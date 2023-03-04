https://sputnikarabic.ae/20230304/أنصار-الله-تتهم-التحالف-العربي-بتنفيذ-11-هجوما-جويا-على-الحديدة-1074289368.html

"أنصار الله" تتهم التحالف العربي بتنفيذ 11 هجوما جويا على الحديدة

"أنصار الله" تتهم التحالف العربي بتنفيذ 11 هجوما جويا على الحديدة

اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، التحالف العربي بقيادة السعودية، بتنفيذ ضربات جوية على محافظة الحديدة، غربي اليمن، محور اتفاق السويد الذي توصلت... 04.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-04T03:10+0000

2023-03-04T03:10+0000

2023-03-04T03:10+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة أنصار الله"، أنها "رصدت 92 خرقا (في إشارة إلى التهدئة المعلنة من الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وضواحيها في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018) لقوى العدوان (يقصد التحالف والقوات اليمنية) في الحديدة".ولم يصدر أي تعليق من القوات اليمنية المشتركة بشأن اتهام "أنصار الله" لها بالتصعيد.ويأتي التطور الميداني في محافظة الحديدة بعد شهر من تأكيد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" الجنرال مايكل بيري، خلال زيارته المديريات الجنوبية في محافظة الحديدة، التزام البعثة بمواصلة العمل مع أطراف الصراع في اليمن لتطبيع الأوضاع في المحافظة الساحلية على البحر الأحمر.وتوصلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، خلال جولة مفاوضات سلام استضافتها العاصمة السويدية ستوكهولم، أواخر ديسمبر/كانون الأول 2018، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة والصَليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، إلا أن الاتفاق لم ينفذ بسبب خلافات على تفاصيله.وتسيطر جماعة "أنصار الله" "الحوثيين" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230303/أنصار-الله-لدينا-اكتفاء-ذاتي-من-الأسلحة-ومزاعم-تهريب-صواريخ-إيرانية-لنا-مجرد-هراء-1074266499.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الجيش اليمني, أنصار الله