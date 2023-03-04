https://sputnikarabic.ae/20230304/إسلامي-تخفیض-إيران-التزاماتها-النووية-جاء-بسبب-عدم-وفاء-الأطراف-الأخرى-بتعهداتها-1074322101.html

إسلامي: تخفیض إيران التزاماتها النووية جاء بسبب عدم وفاء الأطراف الأخرى بتعهداتها

إسلامي: تخفیض إيران التزاماتها النووية جاء بسبب عدم وفاء الأطراف الأخرى بتعهداتها

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم السبت، أن بلاده قررت تقليص التزاماتها النوویة، وفقا لخطة العمل الشاملة (الاتفاق النووي مع الغرب)... 04.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-04T17:00+0000

2023-03-04T17:00+0000

2023-03-04T17:01+0000

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جاء ذلك في تصريحات له خلال مقابلة مع قناة إيرانية وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا".وكان إسلامي يعلق على زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لطهران وإجراء محادثات مع المسؤولين في طهران.وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "قررت إيران تقليص التزامات خطة العمل الشامل المشتركة بناء علی قانون "العمل الاستراتيجي" (لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الايراني الذي صادق عليه مجلس الشورى الإسلامي) بسبب عدم إلتزام الأطراف الأخرى بتعهداتها، وقیامها بمنع الدول والشركات الأخرى من التعاون مع إيران وتزاید العقوبات".وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، قال إسلامي خلال مؤتمر صحفي مع غروسي في طهران، إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشير إلى أن بلاده لم تقم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 84 في المائة، كما زعمت بعض التقارير.وأشار إلى أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يلفت إلى "كشف جسيمات يورانيوم مخصب بنسبة 84% وليس تخصيب اليورانيوم بنسبة 84%"، مضيفا أن زیارة غروسي الأخيرة مؤشر على التواصل المهني وعلاقات العمل بين الوکالة الدولية للطاقة الذرية ونظيرتها الوكالة الإيرانية.من جانبه، دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التعامل بمهنية في ملف إيران النووي، وعدم التأثر بقوى سياسية تسعى لأهداف خاصة "كأمريكا والكيان الصهيوني اللذان يستغلان ملفنا النووي كذريعة لممارسة الضغوط على شعبنا وبلادنا".وكان غروسي قد أكد خلال زيارته طهران التي بدأت امس الجمعة أنه يُجرى تفاوض مع الجانب الإيراني، للوصول إلى توافق يؤدي بدوره لإحياء الاتفاق النووي.وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20230304/إيران-تدعو-وكالة-الطاقة-الذرية-للتعامل-بمهنية-في-ملفها-النووي-1074319042.html

https://sputnikarabic.ae/20230304/مساعد-الرئيس-الإيراني-سنعقد-مؤتمرا-نوويا-دوليا-بالتعاون-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1074319543.html

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