب القهوة. ارتبط الجفاف بمجموعة من الآثار الصحية الضارة، مثل التعب والصداع وضعف الوظيفة الإدراكية.3. استخدام النوع الخاطئ من الحبوبيتم تحديد جودة ونكهة قهوتك ليس فقط من خلال عملية تحضيرها، ولكن أيضا من خلال نوع حبوب القهوة التي تستخدمها. لذلك إذا كنت تستخدم حبوب البن القديمة، فأنت تعرض صحتك للخطر.4. إضافة كريمة الخفقالقهوة ليست شوكولاتة ساخنة لإضافة كريمة الخفق! يفضل الكثير من الناس إضافة الكريمة إلى قهوتهم لتعزيز النكهة، ولكن القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وغيرها من الآثار الصحية الضارة.5. إضافة المزيد من السكرتحتاج إلى التوقف عن إضافة المزيد من السكر إلى قهوتك. يجب أن تكون حامضة بعض الشيء. يمكن أن يؤدي إضافة الكثير من السكر في النهاية إلى تراكم أكبر للدهون، والذي قد يتطور بعد ذلك إلى مرض الكبد الدهني، وهو عامل مساهم في مرض السكري، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.في الواقع يمكن أن يؤدي استهلاك كميات كبيرة من السكر المضاف إلى تعزيز الالتهاب المزمن وضغط الدم، وكلاهما من المسارات المرضية الرئيسية لأمراض القلب.6. تناولها ساخنة جداأظهرت دراسة حديثة نُشرت في PubMed أن شرب المشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء. المشروبات شديدة السخونة يمكن أن تضر بالمريء وتزيد من خطر الإصابة بالسرطان ثلاث مرات. دع قهوتك تبرد قبل شربها لتقليل المخاطر.7. القهوة قبل النومالقهوة مفيدة عندما تحتاج إلى السهر طوال الليل. لكن ليس من الجيد تناول القهوة قبل النوم مباشرة لأنها لن تجعلك تشعر بالنعاس ويمكن أن تصيبك بالصداع الذي يتحول إلى صداع نصفي وحزن وقلق وتقلبات مزاجية.

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