https://sputnikarabic.ae/20230304/ألمانيا-تعلن-عن-استعدادها-لبناء-مصنع-لإنتاج-الدبابات-بقيمة-200-مليون-دولار-في-أوكرانيا-1074296959.html
ألمانيا تعلن عن استعدادها لبناء مصنع لإنتاج الدبابات بقيمة 200 مليون دولار في أوكرانيا
ألمانيا تعلن عن استعدادها لبناء مصنع لإنتاج الدبابات بقيمة 200 مليون دولار في أوكرانيا
صرح رئيس مجمع الدفاع الألماني "راينميتال"، أرمين بابيرجر، أن بلاده مستعدة لبناء مصنع لإنتاج الدبابات في أوكرانيا، وتقدر تكلفته بـ 200 مليون دولار. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T09:55+0000
2023-03-04T09:55+0000
2023-03-04T09:55+0000
العالم
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ونقلت وسائل إعلام محلية عنه قوله: "يمكن بناء مصنع راينميتال في أوكرانيا مقابل 200 مليون يورو (نحو 200 دولار أمريكي)".ووفقا له، فإن المفاوضات بشأن هذا المصنع واعدة، مضيفا أن مثل هذا المصنع في أوكرانيا سيكون قادرًا على إنتاج ما يصل إلى 400 دبابة من طراز "Panther" سنويًا.ويأمل المسؤول الألماني، في حل هذه المشكلة في غضون الشهرين المقبلين، بحسب قوله. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن ما بين 600 و800 دبابة ليست كافية لنظام كييف للفوز، وأن 300 دبابة ليوبارد ألمانية لن تغير الوضع.
https://sputnikarabic.ae/20230303/ألمانيا-تطلب-من-سويسرا-دبابات-ليوبارد--2-1074255820.html
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العالم
ألمانيا تعلن عن استعدادها لبناء مصنع لإنتاج الدبابات بقيمة 200 مليون دولار في أوكرانيا
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صرح رئيس مجمع الدفاع الألماني "راينميتال"، أرمين بابيرجر، أن بلاده مستعدة لبناء مصنع لإنتاج الدبابات في أوكرانيا، وتقدر تكلفته بـ 200 مليون دولار.
ونقلت وسائل إعلام محلية عنه قوله: "يمكن بناء مصنع راينميتال
في أوكرانيا مقابل 200 مليون يورو (نحو 200 دولار أمريكي)".
ووفقا له، فإن المفاوضات بشأن هذا المصنع واعدة، مضيفا أن مثل هذا المصنع في أوكرانيا سيكون قادرًا على إنتاج ما يصل إلى 400 دبابة من طراز "Panther" سنويًا.
ويأمل المسؤول الألماني، في حل هذه المشكلة في غضون الشهرين المقبلين، بحسب قوله. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن ما بين 600 و800 دبابة ليست كافية لنظام كييف للفوز، وأن 300 دبابة ليوبارد ألمانية لن تغير الوضع.